Rusia: Autorităţile au declarat nivel de urgenţă federal în regiunea cu cea mai mare producţie de grâu

Data publicării:
Recoltă Grâu
Guvernul rus a decis să declare nivel de urgenţă federal în sectorul agricol din sudul regiunii Rostov, unde condiţiile meteo nefavorabile au provocat pierderi masive la recolte, au anunţat autorităţile locale, transmite Reuters, informează Agerpres.

În iunie, Rostov declarase stare de urgenţă agricolă regională din cauza secetei, ceea ce a permis fermierilor să solicite compensaţii pentru pierderile înregistrate.

Iuri Sliusar, guvernatorul din Rostov, a declarat că nivelul de urgenţă federal va permite noi măsuri pentru sprijinirea fermierilor.

„Am discutat amănunţit situaţia agriculturii la cel mai înalt nivel - cu preşedintele, cu ministrul Agriculturii, Oksana Lut”, a precizat Sliusar într-un comunicat postat pe Telegram.

Acesta a adăugat: „Primul rezultat a fost o creştere a limitelor împrumuturilor preferenţiale. Acum problema cheie o reprezintă prelungirea scadenţei celor aproape 300 de credite acordate fermierilor, pentru a putea fi achitate”,.

Aproximativ un milion de hectare de culturi agricole sunt afectate anul acesta de secetă sau îngheţ în Rostov, o regiunea agricolă majoră a Rusiei, conform estimările autorităţilor locale.

 

 

