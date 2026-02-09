Live TV

Rusia nu vede un „viitor strălucit” pentru relațiile economice cu SUA. Serghei Lavrov: „Creează obstacole artificiale”

Data publicării:
lavrov
Serghei Lavrov. Sursa foto: Profimedia Images

Rusia rămâne deschisă cooperării cu Statele Unite, dar nu are speranțe în ceea ce privește relațiile economice, în ciuda eforturilor continue ale Washingtonului de a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, într-un interviu publicat luni, relatează Reuters.

În cadrul unui interviu acordat postului de televiziune rus TV BRICS, ministrul rus de Externe a menționat ceea ce el a numit obiectivul declarat al Statelor Unite de „dominație economică”.

„De asemenea, nu vedem niciun viitor strălucit în sfera economică”, a spus Lavrov.

Oficialii ruși, inclusiv trimisul Kirill Dmitriev, au vorbit anterior despre perspectivele unei restabiliri majore a relațiilor economice cu Statele Unite, ca parte a unui eventual acord de pace în Ucraina.

Dar, deși președintele american Donald Trump a vorbit și el despre reluarea cooperării economice cu Moscova și l-a primit pe omologul său rus Vladimir Putin pe teritoriul SUA de la revenirea sa la Casa Albă, el a impus sancțiuni suplimentare severe asupra sectorului energetic vital al Rusiei.

Lavrov a menționat, de asemenea, ostilitatea lui Trump față de blocul BRICS, care include Rusia, China, India, Brazilia și alte economii în curs de dezvoltare importante.

„Americanii înșiși creează obstacole artificiale pe această cale (spre integrarea BRICS)”, a spus el.

„Suntem pur și simplu obligați să căutăm căi suplimentare, protejate, pentru a ne dezvolta proiectele financiare, economice, logistice și de altă natură cu țările BRICS.”

Editor : A.M.G.

