Putin își fortifică reședința: șapte noi turnuri de apărare antiaeriană ridicate la Valdai

Rusia a construit șapte noi turnuri echipate cu sisteme de apărare antiaeriană în jurul reședinței de la Valdai a lui Vladimir Putin, într-o amplă extindere a dispozitivului de securitate din zonă. Potrivit imaginilor satelitare, lucrările au început simultan în martie 2026, iar numărul total al sistemelor de apărare din imediata apropiere a complexului a ajuns la 27, scrie Kyiv Post.

Reședința de la Valdai este cunoscută ca fiind una dintre principalele locuințe ale Alinei Kabaeva și ale fiilor lui Putin. De asemenea, acolo s-ar afla o replică exactă a biroului liderului rus de la Kremlin.

Imaginile satelitare furnizate de Planet.com indică faptul că lucrările la toate cele șapte turnuri au început simultan, pe 17 martie. Unele dintre structuri au fost deja echipate cu sisteme de rachete sol-aer. Dispozitivul de apărare este organizat în două inele – unul de dimensiuni mari și unul mai mic – care înconjoară reședința, numărul total al sistemelor din imediata apropiere ajungând la 27, potrivit unui raport al Radio Liberty.

Fortificarea reședinței urmează un model similar observat și în alte locații strategice. Anterior, peste 20 de turnuri dotate cu mitraliere de calibru mare și mai multe platforme Pantsir au fost identificate în Zona Economică Specială „Alabuga”, din Tatarstan, unde Rusia produce drone „Geran” – versiuni modificate ale UAV-urilor Shahed, de concepție iraniană.

Creșterea măsurilor de securitate pentru liderul rus coincide cu o scădere vizibilă a popularității sale pe plan intern. Pe 10 aprilie, datele publicate de institutul de sondare VtsIOM arată că rata oficială de aprobare a lui Putin a scăzut la 67,8%, cel mai redus nivel din februarie 2022. Evaluări independente indică o scădere și mai accentuată, nivelul de încredere măsurat prin „întrebări deschise” coborând la 29,5%.

Analiștii leagă această creștere a măsurilor de securitate, atât fizice, cât și politice, de oboseala tot mai mare provocată de război și de faptul că atacurile cu drone ucrainene pătrund din ce în ce mai adânc „în inima Rusiei europene”, potrivit sociologului Konstantin Gaaze. În pofida armistițiului de Paște ortodox aflat în desfășurare, ritmul rapid al construcției acestor turnuri sugerează că Moscova se pregătește pentru o escaladare pe termen lung a amenințărilor aeriene asupra celor mai sensibile obiective.

Editor : Ș.A.