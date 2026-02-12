Live TV

Rusia încearcă să blocheze complet WhatsApp. Kremlinul intensifică presiunile pentru controlul total al internetului

Data publicării:
Kaliningrad, Russia - 12.11.2025. Smartphone screen in woman hands displaying logotype of popular messenger WhatsApp. Meta corporation
Rusia încearcă să blocheze complet WhatsApp. Kremlinul intensifică presiunile pentru controlul total al internetului. Foto Profimedia

Rusia încearcă să „blocheze complet” WhatsApp, una dintre cele mai utilizate aplicații de mesagerie din țară, într-o mișcare care alimentează temerile privind extinderea controlului statului asupra comunicării online. Potrivit unui purtător de cuvânt al companiei deținute de Meta, tentativa ar face parte din strategia Kremlinului de a direcționa utilizatorii către aplicația susținută de stat, Max, și de a construi un „internet suveran”, mai puțin dependent de tehnologia occidentală. Cu peste 100 de milioane de utilizatori în Rusia, WhatsApp joacă un rol esențial în comunicarea zilnică, iar restricționarea accesului ar putea avea un impact major asupra securității și libertății digitale, pe fondul unei campanii mai ample a autorităților împotriva platformelor sociale străine, potrivit The Guardian.

Măsura reprezintă „un pas înapoi”, afirmă un purtător de cuvânt al companiei, pe fondul temerilor că Kremlinul caută un control mai mare al statului prin aplicații de mesagerie precum Max.

Rusia a încercat să „blocheze complet” WhatsApp, într-o tentativă de a împinge utilizatorii către propria aplicație de comunicare susținută de stat, Max, a declarat un purtător de cuvânt al companiei deținute de Meta.

Compania nu a oferit mai multe detalii despre cât de mult a reușit tentativa sau ce acțiuni au fost întreprinse pentru a bloca aplicația.

Vorbind pentru The Guardian, purtătorul de cuvânt al WhatsApp a spus: „Încercarea de a izola peste 100 de milioane de utilizatori de comunicarea privată și sigură este un pas înapoi și nu poate duce decât la mai puțină siguranță pentru oamenii din Rusia. Continuăm să facem tot ce putem pentru a menține utilizatorii conectați.”

Măsura se înscrie în obiectivul Kremlinului de a crea un „internet suveran” – un spațiu online separat de tehnologia occidentală și de influența străină, mai vulnerabil la controlul statului.

Cel mai recent conflict dintre Rusia și WhatsApp vine pe fondul unei reprimări mai ample a rețelelor sociale, vizând cel mai recent Telegram, o altă aplicație populară de mesagerie folosită de peste 60 de milioane de ruși zilnic. Decizia a stârnit critici din partea trupelor ruse din prima linie, precum și a bloggerilor pro-război și a figurilor din opoziție aflate în exil.

Aplicația susținută de statul rus, Max, este în mare parte modelată după propria „super-aplicație” a Chinei, WeChat, și are aproximativ 55 de milioane de utilizatori în Rusia. În august anul trecut, Rusia a ordonat ca Max să fie preinstalată pe telefoanele noi, criticii susținând că aplicația ar putea fi folosită pentru supravegherea utilizatorilor, o acuzație respinsă în presa de stat ca fiind falsă.

Deținut de Meta, WhatsApp are, potrivit relatărilor, cel puțin 100 de milioane de utilizatori în Rusia, fiind cel mai utilizat serviciu de mesagerie din țară, conform Financial Times, care a relatat anterior că autoritățile ruse au eliminat aplicația dintr-un director online operat de Roskomnadzor, agenția rusă de monitorizare a mass-mediei.

Publicația a adăugat că autoritățile ruse au eliminat, de asemenea, Facebook și Instagram – ambele deținute de Meta – din același director.

În decembrie anul trecut, autoritățile ruse au blocat accesul la Snapchat și au impus restricții și asupra FaceTime, serviciul de apeluri video al Apple.

Întrebat dacă WhatsApp va reveni în Rusia, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru agenția rusă de presă Tass, într-un videoclip publicat miercuri: „Aceasta este, din nou, o chestiune de respectare a legislației. Dacă Meta își îndeplinește obligațiile și intră în dialog cu autoritățile ruse, atunci avem posibilitatea de a ajunge la un acord.”

Peskov a adăugat: „Dacă corporația [Meta] rămâne pe o poziție intransigentă și, aș spune, se arată nepregătită să se alinieze legislației ruse, atunci nu există nicio șansă.”

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Students' Union building, Brayford campus, University of Lincoln, city of Lincoln, Lincolnshire, England, UK
1
Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în...
Donald Tusk, premierul Poloniei
2
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
4
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului...
Călin Georgescu.
5
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
Ultimele detalii despre starea lui Mihai Rotaru, după accidentul suferit la schi, în Franța
Digi Sport
Ultimele detalii despre starea lui Mihai Rotaru, după accidentul suferit la schi, în Franța
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dmitri peskov face declaratii
Rusia nu va participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace al lui Trump, afirmă Kremlinul
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard de dolari pentru Consiliul pentru pace al lui Trump
donald trump
Presiunile lui Trump afectează Cuba: aeroporturile rămân fără combustibil. Rusia: „O strangulare exercitată de SUA”
Russia Belarus
O a treia rundă de negocieri Rusia - Ucraina va avea loc „curând”, anunță Dmitri Peskov
Dmitri Peskov
Kremlinul neagă faptul că Jeffrey Epstein ar fi fost agent al serviciilor secrete ruse
Recomandările redacţiei
profimedia-1068255598
Nicușor Dan înclină să nu meargă în SUA, la Consiliul pentru Pace...
Trenul regal, adăpost pentru pisici maidaneze
Trenuri de tezaur ajunse adăposturi de pisici. Cum își bate joc...
main photo Carrefour
Carrefour anunţă vânzarea filialei din România către Pavăl Holding...
nicusor dan consiliul european
Nicușor Dan participă astăzi la reuniunea informală a Consiliului...
Ultimele știri
Rector demis pentru plagiat, repus în funcție în urma deciziei ÎCCJ. Ramona Lile revine la șefia Universității „Aurel Vlaicu” din Arad
Marea Britanie alocă 150 de milioane de lire pentru arme americane destinate Ucrainei. Londra cere consolidarea apărării antiaeriene
Un sfert de secol în care performanța medicală a devenit normalitate în România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă radical. Zodia pentru care suferința și problemele se vor risipi începând din 13...
Cancan
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura...
Fanatik.ro
Familiile din blocul care a explodat în Rahova nu și-au recuperat bunurile nici până acum. Viețile lor...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
„Dacă intră-n play-off, să dea de băut la tot cartierul”. Declarația care-l va enerva pe Gigi Becali
Adevărul
Riposta Kremlinului: Reacția Moscovei la confiscarea petrolierelor din „flota fantomă”
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Face bani din gunoaiele altora. Cum reușește o tânără să câștige mii de dolari pe lună datorită unui hobby
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză! Cui îi vinde Gică Hagi acțiunile de la Farul și cum vor fi împărțite
Pro FM
Jaafar Jackson, nepotul lui MJ, spune că a trebuit să câștige cu adevărat rolul din filmul "Michael": "Am...
Film Now
Angelina Jolie, seducătoare într-o rochie transparentă cu paiete. Actrița a atras toate privirile pe covorul...
Adevarul
Cum rezistă soldații ucraineni în tranșee, în condiții de frig extrem: „Vin spre noi ca niște zombi”
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii 15 lei la pensie pentru fiecare an muncit? Vin alți 2 ani cu pensii înghețate?
Digi FM
Mihai Leu ar fi împlinit 57 de ani. Soția sa, declarații sfâșietoare despre prima aniversare fără el: „Dorul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care sunt simptomele cancerului de col uterin şi cât de des se face testarea HPV: "Nu dă semne decât în forme...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Ultimele imagini cu James Van Der Beek îl arată fragil. Actorul s-a stins la 48 de ani, după o luptă discretă...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online