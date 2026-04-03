Rusia a pierdut patru avioane militare în patru zile. Iată bilanțul

Avion rusesc prăbușit
Avion rusesc prăbușit. Imagine exemplificativă. Foto: Profimedia

Un avion de vânătoare rus Sukhoi Su-30 neînarmat s-a prăbușit vineri în timpul unui zbor de antrenament de rutină în Crimeea, aducând la patru numărul avioanelor de luptă pe care Moscova le-a pierdut în ultimele patru zile, potrivit relatărilor mass-media, scrie TVP World.

Ministerul Apărării din Rusia a confirmat că avionul Su-30 s-a prăbușit, adăugând că ambii membri ai echipajului s-au catapultat în siguranță.

Incidentul a avut loc după ce forțele aeriene ruse au pierdut recent două avioane într-o singură zi. Un avion de transport An-26 s-a prăbușit într-o regiune montană a Peninsulei Crimeea ocupate de Rusia pe 31 martie, ucigând toate cele 29 de persoane aflate la bord, inclusiv un general rus de rang înalt.

În aceeași zi, un canal Telegram considerat o sursă de încredere de către analiștii militari a raportat că s-a prăbușit și un avion de vânătoare-bombardament.

Canalul Fighterbomber, administrat de un fost pilot rus, nu a specificat locul în care s-a pierdut avionul Su-34 sau cauza accidentului. Se crede că pilotul a murit.

Pe 2 aprilie, un avion de patrulare maritimă An-72P a fost distrus de forțele armate ucrainene la un aerodrom din Crimeea, potrivit unității ucrainene de drone care a revendicat atacul. 

La 20 martie un avion, de data aceasta civil, de mici dimensiuni, s-a prăbușit lângă Moscova.  Conform indiciilor, el a fost doborât din greșeală de apărarea aeriană rusă, după ce a fost identificat eronat ca fiind o dronă.


 

