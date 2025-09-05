Putin plusează și îl asigură pe Zelenski de „condiții de securitate 100%” dacă liderul de la Kiev va merge la Moscova pentru negocieri

Liderul rus Vladimir Putin a clarificat că nu intenționează să călătorească nicăieri pentru a purta discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar este deschis la o întâlnire la Moscova.

„Partea ucraineană dorește această întâlnire și o propune. Am spus: «Sunt gata. Vă rog să veniți». Vom asigura cu siguranță condițiile necesare pentru lucru și securitate. 100% garantat.”

El a calificat dorința Ucrainei de a se întâlni într-o țară terță drept „o cerere excesivă”, transmite pravda.ua..

„Dar dacă ne spun: «Vrem să ne întâlnim cu voi, dar trebuie să mergeți în locul X pentru această întâlnire», ei bine, mi se pare că acestea sunt pur și simplu cereri excesive din partea lor. Repet: dacă cineva dorește cu adevărat să se întâlnească cu noi, suntem pregătiți. Cel mai bun loc pentru aceasta este capitala Federației Ruse – orașul erou Moscova.”

Anterior, purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat că liderul de la Kremlin l-a invitat pe Zelenski la Moscova „pentru negocieri, nu pentru capitulare”.

El a subliniat că „a fost propunerea lui Putin” și că „Moscova a văzut” că Zelenski a respins-o.

Editor : A.R.