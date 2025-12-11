Live TV

Scenetă sinistră dintr-un oraș „eliberat” de armata lui Putin: „Mulțumesc soldaților, vă iubim! Vă rog să ne luați de aici”

Data actualizării: Data publicării:
siversk
Sursa foto: X

Vladimir Putin a fost informat că armata sa e „eliberat” un nou oraș din Ucraina. Anunțul a fost însoțit cu imagini din orașul care acum este sub controlul Federației Ruse. Mai mult, intens a fost distribuit și un clip video în care o doamnă aflată la senectute încălțată în șlapi pare că recită un text învățat în care mulțumește forțelor ruse pentru că „a fost eliberată”.

Șeful Statului Major General al Forțelor Armate, Valeriu Gerasimov, i-a raportat lui Vladimir Putin despre eliberarea orașului Sversk din Republica Populară Donețk. „Orașul Seversk a fost eliberat”, i-a spus el dictatorului.

Preluarea controlului asupra orașului de către trupele ruse a fost posibilă datorită colaborării eficiente dintre comandanții unităților, a subliniat comandantul suprem. După cum a adăugat comandantul grupării sudice de trupe, Serghei Medvedev, acest lucru creează condițiile necesare pentru o ofensivă în direcția Slavyansk. În prezent, în Siverisk se desfășoară operațiuni de eliminare a grupurilor izolate de inamici care au mai rămas, mai anunță autoritățile ruse. 

Siversk se alătură lungii liste de orașe distruse complet de armata rusă în Ucraina. 

siversk 2
Sursa foto: Captura/X

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
1
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
Judecătoarea Raluca Moroșanu.
2
Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile...
avion mig 29 in zbor
3
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
Afișul spectacolului
4
Ambasada Ucrainei condamnă organizarea unui concert cu artişti ruşi la Cluj. Unul dintre...
fabrica
5
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce...
La 22 de ani, s-a mutat în Moldova și nu i-a venit să creadă ce a văzut: ”La mall, la toaletă, era doar o gaură în podea”
Digi Sport
La 22 de ani, s-a mutat în Moldova și nu i-a venit să creadă ce a văzut: ”La mall, la toaletă, era doar o gaură în podea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
platforma petroliera
Ucraina contraatacă și lovește cu drone, pentru prima dată, o platformă petrolieră rusă aflată în Marea Caspică
Defilare Rusia
Cheltuielile militare ale Rusiei au atins un nou record. Bugetul e de patru ori mai mare ca în 2021, anul premergător războiului
YWMxYTc3NjQ5NWRjY2UxNmU5YzgyYmFiODA0OQ==.thumb
„Au transformat-o într-o mumie”. Un soldat povestește ultimele zile ale jurnalistei ucrainene care a murit într-o închisoare rusească
Ucraina tanc steag
Ce concesii ar putea accepta ucrainenii pentru pace. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie par a-l contrazice pe Donald Trump
Blindaj tanc
Ucraina este lovită de un nou scandal de corupție: blindaj pentru tancuri, la un preț triplu
Recomandările redacţiei
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”...
justitie, ciocanel
Asociațiile magistraților cer autorităților „să se abțină” de la...
CSM 2 consiliul superior al magistraturii
Procurorii din CSM au o reacție diferită față de secția pentru...
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința...
Ultimele știri
Al Dahra Holding va pleca din comerţul cu cereale din România în 2026. Cum a ajuns piața într-o „lipsă totală de control”
Raport al Comisiei Europene: România are cea mai mică finanțare a sănătății din UE. Speranța de viață rămâne printre cele mai scăzute
Un bărbat este cercetat sub control judiciar după ce a expus simboluri legionare la Alba Iulia, în timpul ceremoniilor de 1 Decembrie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun a intrat pentru ultima dată în Pești. Patru zodii își schimbă viața definitiv și trec printr-o...
Cancan
ULTIMUL mesaj trimis de Ana, românca moartă în Tenerife. Cu cine a vorbit înainte de tragedie
Fanatik.ro
Judecătorul din documentarul Recorder renunță la robă. Ionel Laurențiu Beșu pleacă de la Tribunalul București...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Gigi Becali are pregătită varianta B dacă Kevin Ciubotaru nu va semna cu FCSB! Vine din SuperLiga. Exclusiv
Adevărul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre...
Playtech
Cât consumă un calorifer electric în 2025. Calcul exact pentru 1 oră, 8 ore și o lună întreagă
Digi FM
Cine este Raluca Moroșanu, care a confirmat dezvăluirile Recorder: „Tot ce a spus colegul meu e adevărat...
Digi Sport
FBI a publicat o fotografie cu unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FOTO Recompensa: 15.000.000 $
Pro FM
Momentul în care Shakira cântă alături de cei doi băieți ai săi. Imaginile sunt virale: „Doamne, sunt...
Film Now
Cum s-a schimbat viața Margot Robbie după ce a devenit mamă. Actrița, extrem de fermă: „Am stabilit noi...
Adevarul
Cum au înfruntat românii cele mai cumplite ierni din istorie. Ziua când „gerul a luat proporții siberiene în...
Newsweek
Ministrul Muncii, anunț despre creșterea pensiilor pe care pensionarii nu voiau să îl audă. „Am luat decizia”
Digi FM
Daniela Nane și Octavian Ene, mai tânăr decât actriță cu 22 de ani, s-au despărțit. Tenorul, declarații...
Digi World
A fost descoperită cea mai veche dovadă a producerii focului. Momentul-cheie din evoluţia umanităţii s-a...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum au reacționat copiii lui Gwyneth Paltrow la scenele de sărut cu Timothée Chalamet: „Doamne, nu vreau să...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț