Rusia se întoarce în epoca lui Stalin. Putin a ordonat introducerea orelor de propagandă în grădinițe

putin
Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia

Începând cu 1 septembrie anul acesta, în grădinițele din toată Rusia va fi introdus un program similar lecțiilor de propagandă din școli, intitulat „Discuții despre lucruri importante” — „Jocuri bune”, a anunțat Olga Koludarova, adjunctul șefului Ministerului Educației din Federația Rusă.

Potrivit acesteia, orele vor fi dedicate „valorilor spirituale și morale”. Extinderea lecțiilor de propagandă la grădinițe încă din toamna anului 2024 a fost dispusă de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. El a subliniat că „valorile fundamentale” ale statului rus trebuie să fie insuflate copiilor încă de la vârsta preșcolară.

În 2025, „Jocurile bune” au început să fie organizate în grădinițele din 25 de regiuni, în cadrul unui proiect-pilot, a declarat Alexander Tsvetkov, directorul Institutului pentru studiul copilăriei, familiei și educației, subordonat Ministerului Educației. El a menționat că noul format prevede jocuri, discuții, sarcini creative, citirea de cărți și permite „să se vorbească cu copiii despre lucruri importante într-o formă simplă și interesantă”. În cadrul activităților sunt abordate teme precum „Popoarele Rusiei”, „Grădinița mea preferată”, „Siguranța sezonieră: toamna”, „Agricultura”, „Bunicii”, „Un colț al Rusiei – țara natală”.

În cadrul proiectului, Ministerul Educației a elaborat ghiduri metodice pentru educatori. De exemplu, atunci când se discută tema „Popoarele Rusiei” cu copiii de 3-5 ani, aceștia trebuie să spună: „Pentru a ne apăra patria, suntem gata să ne unim”. Iar în conversația cu copiii de 5-7 ani, la aceasta trebuie adăugat: „La fel cum, cu mulți ani în urmă, Minin și Pozharsky au adunat miliția populară și împreună au eliberat Moscova de inamici”. În cadrul temei „Un colț al Rusiei – țara natală”, elevii trebuie să ghicească o ghicitoare: „Nu voi pleca nicăieri, voi munci și voi trăi aici” (răspunsul – patria). De asemenea, „Jocuri bune” conține recomandări pentru părinți despre ce să se joace cu copilul acasă, ce să discute cu el, ce desene animate să vizioneze și ce cărți să citească.

Autoritățile au introdus în școli „Discuțiile despre lucruri importante”, cu caracter propagandistic, după invazia armatei ruse în Ucraina. Lecțiile au loc în fiecare luni. Printre altele, elevilor li se vorbește despre războiul din Ucraina, anexarea Crimeii, rolul Rusiei în lume și „aliații” săi, utilitatea plății impozitelor către stat și importanța activității autorităților.

În perioada dictaturii staliniste pe întreg teritoriul URSS au existat, de asemenea, oră de propagandă politică obligatorie în grădinițe.

