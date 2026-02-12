Rusia încearcă să blocheze complet WhatsApp. Kremlinul intensifică presiunile pentru controlul total al internetului

Rusia încearcă să „blocheze complet” WhatsApp, una dintre cele mai utilizate aplicații de mesagerie din țară, într-o mișcare care alimentează temerile privind extinderea controlului statului asupra comunicării online. Potrivit unui purtător de cuvânt al companiei deținute de Meta, tentativa ar face parte din strategia Kremlinului de a direcționa utilizatorii către aplicația susținută de stat, Max, și de a construi un „internet suveran”, mai puțin dependent de tehnologia occidentală. Cu peste 100 de milioane de utilizatori în Rusia, WhatsApp joacă un rol esențial în comunicarea zilnică, iar restricționarea accesului ar putea avea un impact major asupra securității și libertății digitale, pe fondul unei campanii mai ample a autorităților împotriva platformelor sociale străine, potrivit The Guardian.

Măsura reprezintă „un pas înapoi”, afirmă un purtător de cuvânt al companiei, pe fondul temerilor că Kremlinul caută un control mai mare al statului prin aplicații de mesagerie precum Max.

Rusia a încercat să „blocheze complet” WhatsApp, într-o tentativă de a împinge utilizatorii către propria aplicație de comunicare susținută de stat, Max, a declarat un purtător de cuvânt al companiei deținute de Meta.

Compania nu a oferit mai multe detalii despre cât de mult a reușit tentativa sau ce acțiuni au fost întreprinse pentru a bloca aplicația.

Vorbind pentru The Guardian, purtătorul de cuvânt al WhatsApp a spus: „Încercarea de a izola peste 100 de milioane de utilizatori de comunicarea privată și sigură este un pas înapoi și nu poate duce decât la mai puțină siguranță pentru oamenii din Rusia. Continuăm să facem tot ce putem pentru a menține utilizatorii conectați.”

Măsura se înscrie în obiectivul Kremlinului de a crea un „internet suveran” – un spațiu online separat de tehnologia occidentală și de influența străină, mai vulnerabil la controlul statului.

Cel mai recent conflict dintre Rusia și WhatsApp vine pe fondul unei reprimări mai ample a rețelelor sociale, vizând cel mai recent Telegram, o altă aplicație populară de mesagerie folosită de peste 60 de milioane de ruși zilnic. Decizia a stârnit critici din partea trupelor ruse din prima linie, precum și a bloggerilor pro-război și a figurilor din opoziție aflate în exil.

Aplicația susținută de statul rus, Max, este în mare parte modelată după propria „super-aplicație” a Chinei, WeChat, și are aproximativ 55 de milioane de utilizatori în Rusia. În august anul trecut, Rusia a ordonat ca Max să fie preinstalată pe telefoanele noi, criticii susținând că aplicația ar putea fi folosită pentru supravegherea utilizatorilor, o acuzație respinsă în presa de stat ca fiind falsă.

Deținut de Meta, WhatsApp are, potrivit relatărilor, cel puțin 100 de milioane de utilizatori în Rusia, fiind cel mai utilizat serviciu de mesagerie din țară, conform Financial Times, care a relatat anterior că autoritățile ruse au eliminat aplicația dintr-un director online operat de Roskomnadzor, agenția rusă de monitorizare a mass-mediei.

Publicația a adăugat că autoritățile ruse au eliminat, de asemenea, Facebook și Instagram – ambele deținute de Meta – din același director.

În decembrie anul trecut, autoritățile ruse au blocat accesul la Snapchat și au impus restricții și asupra FaceTime, serviciul de apeluri video al Apple.

Întrebat dacă WhatsApp va reveni în Rusia, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru agenția rusă de presă Tass, într-un videoclip publicat miercuri: „Aceasta este, din nou, o chestiune de respectare a legislației. Dacă Meta își îndeplinește obligațiile și intră în dialog cu autoritățile ruse, atunci avem posibilitatea de a ajunge la un acord.”

Peskov a adăugat: „Dacă corporația [Meta] rămâne pe o poziție intransigentă și, aș spune, se arată nepregătită să se alinieze legislației ruse, atunci nu există nicio șansă.”

