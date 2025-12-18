Live TV

Șeful spionajului lui Putin atacă UE în plin proces de pace: „Victoria luminii lumii ruse asupra întunericului neonazismului european”

Data publicării:
Vladimir Putin pictured with the head of SVR intelligence service Sergei Naryshkin
Șeful SVR, Serghei Narîșkin (s), alături de liderul rus Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Șeful spionajului extern al lui Vladimir Putin a declarat într-un interviu pentru agenția oficială de știri a Rusiei că „Rusia va învinge, iar victoria Moscovei este „victoria binelui împotriva răului”

Directorul Serviciului de Informații Externe (SVR) al Federației Ruse, Serghei Narîșkin, a prezentat într-un interviu acordat agenției TASS formula victoriei Rusiei: victoria binelui asupra răului, victoria lumii ruse asupra întunericului „neonazismului” european.

„Limbajul formulelor este concis. În versiunea mea, formula victoriei ar putea arăta cam așa: victoria noastră este victoria binelui asupra răului, a dreptului asupra nedreptății, este victoria luminii lumii ruse asupra întunericului neonazismului european. Pe scurt”, a remarcat el.

Anterior, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, vorbind la ședința extinsă a colegiului Ministerului Apărării, a declarat că obiectivele operațiunii militare speciale, care au fost stabilite inițial în 2022, vor fi atinse.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
victor negrescu
2
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
Foto: Getty Images
3
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
4
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
5
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Ce lovitură! Românul care a pierdut 4.000.000 € din cauza războiului din Ucraina: ”Vor intra în posesia Rusiei”
Digi Sport
Ce lovitură! Românul care a pierdut 4.000.000 € din cauza războiului din Ucraina: ”Vor intra în posesia Rusiei”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski este pregătit pentru alegerile prezidențiale și susține votul online pentru ucrainenii din străinătate
Alimente care au puține calorii. Foto Shutterstock
Eurostat: „Preţurile produselor agricole din UE au crescut cu 3% în 2025”. Creșteri mari sunt la bovine şi ouă 
violență domestică
„M-au sufocat cu pungi, m-au torturat, au simulat execuția, m-au violat”. Povestea sfâșietoare a unei ucrainence reținute de FSB
volodimir zelenski - berlin - decembrie 2025
Opinia oficialilor americani despre Vladimir Putin, contrazisă de Volodimir Zelenski: „Nu dorește să pună capăt războiului”
Donald Tusk, premierul Poloniei
Donald Tusk, despre finanțarea Ucrainei: Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Ce spune Viktor Orban
Recomandările redacţiei
Belgium Europe Summit
Haos la Bruxelles, în ziua summitului UE. Proteste violente: 10.000...
Cotton harvest from field
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA...
cabinet medical
Cumulul pensiei cu salariul prelungit de Guvern și în 2026, cu...
marius calota
Primele declarații ale presupusului iubit al Rodicăi Stănoiu: „Nu s-a...
Ultimele știri
Ciprian Ciucu preia coordonarea PNL București în locul lui Hubert Thuma
De ce a fost condamnat rapperul Wiz Khalifa la 9 luni de închisoare cu executare. Cum au motivat judecătorii constănțeni decizia
Lituania a primit 20 de deţinuţi politici eliberaţi de Belarus
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Săgetător. Două zodii vor avea parte de schimbări în relații
Cancan
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Fanatik.ro
PSD și PNL, ținuți în șah de USR pe moțiunile AUR. Acuzații grave la adresa lui Cătălin Predoiu: „Este...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Ilie Năstase, primul mare sportiv al lumii care a semnat cu Nike. Cum l-a „furat” rivala Adidas pe „Nasty”
Adevărul
Va reuși UE să finanțeze Ucraina cu banii Moscovei? Ce spun eurodeputații români
Playtech
Răsturnare de situaţie în cazul Rodicăi Stănoiu! Iubitul nu este iubit, ce scrie în testament schimbă tot...
Digi FM
Radu Paraschivescu, despre prietenia pierdută cu Lia Savonea: „Era unul dintre foarte puținii...
Digi Sport
Mirel Rădoi, prima decizie majoră după plecarea de la Craiova: și-a scos ”bijuteria” la vânzare cu 732.000 de...
Pro FM
Celine Dion, la 31 de ani de la nunta cu Rene Angelil: „Răspunsul este în continuare da. Aniversare fericită...
Film Now
Cauza morții regizorului Rob Reiner şi a soţiei ale. Ce arată raportul legistului din Los Angeles
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile...
Newsweek
RECORD 100.000.000€ strânși din pensii la asigurările de sănătate în octombrie. Pensionarii au pierdut 270 lei
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
„Am fost devastaţi când am pierdut-o”. Tigrul malaezian, aflat în pericol critic de dispariţie, tot mai...
Film Now
Ceilalți doi copii ai lui Michele și Rob Reiner, primele cuvinte despre șocul și durerea lor: "Au fost cei...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...