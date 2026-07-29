Rusia neagă că ar pune la cale o nouă mobilizare. Medvedev: „Este o minciună răspândită de inamic, avem 200.000 de voluntari”

Rusia a afirmat că aproximativ 200.000 de voluntari au semnat contracte pentru a activa în forţele sale armate în prima jumătate a anului, respingând cele spuse de Ucraina în sensul că Moscova ar pregăti o nouă mobilizare pentru a compensa pierderile grele suferite pe câmpul de luptă, relatează miercuri dpa.

Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a prezentat această cifră în cadrul unei reuniuni surprinse într-un videoclip publicat marţi pe Telegram. Cifra nu a putut fi verificată din surse independente.

Medvedev, fost preşedinte al Rusiei, a respins afirmaţiile conducerii ucrainene potrivit cărora Rusia ar plănui o mobilizare similară celei anunţate în 2022, după declanşarea războiului.

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„Vreau să subliniez încă o dată că nu există absolut nicio nevoie de mobilizare. Este o minciună răspândită de inamic, care se confruntă el însuşi cu o lipsă de personal”, a declarat Medvedev, acuzând Ucraina că propagă zvonuri şi provocări pentru a destabiliza Rusia înaintea alegerilor legislative din septembrie.

Kremlinul a negat în repetate rânduri existenţa unor planuri pentru o nouă mobilizare. Cu toate acestea, mulţi ruşi rămân sceptici, după ce guvernul a exclus mobilizarea obligatorie şi în 2022, înainte de a anunţa o campanie de recrutare care a determinat sute de mii de oameni să părăsească ţara.

Medvedev a mai spus că forţele armate ale Rusiei şi-au acoperit integral necesarul de personal în prima jumătate a anului. Rusia a încercat să atragă voluntari oferind prime de înrolare şi salarii generoase, deşi unii bărbaţi care şi-au satisfăcut stagiul militar obligatoriu au relatat că au fost supuşi unor presiuni pentru a semna contracte de serviciu militar.

Observatori independenţi din Ucraina afirmă, de asemenea, că şi Kievul se confruntă cu o criză acută de personal pe linia frontului, existând relatări despre cazuri de dezertare, rezistenţă la recrutare şi tentative de a evita serviciul militar prin mită, aminteşte dpa.

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Editor : Sebastian Eduard