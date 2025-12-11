Vladimir Putin a fost informat că armata sa e „eliberat” un nou oraș din Ucraina. Anunțul a fost însoțit cu imagini din orașul care acum este sub controlul Federației Ruse. Mai mult, intens a fost distribuit și un clip video în care o doamnă aflată la senectute încălțată în șlapi pare că recită un text învățat în care mulțumește forțelor ruse pentru că „a fost eliberată”.

Șeful Statului Major General al Forțelor Armate, Valeriu Gerasimov, i-a raportat lui Vladimir Putin despre eliberarea orașului Sversk din Republica Populară Donețk. „Orașul Seversk a fost eliberat”, i-a spus el dictatorului.

Preluarea controlului asupra orașului de către trupele ruse a fost posibilă datorită colaborării eficiente dintre comandanții unităților, a subliniat comandantul suprem. După cum a adăugat comandantul grupării sudice de trupe, Serghei Medvedev, acest lucru creează condițiile necesare pentru o ofensivă în direcția Slavyansk. În prezent, în Siverisk se desfășoară operațiuni de eliminare a grupurilor izolate de inamici care au mai rămas, mai anunță autoritățile ruse.

Siversk se alătură lungii liste de orașe distruse complet de armata rusă în Ucraina.

