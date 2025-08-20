Live TV

Rusia a aruncat în luptă contra Ucrainei cele mai bizare modele de roboți: autobuzul de drone, hoverboard-uri antitanc și cutii pe roți

Data publicării:
drone terestre folosite de armata rusă în Ucraina
Noile modele de roboți arată că atât forțele ruse, cât și cele ucrainene, caută să găsească soluții cât mai inovatoare pentru a limita pierderile umane pe câmpul de luptă din Ucraina plin de drone ucigașe. Capturi foto: Telegram

Industria de drone a Ucrainei a dezvoltat o gamă largă de vehicule terestre fără echipaj, dar și forțele ruse au introdus noi tipuri de roboți pe câmpul de luptă. Cu toate că Moscova a testat mai multe sisteme controlate de la distanță încă de la începutul războiului, în această vară au fost detectate mult mai multe modele improvizate și, uneori, stranii decât în anii trecuți.

Un exemplu este mașinuța robotică de teren pe care canalele proruse de Telegram o numesc drona de „asalt” Termit folosită de un batalion al Armatei Combinate 58.

În loc de armament, sistemul este echipat cu un scaun pentru un singur soldat. Vehiculul robotic poate, de asemenea, să transporte arme, alimente și alte provizii. Totuși, acest tip de dronă îl lasă pe soldatul care o folosește complet expus în fața atacurilor inamice.

Un alt tip neobișnuit de dronă terestră a fost filmat recent de o dronă FPV ucraineană. Această „cutie pe roți” transporta provizii în apropiere de linia frontului, dar a fost distrusă de ucraineni înainte să poată ajunge la destinație.

Un alt canal rusesc de Telegram a publicat imagini și schițe cu un sistem mobil de lansare a rachetelor fără echipaj care poate lansa 10 proiectile.

dronă-mină-antitanc-2
Forțele ruse au testat drone terestre echipate cu mine antitanc ce se deplasează cu ajutorul unor scutere autobalansabile („hoverboard-uri”) controlate de la distanță. Captură foto: Telegram

Drona terestră pare să copieze designul sistemului sovietic TOS-1A, care poate lansa rachete termobarice ce produc explozii extrem de puternice, folosesc un șasiu de tanc și au un echipaj de trei persoane. Sistemul TOS-1A poate fi echipat cu 24 de rachete, în timp ce varianta originală, TOS-1M, putea lansa 30 de rachete, dar acestea aveau o rază de acțiune mai mică.

Forțele ruse au testat și drone echipate cu explozibili ce se deplasează cu ajutorul unor scutere autobalansabile („hoverboard-uri”) controlate de la distanță.

robot-dronobus
„Dronobus” este un alt vehicul terestru fără echipaj dezvoltat de inginerii ruși din industria de apărare care poate fi folosit ca o platformă de lansare a altor drone de atac cu fibră optică. Captură foto: Telegram

Aceste vehicule pot fi folosite ca niște drone kamikaze, dispozitive de camuflaj cu perdea de fum, vehicule de recunoaștere sau chiar și ca sisteme de deminare, potrivit bloggerului militar „Dva Maiora”.

Un alt canal rusesc de Telegram, Victory Drones, a publicat imagini în luna mai cu drone terestre similare echipate cu mine antitanc TM-62.

dronă-termit-asalt
Drona de „asalt” Termit poate transporta un singur soldat și nu oferă niciun fel de protecție în fața atacurilor inamice. Captură video: Telegram

„Dronobus” este un alt vehicul terestru fără echipaj dezvoltat de inginerii ruși din industria de apărare care poate fi folosit ca o platformă de lansare a altor drone de atac cu fibră optică.

Rusia dezvoltă drone terestre noi de ani de zile, inclusiv o platformă pe șenile echipată cu un lansator de rachete antitanc Kornet care a fost testată în martie 2023.

Annual Army Games defense technology international exhibition in Moscow, Russia - 24 Aug 2021
Lansatorul multiplu de rachete fără echipaj dezvoltat de ruși este asemănător sistemului TOS-1A, pe care armata rusă l-a folosit deja în războiul din Ucraina. Foto: Profimedia Images

Modelele mai noi, însă, arată că atât forțele ruse, cât și cele ucrainene, caută să facă progrese semnificative în privința vehiculelor terestre fără echipaj folosite în războiul din Ucraina.

Cu cât luptele continuă să devasteze mai multe teritorii ucrainene, iar trupele sunt din ce în ce mai extenuate, folosirea acestor roboți controlați de la distanță, precum „soldații de fier” folosiți de armata ucraineană pentru a detecta și ataca pozițiile inamice și pentru evacuarea răniților de pe front, devine tot mai critică.

Editor : Raul Nețoiu

