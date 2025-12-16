Live TV

Marea bătălie de la Kupiansk s-a transformat în războiul declarațiilor. Rușii susțin că au cucerit orașul, Kievul îi contrazice

Screenshot 2025-12-12 at 17.43.39
Volodimir Zelenski în Kupiansk, 12 decembrie 2025 Foto: captură video

Rusia a anunţat marţi că deţine "controlul" Kupiansk, oraş cheie din nord-estul Ucrainei, unde forţele ucrainene au revendicat recent recucerirea mai multor cartiere de la armata rusă.

"Oraşul Kupiansk este sub controlul celei de a 6-a armate ruse", a declarat agenţiei de ştiri ruse TASS Leonid Şarov, purtător de cuvânt al grupării militare ruse Zapad, desfăşurată în această zonă, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Acest anunţ intervine în contextul în care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi-a exprimat luni satisfacţia privind "progresul" în negocierile cu SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, europenii avansând la rândul lor o propunere privind o forţă multinaţională care să garanteze pacea în Ucraina.

Rusia a anunţat că a capturat Kupiansk în noiembrie, dar Ucraina a pretins ulterior că a recucerit mai multe cartiere.

"Mici grupuri" de soldaţi ucraineni încearcă "în fiecare zi" să pătrundă în Kupiansk, a recunoscut Şarov, insistând în acelaşi timp că "toate cartierele sunt sub controlul forţelor ruse".

Volodimir Zelenski a declarat vineri că a vizitat trupele din zona Kupiansk, într-o înregistrare video publicată după anunţarea de către Kiev a recuceririi a două localităţi apropiate şi a mai multor cartiere din acest oraş cheie din nord-estul Ucrainei, nod feroviar în regiunea Harkov.

Armata rusă şi-a lansat ofensiva la scară mare în Ucraina în februarie 2022 şi ocupă în prezent 20% din teritoriul statului vecin, în est şi în sud, între care mai multe zone din regiunea Harkov.

Amintim, trupele ruse încercuite la Kupiansk primesc în continuare aprovizionări limitate prin intermediul dronelor, iar un oficial ucrainean spune că unele dintre acestea au inclus steaguri.

Editor : A.R.

