Live TV

Rusia neagă că ar pune la cale o nouă mobilizare. Medvedev: „Este o minciună răspândită de inamic, avem 200.000 de voluntari”

Data actualizării: Data publicării:
Recruți Rusia
Recruți ruși urcă în tren. Următoarea stație: Ucraina. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Rusia a afirmat că aproximativ 200.000 de voluntari au semnat contracte pentru a activa în forţele sale armate în prima jumătate a anului, respingând cele spuse de Ucraina în sensul că Moscova ar pregăti o nouă mobilizare pentru a compensa pierderile grele suferite pe câmpul de luptă, relatează miercuri dpa.

Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a prezentat această cifră în cadrul unei reuniuni surprinse într-un videoclip publicat marţi pe Telegram. Cifra nu a putut fi verificată din surse independente.

Medvedev, fost preşedinte al Rusiei, a respins afirmaţiile conducerii ucrainene potrivit cărora Rusia ar plănui o mobilizare similară celei anunţate în 2022, după declanşarea războiului.

Citește și

O anchetă asupra spitalelor din Rusia dezvăluie amploarea pierderilor suferite de Moscova pe câmpul de luptă în 2025

„Vreau să subliniez încă o dată că nu există absolut nicio nevoie de mobilizare. Este o minciună răspândită de inamic, care se confruntă el însuşi cu o lipsă de personal”, a declarat Medvedev, acuzând Ucraina că propagă zvonuri şi provocări pentru a destabiliza Rusia înaintea alegerilor legislative din septembrie.

Kremlinul a negat în repetate rânduri existenţa unor planuri pentru o nouă mobilizare. Cu toate acestea, mulţi ruşi rămân sceptici, după ce guvernul a exclus mobilizarea obligatorie şi în 2022, înainte de a anunţa o campanie de recrutare care a determinat sute de mii de oameni să părăsească ţara.

Medvedev a mai spus că forţele armate ale Rusiei şi-au acoperit integral necesarul de personal în prima jumătate a anului. Rusia a încercat să atragă voluntari oferind prime de înrolare şi salarii generoase, deşi unii bărbaţi care şi-au satisfăcut stagiul militar obligatoriu au relatat că au fost supuşi unor presiuni pentru a semna contracte de serviciu militar.

Observatori independenţi din Ucraina afirmă, de asemenea, că şi Kievul se confruntă cu o criză acută de personal pe linia frontului, existând relatări despre cazuri de dezertare, rezistenţă la recrutare şi tentative de a evita serviciul militar prin mită, aminteşte dpa.

Citește și

De ce a renunțat Zelenski la Fedorov şi Sîrski. Din culisele unei decizii care a stârnit proteste în Ucraina. „Nu am timp de discuţii”

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tineri traverseaza strada in bucuresti
1
Sute de mii de români, în vizorul ANAF. Fiscul trimite decizii de impunere pentru...
Vladimir Putin.
2
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de război”, a...
vladimir lipaev, ambasadorul Rusiei la bucuresti
3
Ambasadorul rus la București amenință România, după ce a fost convocat la MAE: Nu vom...
Joe Biden
4
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la...
pompa carburanti
5
Senatul a adoptat proiectul privind reducerea accizei la carburanți. Motorina s-ar putea...
Scandal de proporții: naționalele din Europa NU vor să mai participe la Cupa Mondială! FIFA e așteptată să ia marea decizie
Digi Sport
Scandal de proporții: naționalele din Europa NU vor să mai participe la Cupa Mondială! FIFA e așteptată să ia marea decizie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
incendiu riazan
Incendiu la un centru logistic al Wildberries din orașul rus Riazan, după un atac cu drone
Evgheni Khmara
Ucraina trebuie să acţioneze asimetric împotriva Rusiei, spune Evgheni Khmara, ministrul interimar al Apărării, în primul său interviu
Russia Putin
Trump și-a schimbat atitudinea față de Ucraina. Întrebarea este dacă va intensifica presiunea asupra lui Putin (analist)
soldați ruși la parada de la Moscova
Mărturii despre recrutări forțate în Rusia: 250 de oameni din regiunea Penza au format o patrulă civilă pentru a-și apăra vecinii
Poland's and Palestine's Ministers for Foreign Affairs Radoslaw Sikorski and Varsen Aghabekian Shahin press conferenc - 23.07.2026
Ministrul polonez de Externe vorbește despre riscul unui război mondial. „Intrăm în ape foarte agitate”
Recomandările redacţiei
Bucharest, Romania. 30th July, 2025: Dragos Pislaru, Romanian Minister of Investments and European Projects, holds a press conference one month after taking office, at the Ministry headquarters in Bucharest. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Pîslaru anunță încă două săptămâni de negocieri cu sindicatele pe...
Iran US
Război în Golf: Comandamentul Central al SUA anunță interceptarea...
INSTANT_CURIE_ARSENI_GREVA_SANITAS_004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
A doua zi de grevă în Sănătate. Sindicatele acuză scăderi salariale...
Iran Mideast Jerusalem Protests
Pe urmele ayatollahului: cum îl vânează CIA și Mossadul pe Mojtaba...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski: „Inițiativa nu mai este în mâinile lui Putin”. Ce pregătește acum liderul de la Kremlin
Dragoș Pîslaru îl acuză de „ipocrizie” pe Alexandru Rogobete, după scandalul posturilor din spitale: „Este dezinformare”
Donald Trump a acceptat să acorde Ucrainei licenţa pentru rachetele interceptoare Patriot, anunță Volodimir Zelenski
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna august 2026. Berbecii au mai mult curaj și dorință de afirmare, Leii lasă în urmă ce nu-i mai...
Cancan
O fetiță de 7 ani s-a înecat la piscină, în Sunny Beach. Românii cer ajutor pentru a afla condițiile în care...
Fanatik.ro
FCSB, calificare fără emoții în Conference League?! Profeția lui Mitică Dragomir: „E echipă ușoară! O să îi...
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
Decăderea Ştiinţei, în cifre! Avertisment în 10 pași al lui Andrei Vochin înaintea returului cu Levski: „De...
Adevărul
Concursul pentru directorii de școli revine, dar nu va aduce liderii de care are nevoie educația
Playtech
Topul meseriilor refuzate de români. Domeniile în care angajaţii nu mai vor să lucreze, deşi este nevoie de...
Digi FM
Paula Badosa vorbeşte despre relaţia „toxică” cu fostul ei iubit, Stefanos Tsitsipas: „Astăzi mă simt din nou...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo ar fi invitat doar trei fotbaliști la nunta cu Georgina Rodriguez! Au apărut numele
Pro FM
Ce crede Sam Asghari despre faptul că este asociat în continuare cu Britney Spears: „Nu poți schimba ceea ce...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
A depășit „Super Mario Galaxy Movie”! „Toy Story 5” devine filmul cu cele mai mari încasări din 2026
Adevarul
Teritoriul românesc luat cu japca de ruși. Militarii români care s-au opus au fost împușcați
Newsweek
Anunț de la Casa de Pensii: Când își vor recupera pensionarii banii reținuți ca CASS la pensie? „Fără cereri”!
Digi FM
Premieră mondială în medicină: o femeie nevăzătoare și-a recăpătat vederea după un transplant fără precendent
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Pământul nu mai poate ține pasul cu modul în care folosim resursele". Omenirea a depășit deja limitele pe...
Digi Animal World
Pot câinii-ghid să citească hărți? Cele mai răspândite mituri despre aceste animale au fost demontate de...
Film Now
Părinții lor au format un cuplu celebru în anii '90, azi copiii joacă împreună. Kaia Gerber și Homer Gere...
UTV
Cum arată Andreea Ibacka în costum de baie, la 40 de ani. „Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”