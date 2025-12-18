Șeful spionajului extern al lui Vladimir Putin a declarat într-un interviu pentru agenția oficială de știri a Rusiei că „Rusia va învinge, iar victoria Moscovei este „victoria binelui împotriva răului”

Directorul Serviciului de Informații Externe (SVR) al Federației Ruse, Serghei Narîșkin, a prezentat într-un interviu acordat agenției TASS formula victoriei Rusiei: victoria binelui asupra răului, victoria lumii ruse asupra întunericului „neonazismului” european.

„Limbajul formulelor este concis. În versiunea mea, formula victoriei ar putea arăta cam așa: victoria noastră este victoria binelui asupra răului, a dreptului asupra nedreptății, este victoria luminii lumii ruse asupra întunericului neonazismului european. Pe scurt”, a remarcat el.

Anterior, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, vorbind la ședința extinsă a colegiului Ministerului Apărării, a declarat că obiectivele operațiunii militare speciale, care au fost stabilite inițial în 2022, vor fi atinse.

