Rusia vrea să lanseze producția de energie nucleară la centrala de la Zaporojie

Data publicării:
FILE PHOTO: IAEA expert mission visits Zaporizhzhia Nuclear Power Plant
Centrala nucleară Zaporojie se află sub ocupație rusă din martie 2022. Sursa foto: REUTERS

Directorul general al companiei ruse Rosatom, care gestionează sectorul nuclear, a declarat vineri că Rusia intenţionează să emită licenţe de mentenanţă şi operare pentru două din cele şase unităţi ale centralei nucleare ucrainene Zaporojie ocupată de trupele ruse, în timp ce a acuzat Ucraina că într-un atac cu drone desfăşurat în cursul nopţii asupra infrastructurii energetice ruse a încercat să lovească şi centrala nucleară de la Novovoronej, relatează Reuters.

Potrivit directorului general al Rosatom, Aleksei Lihacev, circa opt drone au fost lansate de Ucraina asupra centralei de la Novovoronej, dar toate au fost doborâte. Mai multe unităţi ale centralei au fost deconectate de la reţeaua electrică, întrucât "unele resturi (din dronele doborâte) au căzut şi au avariat dispozitivul de distribuţie", însă operaţiunile au fost restabilite în cursul dimineţii, a adăugat responsabilul rus.

Şi la începutul lunii octombrie Rusia a acuzat Ucraina că a încercat să atace cu o dronă instalaţiile acestei centrale nucleare din regiunea Voronej, la aproximativ 500 de kilometri sud de Moscova, dar drona a lovit un turn de răcire al centralei după ce a fost doborâtă de forţa antiaeriană rusă.

De când a început în februarie 2022 războiul declanşat prin invazia rusă, Ucraina şi Rusia se acuză cu regularitate că urmăresc să provoace o catastrofă nucleară prin atacurile asupra centralelor atomoelectrice.

Astfel de acuzaţii au avut legătură cel mai adesea cu centrala nucleară ucraineană Zaporojie, ocupată de trupele ruse în martie 2022 şi situată aproape de linia frontului din sud-estul Ucrainei. Zona adiacentă centralei a fost de mai multe ori ţinta unor atacuri cu drone şi artilerie, pentru care ambele tabere s-au acuzat reciproc. Centrala a fost de mai multe ori deconectată de la sursele externe de alimentare cu energie, ceea ce a impus pornirea generatoarelor diesel.

Cele şase reactoare ale centralei Zaporojie sunt oprite, dar au nevoie de o sursă externă continuă de alimentare cu energie pentru răcirea lor. Centrala funcţionează cu personal ucrainean, iar Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) are permanent o echipă de experţi la faţa locului.

Directorul general al Rosatom a declarat vineri că Rusia are în vedere să emită licenţe de operare şi mentenanţă pentru două din cele şase unităţi ale acestei centrale, "pentru extinderea operării şi mentenanţei unităţilor".

