Live TV

Rusia primește un nou lot de bombardiere Su-34. „Angajații noștri din fabrici, harnici, îmbunătățesc constant procesele de producție”

Data publicării:
Suhoi Su-34
Foto Profimedia

Directorul general al producătorului de avioane a anunțat o creștere a producției și a livrărilor în această lună. Se pare că multe dintre componentele critice ale aeronavei provin din țări occidentale, prin canale care eludează sancțiunile.

Rusia a primit un nou lot de avioane de vânătoare-bombardament Su-34 (cod NATO: Fullback) de la producătorul intern de arme United Aircraft Corporation (UAC), ca parte a unui contract de apărare încheiat anterior cu statul.

UAC face parte din conglomeratul rus de armament Rostec și este principalul producător de avioane de luptă rusești, inclusiv de avioane de vânătoare multirole Su-57 de ultimă generație.

UAC a scris luni pe Telegram că noile avioane Su-34 au fost livrate „echipajelor Forțelor Aerospatiale”, fără a specifica data și numărul de avioane livrate.

Conform Kyiv Post, publicația de apărare Militarnyi a sugerat că cel puțin două avioane au fost identificate în actualizarea UAC, adăugând că livrarea a avut loc la aerodromul fabricii Novosibirsk Chkalov Aviation Plant.

Publicația a scris, de asemenea, că ultima livrare este a patra din acest an, primul lot fiind anunțat pe 19 aprilie, al doilea pe 10 iulie și al treilea pe 12 august.
UAC s-a lăudat cu performanțele avionului în actualizarea sa, adăugând că luna septembrie a marcat cel mai mare număr de avioane livrate armatei ruse.

„Întreprinderile UAC mențin în mod constant o rată ridicată de producție de echipamente militare, îndeplinindu-și la timp obligațiile față de Forțele Aerospatiale Ruse”, a declarat Vadim Badekha, CEO al UAC. „Luna curentă este o lună record în ceea ce privește numărul de avioane livrate.”

Fără a face referire la sancțiunile occidentale, Badekha a spus că producția și livrarea promptă au fost posibile datorită personalului harnic și proceselor îmbunătățite.

„Angajații noștri din fabrici, conștienți de importanța livrării de aeronave către trupe, nu numai că asigură volumul necesar de producție, dar și îmbunătățesc constant procesele de producție pentru a asigura producția de aeronave în volume mari, atât pentru sarcinile Ministerului Apărării din Rusia, cât și pentru implementarea altor programe de producție”, a declarat Badekha.

Un raport publicat în iulie sugerează că Su-34 se bazează pe componente occidentale pentru funcționarea sa.

Pe baza resturilor recuperate în Ucraina, cercetătorii au identificat 221 de componente electronice străine din aeronavă, provenite de la 59 de companii din 8 țări, în principal din SUA, urmate de Japonia, UE, Elveția, Taiwan și Coreea de Sud.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
1
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
avion in zbor
4
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la...
cladire_lovita_drone
5
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Digi Sport
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Interior AWACS
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de...
adriana stoicescu
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin...
Clădirea Primăriei Generale a Capitalei
AUR a depus un denunț la Parchet împotriva Guvernului și AEP pentru...
robert fico da noroc cu vladimir putin
Ce s-a întâmplat după ce Robert Fico i-a strâns mâna lui Vladimir...
Ultimele știri
Urme de construcții anterioare, descoperite în timpul lucrărilor la Planșeul Unirii. Arheologii vor cerceta zona
Drona prăbușită în Lituania în iulie, lansată din Belarus. Scopul: testarea apărării și producerea unui „efect psihologic” (presă)
Ce spun medicii de familie după ce ministrul Alexandru Rogobete a decis înfiinţarea unor cabinete în ambulatoriul spitalelor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Traian Băsescu
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador?” 
alexandru muraru
România la testul curajului, NATO la testul solidarității: Eastern Sentry - garanție împotriva amenințărilor Kremlinului
explozie
Serviciile secrete ucrainene au lovit Brigada 155 marină a Rusiei în Extremul Orient, 8.000 km de Kiev. „Ne așteptăm la necrologuri”
Atac rafinarie
Ucrainenii au lovit rafinăria de la Saratov, în timp ce Rusia este pe punctul de a reduce producția de petrol din cauza atacurilor
donald trump in biroul oval
Uniunea Europeană amână noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Donald Trump nu le găsește suficient de dure (Bloomberg)
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce face azi fiica lui Ingrid Vlasov, cândva cea mai frumoasă fetiță din România. De ce a abandonat facultatea...
Cancan
De ce a fugit Toto Dumitrescu de la locul faptei! Ce au descoperit polițiștii
Fanatik.ro
Directorul ELCEN cercetat pentru luare de mită, acuzat de primăria condusă de Nicușor Dan că e responsabil de...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
A rezolvat Alexandru Băluță problema cu viza pentru SUA? Gestul făcut de soția fotbalistului i-a uimit pe...
Adevărul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am...
Playtech
De ce evită măcelarii carnea tocată din supermarket. Ce trebuie să știi înainte să o cumperi
Digi FM
Toto Dumitrescu, primele declarații după ce a fost prins de polițiști. Ce a răspuns când a fost întrebat de...
Digi Sport
Fostul fotbalist de la Barcelona a reacționat, după ce i-a fost anunțat decesul: ”Să fie foarte clar”...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Robert Redford a murit. Actorul din „Toți oamenii președintelui” avea 89 de ani
Adevarul
Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Ce rol are dieta când vrei să renunți la tutun. Alimentele pe care să nu le mai consumi când ți-ai propus să...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”