Putin anunță o nouă „armă fără egal în lume”. Cum funcționează Poseidonul nuclear rusesc

Rusia a testat o dronă submarină - cu capacitate nucleară -, de tip Poséidon, anunţă miercuri preşedintele rus Vladimir Putin, subliniind că ”nu există niciun mijloc care să o intercepteze”, la câteva zile după ce a anunţat un test final cu succes al unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară, de tip Burevestnik.

”Ieri (marţi), am efectuat încă un test, al altui sistem promiţător - o dronă submarină (de tip) Poseidon”, a anunţat Vladimir Putin.

”Nu există niciun mijloc să o intercepteze”, a subliniat el.

Potrivit Moscovei, această dronă cu propulsie nucleară poate fi dotată cu focoase nucleare, relatează AFP, potrivit news.ro.

”Niciun alt aparat din lume nu este egal cu acesta în privinţa vitezei şi adâncimii” cu care operează, a dat asigurări liderul de la Kremlin.

O sursă din cadrul complexului militaro-industrial rus, citată de agenţia oficială rusă de presă Tass, a dat asigurări, cu un pic mai înainte, că drona de tip Poseidon - o dronă submarină concepută în vederea disuasiunii nucleare - este capabilă să se deplaseze, la peste un kilometru adâncime, cu o viteză de 60 până la 70 de noduri - adică cu o viteză cuprinsă între 111 şi 129 de kilometri pe oră - şi să rămână nedectabilă.

Drona urmează să echipeze submarinul nuclear Belgorod, dat în serviciu în 2022, care are instalaţiile necesare pentru a o lansa.

Duminică, Vladimir Putin a anunţat că un test final reuşit al rachetei de croazieră cu propulsie nucleară de tip Burevestnik, cu ”o rază de acţiune nelimitată”, capabilă să evite, în opinia sa, orice sistem de interceptare,

Vladimir Putin anunţa dezvoltarea de către armata rusă a unor arme ultramoderne - inclusiv Burevestnik şi Poseidon - în 2018.

El dezvăluia atunci aceste arme cu scopul ca Rusia să facă faţă unor ameninţări reprezentate de către Statele Unite.

Anunțul dictatorului de la Kremlin a fost făcut în timp ce vizita un spital în care sunt internați rușii care s-au întors fără picioare din război, potrivit ria novosti.

