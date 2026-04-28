Live TV

Pușkin, Gogol și Turgenev, cenzurați în Rusia. Cum au ajuns marii clasici victime ale unei noi legi semnate de Putin

Data publicării:
Bronze statue of Alexander Sergeyevich Pushkin in public gardens at Pushkin. St. Petersburg, Russia
Statuia lui Pușkin din Stankt Petersburg.

Platformele rusești de cărți electronice și comercianții online au început să adauge avertismente privind conținutul legat de droguri la operele unor autori clasici ruși, printre care Alexandr Pușkin, Nikolai Gogol și Ivan Turgenev, în conformitate cu o nouă lege care interzice așa-numita „propagandă pentru droguri”, a relatat publicația din exil Vyorstka.

Etichetele au apărut pe principalele servicii, inclusiv LitRes, KION Strоки, deținut de MTS, și pe unele liste de produse de pe Ozon, a spus Vyorstka.

Conform legislației care a intrat în vigoare la 1 martie, literatura, filmele, mass-media și conținutul online considerate a promova narcoticele trebuie vândute cu o etichetă de avertizare.

Criticii spun că legea riscă să includă opere canonice ale literaturii ruse și mondiale care conțin chiar și referințe trecătoare la droguri.

Printre operele marcate se numără o colecție de poezii ale lui Pușkin scrise între 1814 și 1836. Povestirile lui Gogol „Nasul”, „Viy” și „Paltonul” au fost, de asemenea, marcate, la fel ca „Asya” și „Părinți și fii” ale lui Turgenev.

Avertismente au fost adăugate și la colecțiile de povestiri pentru copii ale lui Lev Tolstoi, precum și la „Maestrul și Margarita”, „Garda Albă” și „Morfina” de Mihail Bulgakov.

În unele cazuri, etichetarea poate rezulta dintr-o singură mențiune a substanțelor narcotice în text sau dintr-o clasificare automată eronată.

În „Garda Albă”, de exemplu, morfina apare doar ca tratament medical administrat unui personaj rănit, și nu ca substanță consumată în scop recreativ.

Niciuna dintre operele identificate de Vyorstka nu figura pe o listă anterioară de cărți pe care Uniunea Rusă a Cărții o recomandase pentru o astfel de etichetare.

Anterior, legislatorul senior Pavel Krasheninnikov, care conduce comisia Dumei de Stat pentru construcția statului, a declarat că clasicii literari ruși și străini nu vor intra sub incidența legii.

Legislația definește „propaganda drogurilor” ca distribuirea de informații despre producția, depozitarea, transportul și vânzarea de narcotice, locul de unde pot fi obținute, sau prezentarea consumului de droguri ca un comportament atractiv sau acceptabil din punct de vedere social.

Amenzile pentru încălcări variază de la 2.000 de ruble la 1,5 milioane de ruble (26 de dolari până la aproximativ 19.950 de dolari).

Legea impune etichetarea operelor în care narcoticele, substanțele psihotrope sau plantele care conțin droguri sunt considerate „parte integrantă a conceptului artistic justificat de gen”.

Publicațiile lansate înainte de 1 august 1990 sunt scutite de această cerință.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

”Trădătoarele” au primit lovitura de grație: pedeapsa Iranului a venit
Digi Sport
”Trădătoarele” au primit lovitura de grație: pedeapsa Iranului a venit
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Uranus intră în Gemeni pentru următorii 8 ani. Zodiile care își reinventează complet viața
Cancan
ALERTĂ medicală în România! Doctorii trag un semnal de alarmă după creșterea neașteptată a cazurilor
Fanatik.ro
„Triatlonul Imposturii” la Agenția pentru Sport. Angajatul care muncește 24 de ore pe zi, premii olimpice...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Georgianul Anzor Mekvabishvili, lecție de omenie printre români! Ce s-a întâmplat după meciul cu FC Argeș...
Adevărul
„Stația plutitoare de combustibil” fără reguli unde petrolul iranian își schimbă proprietarul
Playtech
Soveja, satul unic în Europa, a ars aproape complet. Era considerat staţiunea bogaţilor în timpul...
Digi FM
Tudor Chirilă, reacție dură după anunțul moțiunii de cenzură: „AUR egal PSD. Lupta antisistem nu a existat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
De nicăieri: divorțează după 16 ani! ”Merit asta”. Ea are 40 de ani, el - 54 și au împreună doi copii
Pro FM
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, prima reacție după nunta artistului: „Dacă ei cred în căsătorie...”
Film Now
Cât mai au de așteptat fanii James Bond pentru un nou film cu agentul 007. Cea mai lungă pauză din istoria...
Adevarul
Ce ne arată fenomenele meteo extreme din regiunea Moldovei. Specialist: "Este esențială actualizarea...
Newsweek
Care pensionari NU iau ajutorul la pensie în luna mai chiar dacă au pensia sub 3.000 lei? Surprize neplăcute
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
“Ajută sau încurcă digestia apa băută în timpul mesei? Ce spun medicii gastroenterologi” is locked Ajută sau...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ea va fi mereu familia mea”. Melanie Griffith, fericită la brațul lui Antonio Banderas, la 11 ani de la...
UTV
Cum a apărut mama lui Dorian Popa la nunta artistului. Imaginile cu „Mamișor” și nora ei au devenit virale