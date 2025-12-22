Live TV

„Progrese lente” și „tentative răuvoitoare”. Rusia critică negocierile cu SUA privind pacea în Ucraina

United,States,Of,America,,Ukraine,And,Russia,Wavy,Fabric,Flag.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Shutterstock

Rusia a deplâns, luni, progresele lente” în negocierile cu Statele Unite privind un plan în vederea opririi războiului din Ucraina şi a denunțat tentative răuvoitoare” ale anumitor ţări de a face să eşueze negocierile, relatează AFP, citată de News.ro.

„Observăm progrese lente. Ele sunt îndoite de tentative extrem de nefaste şi răuvoitoare ale unui grup influent de state vizând să torpileze aceste eforturi şi să deraieze procesul diplomatic”, a declarat adjunctul ministrului rus de Externe Serghei Lavrov, Serghei Riabkov, citat de agenţii ruse de presă.

Însă Rusia este pregătită să confirme, printr-un acord constrângător juridic, că nu intenţionează să atace nici Uniunea Europeană (UE) şi nici NATO, o alianţă militară condusă de către Statele Unite, a dat asigurări Serghei Riabkov, citat de agenţia rusă de presă de stat RIA Novosti, potrivit Reuters.

După discuţiile dintre negociatorii din SUA, Europa şi Ucraina de la Berlin, de duminica trecută şi luni, negocierile asupra unei soluţii de pace au intrat în următoarea fază la Florida, în acest weekend.

Negociatorii americani au vrut să le transmită rezultatele discuţiilor de la Berlin reprezentanţilor Rusiei, iar negociatorul Moscovei, Kirill Dmitriev, a vorbit despre discuţii constructive.

Multe depind de dorinţa reală a Rusiei de a pune capăt războiului, a scris Zelenski. Dar în această privinţă Moscova transmite numai semnale negative, a adăugat el. Zelenski a acuzat Rusia de atacuri pe linia frontului, crime de război în regiune de frontieră şi lovituri asupra infrastructurii din Ucraina.

Potrivit preşedintelui ucrainean, forţele ruse au utilizat aproximativ 1.300 de drone de luptă, aproape 1.200 de bombe cu planare şi nouă rachete şi rachete de croazieră împotriva Ucrainei numai săptămâna trecută.

Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...