Rușii stau la cozi kilometrice pentru a putea cumpăra benzină. Cum s-a ajuns în această situație

Situația se repetă în mai multe regiuni. Sursa foto: Captura foto/X

Mai multe regiuni din Rusia şi teritoriile ucrainene controlate de Rusia se confruntă cu probleme în aprovizionarea cu benzină, după ce Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor ruseşti în această lună, pe fondul unei creşteri cu caracter sezonier a cererii de carburanţi, transmite Reuters.

În data de 28 iulie Rusia a introdus o interdicţie cu privire la exporturile de benzină pentru producătorii de produse rafinate, în încercarea de evita apariţia unei crize într-o perioadă în care cererea de benzină atinge un nivel de vârf, din cauza călătoriilor estivale şi a lucrărilor de recoltare a cerealelor. Însă unii participanţi de pe piaţă spun că această interdicţie nu va fi suficientă pentru a evita apariţia unei crize de aprovizionare.

Problema este agravată de blocajele logistice, de stocurile locale mici şi lucrările de reparaţii efectuate la rafinării, susţin participanţii de pe piaţă.

De la începutul acestei luni, Ucraina a vizat mai multe rafinării ruseşti, inclusiv cele de la Novokuibîşevsk, Sîzran, Reazan şi Volgograd, ca răspuns la atacurile de rachete şi drone ale Moscovei.

Potrivit Reuters, în regiunea Primorie, din extremul orient al Rusiei, media locală a publicat informaţii referitoare la cozi de câţiva kilometri la benzinării. Autorităţile au dat vina pe afluxul de turişti pentru aceste cozi.

Compania petrolieră NNK spune că multe din cisternele sale cu benzină din regiunea Primorie au fost blocate în trafic între trei şi şase ore, din cauza lucrărilor de reparaţii pe şosele.

Guvernatorul regiunii ucrainene Zaporojie numit de Moscova, Yevgeny Balitsky, a spus joi că există probleme în vânzările cu amănuntul de benzină în mai multe zone, pe fondul vârfului de cerere şi lucrărilor de mentenanţă la rafinării. "În regiunea Zaporojie, criza de carburanţi este agravată de problemele de logistică şi de ameninţarea atacurilor inamice asupra garniturilor de tren cu vagoane cisternă", a spus Balitsky.

Liderul rus al Crimeei, Serghei Aksionov a recunoscut şi el existenţa unor probleme în aprovizionarea cu carburanţi, cu prilejul unei interviu acordat săptămâna aceasta pentru un post local de televiziune. "Aceasta este o situaţie obiectivă, care ar putea dura încă o lună", a spus Aksionov, adăugând că problema nu va fi rezolvată în mod complet până când conflictul nu se va încheia.

