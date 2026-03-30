Ce construieşte armata americană sub sala de bal de la Casa Albă, comandată de Trump. „Totul se desfăşoară bine”

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că armata americană construieşte un „complex mare” militar sub sala de bal pe care o ridică la Casa Albă.

„În prezent, armata construieşte un complex mare sub sala de bal (...). Totul se desfăşoară bine. Suntem chiar înainte faţă de calendar”, a Donald Trump la bordul aeronavei prezidenţiale Air Force One, la întoarcerea din weekend din Florida, arătând presei planuri ale sălii de bal.

„Sala de bal este folosită de fapt ca adăpost pentru tot ceea ce este în curs de construcţie dedesubt de către militari, fie că este vorba despre drone sau despre altceva”, a adăugat el, potrivit AFP, preluată de News.ro.

A demolat o aripă a Casei Albe

El a declarat că aceste informaţii „au apărut recent, în urma unui proces ridicol” împotriva şantierului.

În octombrie, fostul promotor imobiliar a pus să se distrugă cu buldozerul o întreagă aripă a sediului preşedinţiei, la Washington.

El a pus să se construiască o sală de bal care să găzduiască 1.000 de persoane, pentru recepţii şi dineuri în onoarea unor lideri străini.

Donald Trump evocă foarte frecvent, în detaliu, aceste lucrări care au provocat numeroase critici.

„Folosim onix și pietre incredibile”, a declarat el recent într-o conferinţă de presă dedicată în parte Războiului din Orientul Mijlociu.

Proiectul, unul dintre cele mai ambiţioase în celebrul sit de peste un secol, a luat neîncetat amploare.

Bugetul său estimat, finanţat din donaţii private, s-a dublat de la 200 la 400 de milioane de dolari.

