Directorul general al producătorului de avioane a anunțat o creștere a producției și a livrărilor în această lună. Se pare că multe dintre componentele critice ale aeronavei provin din țări occidentale, prin canale care eludează sancțiunile.

Rusia a primit un nou lot de avioane de vânătoare-bombardament Su-34 (cod NATO: Fullback) de la producătorul intern de arme United Aircraft Corporation (UAC), ca parte a unui contract de apărare încheiat anterior cu statul.

UAC face parte din conglomeratul rus de armament Rostec și este principalul producător de avioane de luptă rusești, inclusiv de avioane de vânătoare multirole Su-57 de ultimă generație.

UAC a scris luni pe Telegram că noile avioane Su-34 au fost livrate „echipajelor Forțelor Aerospatiale”, fără a specifica data și numărul de avioane livrate.

Conform Kyiv Post, publicația de apărare Militarnyi a sugerat că cel puțin două avioane au fost identificate în actualizarea UAC, adăugând că livrarea a avut loc la aerodromul fabricii Novosibirsk Chkalov Aviation Plant.

Publicația a scris, de asemenea, că ultima livrare este a patra din acest an, primul lot fiind anunțat pe 19 aprilie, al doilea pe 10 iulie și al treilea pe 12 august.

UAC s-a lăudat cu performanțele avionului în actualizarea sa, adăugând că luna septembrie a marcat cel mai mare număr de avioane livrate armatei ruse.

„Întreprinderile UAC mențin în mod constant o rată ridicată de producție de echipamente militare, îndeplinindu-și la timp obligațiile față de Forțele Aerospatiale Ruse”, a declarat Vadim Badekha, CEO al UAC. „Luna curentă este o lună record în ceea ce privește numărul de avioane livrate.”

Fără a face referire la sancțiunile occidentale, Badekha a spus că producția și livrarea promptă au fost posibile datorită personalului harnic și proceselor îmbunătățite.

„Angajații noștri din fabrici, conștienți de importanța livrării de aeronave către trupe, nu numai că asigură volumul necesar de producție, dar și îmbunătățesc constant procesele de producție pentru a asigura producția de aeronave în volume mari, atât pentru sarcinile Ministerului Apărării din Rusia, cât și pentru implementarea altor programe de producție”, a declarat Badekha.

Un raport publicat în iulie sugerează că Su-34 se bazează pe componente occidentale pentru funcționarea sa.

Pe baza resturilor recuperate în Ucraina, cercetătorii au identificat 221 de componente electronice străine din aeronavă, provenite de la 59 de companii din 8 țări, în principal din SUA, urmate de Japonia, UE, Elveția, Taiwan și Coreea de Sud.

Editor : Sebastian Eduard