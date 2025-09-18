Live TV

Rusia se pregătește să lanseze un rival pentru serviciul de internet prin satelit al lui Elon Musk, Starlink

Data publicării:
Photo Illustration In India
Rușii îi pregătesc un rival rețelei Starlink, a lui Elon Musk. Foto: Profimedia
URSS, prima care a lansat un satelit pe orbita Pământului

Rusia va avea în curând un rival pentru serviciul de internet prin satelit Starlink al lui Elon Musk, întrucât încearcă să se îndepărteze de mentalitatea învechită care a permis SpaceX să câștige coroana dominației în domeniul sateliților, a declarat miercuri șeful agenției spațiale ruse, Roscosmos, relatează TVPWorld.

Starlink afirmă că operează cea mai mare constelație de sateliți din lume, cu peste 8.000 de sateliți, iar Musk este creditat de oficialii ruși cu revoluționarea lansării vehiculelor spațiale - în detrimentul Rusiei.

Dmitri Bakanov, noul șef al agenției spațiale ruse Roscosmos, în vârstă de 39 de ani, a recunoscut într-un interviu acordat prezentatorului de televiziune rus Vladimir Soloviov că agenția spațială trebuie să renunțe la „inerție” și să atragă mai mulți tineri talentați.

El a spus că Rusia avansează în crearea unei alternative la Starlink, operată de SpaceX a lui Musk, care furnizează servicii de internet prin intermediul unei constelații de sateliți pe orbită joasă și este utilizată pe scară largă în zone îndepărtate și zone de conflict.

Starlink este utilizată intens de forțele ucrainene în războiul cu Rusia.

„Mai multe vehicule de testare aflate pe orbită au fost deja inspectate, iar cele de producție au fost modificate în consecință”, a spus Bakanov. „De asemenea, avansăm rapid în această direcție.”

O companie aerospațială rusă, cunoscută sub numele de Bureau 1440, dezvoltă un sistem de sateliți pe orbită joasă pentru livrarea globală de date în bandă largă.

Rusia, a spus Bakanov, a învățat din greșelile sale - inclusiv dintr-un episod din 2002, când a respins încercarea lui Musk de a cumpăra la Moscova o rachetă balistică intercontinentală pentru lansări spațiale.

Potrivit biografiei lui Musk din 2015, scrisă de Ashlee Vance, rușii l-au respins pe Musk în 2002, considerându-l pur și simplu necredibil, ceea ce l-a determinat pe Musk să găsească o modalitate de a reduce tarifele Rusiei pentru lansările spațiale.

URSS, prima care a lansat un satelit pe orbita Pământului

Uniunea Sovietică a speriat Occidentul în primii ani ai cursei spațiale, fiind prima care a lansat un satelit pe orbita Pământului - Sputnik 1, în 1957 - iar apoi cosmonautul sovietic Iuri Gagarin a devenit primul om care a călătorit în spațiu în 1961.

Dar după prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991, programul spațial al Rusiei s-a confruntat cu o lipsă masivă de fonduri, corupție și plângeri din partea tinerilor ingineri cu privire la managementul deficitar.

Ambițiile Rusiei de a conduce explorarea spațială au suferit o lovitură puternică în august 2023, când misiunea sa fără echipaj Luna-25 s-a prăbușit pe suprafața Lunii în timp ce încerca să aterizeze.

Bakanov este fostul șef al unei companii numite Gonets, care operează un sistem rus de comunicații prin satelit, mult mai mic ca dimensiune și utilizat în principal în scopuri guvernamentale.

Editor : Marina Constantinoiu

