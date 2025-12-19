Putin organizează „Linia directă” cu rușii. Peste 2.100.000 de întrebări și sute de jurnaliști prezenți

Preşedintele rus Vladimir Putin va susţine, vineri, o sesiune televizată de întrebări şi răspunsuri pentru a rezuma rezultatele anului care se încheie. Evenimentul, intitulat „Rezultatele anului”, va combina din nou emisiunea sa televizată de tip hotline şi o conferinţă de presă de amploare. Acesta va începe la ora 12:00, ora Moscovei (9:00 GMT), anunţă agenţia TASS.

Evenimentul va avea loc din nou în sala principală de expoziţii Gostiny Dvor din Moscova, unde se vor aduna sute de jurnalişti, inclusiv străini. „Este în interesul nostru să facem în aşa fel încât întreaga lume să audă ce spune Putin”, a declarat secretarul de presă al preşedintelui rus, Dmitri Peskov.

De această dată nu sunt prevăzute transmisiuni în direct din regiunile ruseşti, utilizate în ediţiile anterioare ale programului. Cu toate acestea, toată lumea are şansa de a se adresa preşedintelui, deoarece pentru a face acest lucru este necesar doar un smartphone.

Până în prezent, au fost primite peste 2.100.000 de întrebări prin diferite canale. Apelurile către centrul dedicat pentru acestea reprezintă majoritatea cererilor din partea cetăţenilor, a doua cea mai populară modalitate de a contacta preşedintele fiind un chatbot în aplicaţia Max Messenger, care a fost testat pentru prima dată în acest an. Întrebările sunt deja procesate de ministerele relevante şi chiar de preşedinte.

Vorbind despre problemele care ajung „în dosarul preşedintelui”, Peskov a declarat reporterilor că şeful statului primeşte în continuare o selecţie aleatorie de întrebări. „Dar încercăm să-i oferim o imagine completă, întreaga paletă”, a spus el.

Potrivit Kremlinului, problemele legate de securitatea socială sunt adesea menţionate în scrisori. Adesea, oamenii ridică problema participanţilor la operaţiuni speciale şi a membrilor familiilor acestora. Cu toate acestea, în comparaţie cu anii precedenţi, numărul întrebărilor pe această temă a scăzut. Numărul plângerilor referitoare la sectorul sănătăţii este, de asemenea, mai mic decât înainte. „Multe probleme sistemice au fost rezolvate”, a spus purtătorul de cuvânt al preşedintelui.

Fluxul de întrebări primite este procesat de reţeaua neuronală GigaChat a Sber, ale cărei capacităţi permit combinarea a milioane de solicitări într-o imagine cuprinzătoare a zilei.

Format combinat

Anterior, emisiunea TV „Linia directă” şi conferinţa de presă de amploare erau organizate separat. În cadrul primei emisiuni, preşedintele comunica cu cetăţenii, răspunzând la scrisorile, mesajele text, apelurile telefonice şi transmisiunile în direct din regiuni. În cadrul celei de-a doua, el răspundea la întrebările jurnaliştilor ruşi şi străini. Din 2001, au fost organizate separat un total de 18 emisiuni TV „Linia directă” şi 16 conferinţe de presă de amploare.

Pentru prima dată, Kremlinul a fost nevoit să combine cele două evenimente ca măsură forţată din cauza pandemiei de coronavirus. În 2021, administraţia Kremlinului a revenit la formatul celor două evenimente separate. Însă, începând din 2023, s-a utilizat varianta combinată.

Timp de mulţi ani, joia a fost aleasă în mod tradiţional ca zi standard a săptămânii pentru astfel de evenimente. Acestea au avut loc în zile de joi de 28 de ori, conform calculelor TASS. Anul acesta, însă, evenimentul va avea loc vineri.

Secretarul de presă al preşedintelui a explicat această decizie prin prisma tendinţelor din sfera mass-media. Potrivit acestuia, ziua de joi a fost aleasă iniţial având în vedere ediţiile de weekend ale programelor TV şi ale ziarelor. În acest sens, „începutul celei de-a doua jumătăţi a săptămânii” era momentul optim pentru o sesiune de întrebări şi răspunsuri sau o conferinţă de presă. Cu toate acestea, potrivit lui Peskov, structura fluxurilor de informaţii s-a schimbat în ultimii ani.

„În prezent, nu mai contează deloc când are loc emisiunea - sâmbătă, duminică sau luni. Informaţia se răspândeşte cu viteza luminii, în toată lumea, non-stop”, a spus Peskov. „Prin urmare, ziua săptămânii nu joacă niciun rol”.

Nu există limite nici în ceea ce priveşte durata evenimentului, care va continua atât timp cât va fi necesar, a spus secretarul de presă. „Nu este locul şi momentul potrivit pentru a stabili recorduri”, a spus Peskov.

În ultimii ani, sesiunile de întrebări şi răspunsuri ale preşedintelui şi conferinţele de presă de amploare au durat aproximativ patru ore sau mai mult.

