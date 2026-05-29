Incidentul dramatic din Galați, de noaptea trecută, a devenit deschidere de pagină în presa internațională. Despre drona care a lovit blocul s-a scris pe larg și în presa rusă. Propaganda Kremlinului, atât agențiile de stat, cât și așa numita presă independentă, a alocat mult spațiu subiectului, doar că dacă citim în detaliu, observăm o realitate paralelă. Digi24.ro vă prezintă linia propagandistică din principalele publicații subordonate lui Putin.

Oficiosul Kremlinului, principala agenție a Rusiei, un fel de Scânteia din trista perioadă comunistă din România, reflectă în totalitate modul în care vede Moscova problema internațională.

Tass a scris pe larg despre tragicul incident de la Galați, în mai multe articole. Informațiile sunt prezentate, situația este pusă în context, doar că aproape în fiecare propoziție apar sintgamele: „Dronă de proveniență necunoscută” sau: „Autoritățile nu au putut identifica originea dronei”.

Aceste sintagme sunt prezente în toate articolele de pe Tass sau Ria Novosti, chiar dacă autoritățile române au spus clar că drona este de origine rusească, de model Gherani (n.red. este cea mai folosită dronă de către ruși pentru a teroriza ucrainenii, la origine este un aparat de zbor fără pilot de producție iraniană. Teheranul numește drona „Șahed”)

Cel mai mare ziar din Rusia, Komersant, a scris și el pe larg despre tragedia de la Galați, iar jurnaliștii de la publicația care a fost cumpărată recent de Gazprom, nu se feresc să ia în derâdere autoritățile române.

Bună parte din articolele publicate pe site-ul Komersant subliniază faptul că, cităm: „România nu a fost capabilă să doboare drona care a intrat pe teritoriul său național”.

Aceeași linie este prezentată și Izvestia sau chiar ziarele locale. Toate subliniază că forțele de apărare din țara noastră nu au fost capabile să doboare drona care a lovit blocul din Galați.

Important de punctat, toate publicațiile ruse care se opun regimului lui Putin, aflate în exil, condamnă cu fermitate atacurile Rusiei și, în speță, incidentul din Galați.

Amintim, o dronă rusească s-a prăbuşit, vineri dimineața, pe un bloc din Galaţi, impactul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite ușor și transportate la spital, iar alte zeci au fost evacuate. Președintele Nicușor Dan a convocat CSAT pentru a discuta implicaţiile „celui mai grav incident care a afectat teritoriul naţional” de la începutul războiului din Ucraina.

