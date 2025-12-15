Ramzan Kadîrov spune că mamele ale căror copii mor în Ucraina ar trebui să se bucure: „Ar trebui să fie fericite”

Părinții recruților ar trebui să se bucure că își trimit copiii într-un „război sfânt” împotriva Ucrainei, susține dictatorul cecen Ramzan Kadîrov.

El a făcut această declarație în timpul unei transmisiuni în direct, când a fost întrebat dacă recruții din republică sunt forțați să participe la „operațiunea militară specială”. „Este o absurditate absolută”, a spus Kadîrov în rusă, adăugând în cecenă: „De fapt, ei (părinții recruților) ar trebui să fie fericiți că fiii lor sunt înrolați în SVO, pentru că nu există nimic mai important decât să aibă oportunitatea de a-și apăra patria”.

Această traducere a expresiei a fost prezentată pe canalul de televiziune Groznîi, dar vorbitorii nativi de cecenă au remarcat că referința finală nu a fost la apărarea patriei, ci la „participarea la ghazawat (jihad)”, adică un „război sfânt”, scrie The Moscow Times.

În timpul transmisiunii în direct, Kadîrov a mai declarat că este într-o „sănătate excelentă”, dar nu vrea să trăiască până la bătrânețe, preferând în schimb „să părăsească această lume cât timp toată lumea mă iubește”.

În plus, șeful Ceceniei a declarat că este „sătul” de putere. El consideră că noii oameni în conducerea republicii „ar fi mai interesanți”. Cu toate acestea, Kadîrov a adăugat că este pregătit să candideze la alegerile prezidențiale cecene din 2026. Ultima dată a fost reales în septembrie 2021, primind 99,7% din voturi. Mai mult, Kadîrov și-a ocupat funcția mai mult timp decât orice alt lider regional actual din Rusia, din 2007.

The Moscow Times scrie că transmisiunea în direct din acest an cu Kadîrov putea fi anulată din cauza deteriorării stării sale de sănătate. Cu toate acestea, nu există informații precise despre boala liderului cecen. Conform unei teorii, acesta are probleme renale, în timp ce o alta sugerează necroză pancreatică.

