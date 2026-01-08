După operațiunea „Pânza de păianjen”, desfășurată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SSU) sub conducerea generalului Vasil Maliuk, Rusia încă nu a reușit să repare daunele provocate aviației sale strategice.

O sursă din cadrul SSU a raportat acest lucru agenției Ukrinform, citând informații provenite de la serviciile de informații occidentale.

„În ciuda tuturor încercărilor Kremlinului de a ascunde amploarea reală a pierderilor suferite, Rusia nu a reușit încă să depășească consecințele acestui atac și să-și restabilească capacitățile aviatice strategice”, a declarat sursa.

După cum a raportat anterior Ukrinform, Operațiunea Spiderweb, în cadrul căreia SSU a lovit 41 de aeronave ale aviației strategice a Rusiei, a fost pregătită timp de mai bine de un an și jumătate. Operațiunea a fost dezvoltată și coordonată personal de Vasyl Maliuk, iar atacul direct a fost efectuat de operatorii de drone ai unității Alpha a SSU.

După operațiunea Spiderweb, Rusia și-a redislocat aviația strategică în Extremul Orient.

În Rusia, construcția structurilor de protecție la bazele aeriene a început după operațiunea Spiderweb, pe care serviciile speciale ucrainene au desfășurat-o pe 1 iunie.

