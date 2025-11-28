Live TV

Rusia nu mai poate trimite oameni în spațiu, pentru prima dată în 60 de ani. „Lansările sunt amânate pe termen nedeterminat”

Cosmodromul Baikonur, închiriat de Rusia, este situat în Kazahstan, într-o zonă de stepă, deșertică și izolată. Foto: Profimedia Images
Cosmodromul Baikonur, închiriat de Rusia, este situat în Kazahstan, într-o zonă de stepă, deșertică și izolată. Foto: Profimedia Images

La Baikonur, în timpul lansării navei Soiuz MS-28 către Stația Spațială Internațională (ISS) pe 27 noiembrie, prăbușit cabina de service. Acest lucru este confirmat de imaginile transmise de Roscosmos. Potrivit sursei The Insider, este vorba despre o structură mobilă pliabilă situată sub platforma de lansare, unde se efectuează lucrări la partea din spate a rachetei.

Analistul de lansări de rachete Georgi Trishkin a precizat că cabina de service a căzut sub platforma 31 — doar de pe aceasta se pot efectua misiuni rusești cu echipaj uman către ISS. În opinia sa, ca urmare a accidentului, lansările navelor „Soiuz” și „Progress” „sunt amânate pe termen nedeterminat”.

În timpul inspecției post-zbor, s-a constatat că o parte a complexului de lansare a fost smulsă de jetul de gaz al motorului rachetei de primă treaptă, a scris canalul „Yura, iartă-mă”. Potrivit acestuia, cosmonauții nu au fost răniți, dar structura va necesita reparații.

Popularizatorul cosmonauticii Vitalii Egorov, după ce a analizat imaginile transmise, a constatat că „de fapt, începând cu această zi, Rusia a pierdut posibilitatea de a lansa oameni în spațiu, ceea ce nu se mai întâmplase din 1961”. Conform unor informații, repararea platformei ar putea dura până la doi ani.

UPD. Roscosmos a confirmat că în timpul inspecției au fost identificate deteriorări ale „unei serii de elemente ale platformei de lansare”. Au asigurat că acestea vor fi remediate în curând: „pentru reparații există toate elementele de rezervă necesare”. În prezent se efectuează o evaluare a stării platformei.

Egorov a precizat că, în 64 de ani, de pe această platformă de lansare au fost efectuate aproximativ 500 de lansări, iar din 2018 aceasta este singura care asigură programul rus al Stației Spațiale Internaționale. În opinia expertului, problema poate fi rezolvată numai prin reparații. O altă opțiune este modernizarea platformei Gagarin nr. 1, care a fost deja scoasă din uz și transferată Muzeului Cosmonauticii din Kazahstan.

„Lansarea Gagarin” urma să fie modernizată încă din 2018, cu participarea Emiratelor Arabe Unite, dar după invazia Rusiei în Ucraina, Abu Dhabi a renunțat la cooperare și investiții în proiect. „A devenit clar că cheltuielile și dificultățile asociate cu acesta vor fi mult mai mari decât ne-am așteptat”, au explicat reprezentanții Agenției Spațiale din Emiratele Arabe Unite. Platforma de lansare a rachetei „Soyuz” de la cosmodromul Vostochny nu este adaptată pentru lansarea navelor spațiale.

