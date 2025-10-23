Proiectul secret al Rusiei construit cu tehnologie occidentală. Ce este „Harmony” și cum consolidează strategia nucleară a Moscovei

Rusia își protejează flota de submarine nucleare din Arctica cu un sistem de supraveghere construit folosind echipamente de înaltă tehnologie cumpărate de la companii americane și europene, printr-o rețea secretă de achiziții, conform unor înregistrări financiare recent descoperite, documente judiciare și oficiali occidentali din domeniul securității, informează Washington Post.

Deghizându-și rolul în tranzacții prin intermediul unor companii-paravan, Rusia a reușit să obțină sisteme sonare sensibile, o dronă subacvatică capabilă să opereze la adâncimi de până la 3.000 de metri, antene subterane sofisticate și o flotă de nave care se prefăceau a fi nave comerciale sau de cercetare în timp ce efectuau sarcini de instalare pentru Armata rusă, potrivit unor oficiali și documente.

Toate au făcut parte dintr-un proiect secret, multianual, de construire a unei rețele de supraveghere invizibilă în Marea Barents și alte ape înghețate unde operează submarine rusești purtând rachete balistice intercontinentale în caz de conflict nuclear cu Statele Unite, potrivit documentelor judiciare germane, precum și oficialilor și experților din domeniul securității americani și occidentali.

Sistemul de supraveghere, numit „Harmony”, se bazează pe o constelație de senzori de pe fundul mării pentru a detecta submarinele americane care intră în „bastioanele” navale rusești, perturbând încercările occidentale de a urmări sau, în cazul izbucnirii unui război, de a distruge submarinele rusești care există pentru a asigura că Rusia poate lansa un atac nuclear chiar dacă silozurile sale de rachete terestre sunt dezactivate, potrivit experților navali.

Măsura în care Moscova s-a bazat pe furnizori americani și europeni pentru componente sensibile în construirea sistemului Harmony, precum și detalii cheie despre rețeaua de achiziții ilicite pe care Rusia a folosit-o, nu au fost raportate anterior.

Dezvăluirile au fost descoperite în cadrul unui proiect de reportaj, numit „Russia Secrets”, la care au participat The Washington Post și un consorțiu de organizații de știri europene. Constatările arată cum Rusia a reușit ani de zile să ocolească sancțiunile occidentale și controalele la export pentru a consolida un pilon al strategiei sale nucleare.

Eșecul guvernelor și companiilor occidentale de a împiedica achiziționarea de către Rusia a unei astfel de tehnologii maritime sensibile a subminat securitatea Statelor Unite și a aliaților săi NATO, potrivit experților, precum și foștilor și actualilor oficiali navali.

„Harmony consolidează capacitatea Rusiei de a-și introduce submarinele nucleare în port și din port fără a fi detectate, hărțuite sau interzise”, a declarat Bryan Clark, un fost oficial superior al Marinei americane și ofițer de submarine, care este acum directorul Centrului pentru Concepte și Tehnologie de Apărare de la Institutul Hudson. „Acesta este efortul Rusiei de a reduce capacitatea Americii de a intra și de a supraveghea zonele din jurul bazelor de submarine și de a le urmări submarinele de la punctul de desfășurare”, a adăugat el.

Superioritatea percepută a flotei de submarine nucleare americane a fost văzută timp de decenii ca un avantaj strategic față de Rusia.

Președintele Donald Trump a anunțat că a desfășurat două submarine în poziții tactice la începutul acestui an, ca răspuns la amenințările voalate din partea Moscovei.

Dar Rusia a încercat să elimine acest decalaj, anunțând o nouă clasă de submarine de atac și consolidând apărarea în jurul bazelor Flotei Nordice.

În centrul rețelei de achiziții Harmony se afla o companie, Mostrello Commercial Ltd., care avea sediul central în Cipru, țară care face parte din Uniunea Europeană, dar care servea drept paravan pentru complexul industrial militar al Rusiei, reprezentând achiziții de echipamente sensibile în valoare de zeci de milioane de dolari, conform înregistrărilor judiciare și altor documente.

Rolul Mostrello ca paravan rusesc implicat în Harmony a fost dezvăluit în timpul procesului desfășurat în Germania anul acesta al unui cetățean rus condamnat pentru coordonarea achizițiilor pentru compania cipriotă, încălcând legislația comercială germană.

Germania fusese alertată de CIA cu privire la operațiunea de achiziții a Rusiei în 2021, potrivit unor oficiali americani.

După ce autoritățile germane au percheziționat locații asociate cu rețeaua și au arestat un suspect cheie anul trecut, Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat sancțiuni împotriva Mostrello și a altor companii legate de guvernul sau Armata rusă.

Când reporterii de la postul public de televiziune olandez KRO-NCRV au vizitat sediul Mostrello din Cipru la sfârșitul lunii septembrie, au găsit un birou care părea să fi fost abandonat brusc, fără angajați la fața locului, ușa principală lăsată întredeschisă și podelele pline de gunoaie.

Articolul Washington Post se bazează pe detalii extrase din sute de înregistrări corporative Mostrello, inclusiv facturi de vânzare, care fac parte dintr-o comoară de dosare financiare legate de Cipru obținute de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație.

Reporteri ai publicației americane și de la organizații de știri din Europa și Japonia au discutat, de asemenea, cu zeci de oficiali și experți în domeniul securității occidentale. Proiectul a fost coordonat de postul public de televiziune german NDR.

Documentele urmăresc tranzacțiile Mostrello care se întind pe o perioadă de peste un deceniu și care implică companii din Statele Unite, Regatul Unit, Norvegia, Suedia, Italia și alte țări membre NATO.

Ca răspuns la solicitările presei, oficialii multora dintre aceste companii au declarat că nu au încălcat în mod conștient nicio lege sau restricție la export și au primit asigurări de la Mostrello că achizițiile au fost în scopuri civile sau comerciale.

Chiar și așa, în unele cazuri, documentele au oferit indicii ale implicării Rusiei.

Un contract care prevedea o vânzare din 2015 a unor sisteme sonar realizate de EdgeTech, un producător cu sediul în Massachusetts, include pagini cu termeni în limba rusă și indică faptul că Mostrello plănuia să închirieze echipamentul unei companii cu sediul la Moscova.

Într-un răspuns scris la întrebări, Doug McGowen, șeful departamentului de vânzări EdgeTech, a declarat că firma „depune întotdeauna eforturi considerabile atunci când lucrează cu clienții noștri”, că Mostrello „nu se afla pe nicio listă de părți respinse” la momentul respectiv și „nu a prezentat niciun «semnal de alarmă»”.

Alte companii occidentale și-au încetat vânzările către Mostrello doar după avertismente explicite din partea serviciilor de securitate.

Anul trecut, grupul norvegian de apărare Kongsberg Gruppen se pregătea să vândă un „sistem de poziționare acustică de mare viteză” către Mostrello, când serviciul de securitate internă al Norvegiei, PST, a blocat tranzacția, conform documentelor instanței și informațiilor furnizate de companie.

Kongsberg a refuzat să răspundă la întrebările detaliate din partea organizațiilor de știri partenere despre acea tranzacție eșuată sau despre vânzarea anterioară de sisteme de monitorizare a fundului mării către Mostrello, care datează încă din 2015, dar a declarat, ca răspuns la întrebările din partea Corporației Norvegiene de Radiodifuziune, că firma a respectat reglementările aplicabile.

Directorul serviciului de informații norvegian, viceamiralul Nils Stensones, a declarat, ca răspuns la întrebări despre Harmony, că Rusia a lucrat pentru a stabili „rețele complexe de achiziții cu companii europene legitime ca puncte de contact”, o practică care „ascunde părți ale lanțului de aprovizionare și umbrește utilizatorul final rus”.

Serviciile de informații americane și aliate au monitorizat eforturile Rusiei de a construi Harmony în ultimul deceniu, însă detalii cheie, inclusiv amplasarea rețelelor de sonare, sunt considerate secretizate și nu au fost dezvăluite public.

Mostrello a achiziționat sonare care pot fi montate pe carenele navelor pentru a cartografia fundul mării, arată înregistrările, permițând echipajelor să instaleze senzorii și balizele Harmony.

Mostrello a achiziționat, de asemenea, sute de kilometri de cablu de fibră optică fabricat în Occident și antene subacvatice despre care experții au spus că ar putea fi folosite pentru a transmite semnale de la senzorii care caută submarine americane către stațiile de suprafață care colectează și analizează datele de supraveghere.

Dezvăluirea rețelei Mostrello subliniază măsura în care Germania continuă să se bazeze pe informațiile americane. Un oficial german din domeniul securității a mărturisit în timpul procesului de la Frankfurt că „un serviciu partener străin” avertizase cu privire la rețeaua de achiziții încă din 2021, dar că Germania nu a acționat pe baza informațiilor decât după ce îngrijorările legate de Rusia au devenit mai acute în urma invaziei sale la scară largă în Ucraina.

Inculpatul din proces, Alexander Shnyakin, în vârstă de 56 de ani, originar din Kârgâzstan și cu reședința în Germania, a fost condamnat pentru coordonarea achizițiilor pentru Mostrello, încălcând legile comerciale germane, și condamnat la cinci ani de închisoare. Shnyakin este reținut în timp ce cazul său este în apel.

Componentele comandate de Mostrello erau adesea livrate inițial la adrese din Germania, un aranjament care reducea controlul din partea furnizorilor. „Totul mergea la Nürnberg”, a declarat Jens Steenstrup, președintele R2Sonic, o companie din Texas care a vândut sisteme sonar către Mostrello în 2015 și 2017.

Mostrello a declarat că achiziționează echipamentul „pentru studii prin cablu în Marea Baltică”, a spus Steenstrup, adăugând că „totul părea în regulă”.

În cadrul dosarului, autoritățile germane au descris Mostrello ca fiind o fațadă pentru o companie din Moscova, Upravelenie Perspektivnyh Tecknologij, sau UPT. Paginile arhivate ale site-ului web al acestei companii arată că aceasta a lucrat în ultimele două decenii cu serviciile de securitate rusești și cu armata, menționând drept clienți FSB, serviciul de informații interne al Rusiei, și SVR, agenția sa de spionaj din străinătate.

Complexul de birouri din Cipru, unde Mostrello își avea sediul, pare să aibă cel puțin un alt ocupant notabil. Semnele de pe clădire arată că un birou vecin este folosit de compania ucraineană de gaze Burisma - o firmă care l-a plătit pe Hunter, fiul președintelui Joe Biden, să facă parte din consiliul său de administrație. Burisma a fost implicată în intrigi politice la Washington, care au culminat cu primul proces de impeachment al lui Trump, după eforturile sale de a face presiuni asupra Ucrainei pentru a lansa o anchetă care l-ar putea afecta politic pe Biden.

