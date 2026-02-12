Război total între Rusia și WhatsApp. Kremlinul a blocat accesul, aplicația anunță că va permite rușilor să comunice în continuare

Conducerea WhatsApp a confirmat că autoritățile ruse au trecut la blocarea completă a aplicației de mesagerie în țară. Compania a calificat aceste acțiuni drept încercări de a forța cetățenii să utilizeze aplicația MAX, controlată de stat și „neprotejată împotriva supravegherii”, și a promis că va lupta pentru menținerea accesului la WhatsApp în Rusia.

„Eforturile de a izola peste 100 de milioane de utilizatori fără dreptul la comunicări private și sigure reprezintă un pas înapoi, care poate duce doar la scăderea nivelului de siguranță al oamenilor din Rusia. Continuăm să facem tot posibilul pentru ca utilizatorii să rămână în contact”, a subliniat compania.

Cu câteva zile în urmă, Roskomnadzor a început să elimine site-urile interzise și blocate din Sistemul Național de Nume de Domenii (NSDI), creat în cadrul legii privind „internetul suveran” și obligatoriu pentru utilizare de către operatori. Printre acestea a dispărut și domeniul WhatsApp: din punct de vedere tehnic, acest lucru înseamnă că a devenit „invizibil” pentru utilizatorii din Rusia fără VPN. Roskomnadzor a avertizat încă din decembrie că va bloca complet aplicația de mesagerie, explicând că aceasta încă încalcă legislația rusă și este utilizată pentru a înșela cetățenii și a-i implica în „activități teroriste”.

La 11 februarie, Kremlinul a declarat că nu există șanse ca WhatsApp să revină dacă proprietarul serviciului — compania americană Meta, recunoscută ca extremistă în Rusia — va continua să „adopte aceeași poziție intransigentă” și să ignore cerințele Roskomnadzor. „Este o chestiune de respectare a legislației. Dacă corporația Meta o va respecta, va intra în dialog cu autoritățile ruse și atunci va apărea posibilitatea de a ajunge la un acord”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov.

WhatsApp nu funcționează efectiv în Rusia de câteva luni: până la sfârșitul anului 2025, peste 90% din încercările de conectare la serverele sale din țară au eșuat, a indicat directorul „Societății pentru protecția internetului”, Mihail Klimarev.

Anterior, acesta era cel mai popular messenger din Rusia, cu o audiență de aproape 100 de milioane de persoane. După restricții, acesta a cedat poziția de lider aplicației Telegram, a cărei blocare a fost anunțată, de asemenea, pe 10 februarie de Roskomnadzor, invocând nerespectarea sistematică a legislației ruse de către aplicația de mesagerie. Deputatul Dumei de Stat Andrei Svintsov a declarat că Telegram va fi deconectat în termen de șase luni.

