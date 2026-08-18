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Rușii donează miliarde pentru războiul lui Putin din Ucraina. Suma impresionantă strânsă în vistieria statului

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Președintele rus Vladimir Putin.
Președintele rus Vladimir Putin. Foto: Profimedia
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Din articol
Este posibilă o taxă suplimentară pentru finanțarea războiului

Donatorii ruși au vărsat peste 380 de miliarde de ruble (4,5 miliarde de dolari) în vistieria statului în 2026, în urma unui apel pentru contribuții voluntare, pe măsură ce costul războiului Moscovei împotriva Ucrainei continuă să crească, informează cotidianul de afaceri Vedomosti, citat de agenția DPA.

Suma din contribuții voluntare fusese virată până la mijlocul lunii august în bugetul federal din acest an, a relatat Vedomosti, citând Ministerul Finanțelor. Suma e mai mult decât dublă față de totalul colectat în întregul an 2025, conform raportului.

Cea mai mare parte a banilor a fost donată în urma unui apel adresat liderilor de afaceri în luna martie, a precizat ziarul.

Aleksandr Șohin, șeful Uniunii Industriașilor și Antreprenorilor din Rusia, a declarat pentru Vedomosti că astfel de contribuții ar putea proveni nu doar de la mari corporații, ci și de la persoane fizice și fundații corporative sau familiale. Marii donatori au decis singuri cât să contribuie în funcție de situația lor financiară, a adăugat el.

Nu este clar exact cum vor fi cheltuiți banii. Bugetul Rusiei, însă, înregistrează un deficit mare pe fondul creșterii cheltuielilor pentru invazia la scară largă a Ucrainei de către președintele Vladimir Putin, aflată acum în al cincilea an.

Este posibilă o taxă suplimentară pentru finanțarea războiului

Guvernul ar putea introduce, de asemenea, o taxă pe veniturile excepționale în sectorul financiar în lunile următoare pentru a strânge venituri suplimentare, a relatat Vedomosti.

Putin a majorat deja impozitul pe venit și impozitul pe valoarea adăugată, în timp ce Kremlinul caută fonduri suplimentare pentru finanțarea războiului.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat informațiile din martie conform cărora Putin ar fi cerut personal bani în timpul unei reuniuni a principalei asociații de afaceri din Rusia. Peskov a spus că inițiativa a venit, în schimb, din partea unui om de afaceri și că Putin a salutat-o.

Editor : Ș.R.

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