„Rapoartele secrete” primite de președintele SUA, Donald Trump, au fost motivul anulării întâlnirii sale cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în Ungaria, a declarat ministrul de externe al Federației Ruse, Serghei Lavrov, pentru ziarul italian Corriere della Sera. Publicația a refuzat să publice acest interviu.

Textul este disponibil pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe. „Nu știu de unde și de la cine au provenit rapoartele secrete către liderul american, după care acesta a amânat sau a anulat summitul de la Budapesta”, a spus Lavrov. El nu a adus dovezi în sprijinul afirmațiilor sale, dar a calificat drept „falsuri” informațiile potrivit cărora summitul nu a avut loc din vina Rusiei.

Lavrov a afirmat că teza sa este confirmată de cronologia evenimentelor de după întâlnirea președinților din Alaska. Potrivit ministrului, conceptul american de realizare a păcii, prezentat la Moscova de către trimisul special al lui Trump, Steve Whitcoff, se baza pe refuzul admiterii Ucrainei în NATO și recunoașterea de către Kiev a „realităților teritoriale” – trecerea sub controlul Rusiei a cinci regiuni ocupate.

Lavrov a menționat că, în Alaska, Putin a dat un „răspuns pozitiv” la această idee și a propus să o ia ca bază, dar Trump a decis să se consulte cu aliații și, în final, nu a mai revenit asupra subiectului. Potrivit ministrului, nici secretarul de stat Marco Rubio nu a reacționat când s-a întâlnit cu Lavrov în septembrie, la New York. Abia când Moscova a transmis Washingtonului „un document neoficial cu înțelegerile” la care s-a ajuns în Alaska, Trump l-a sunat pe Putin și au convenit asupra summitului de la Budapesta.

Cu toate acestea, după o altă conversație între Lavrov și Rubio, pe care părțile au considerat-o „constructivă”, președintele american a anulat în mod neașteptat întâlnirea. În acest context, ministrul a considerat că Trump a fost provocat să facă acest lucru de anumite „rapoarte secrete”. Lavrov a adăugat că Putin este în continuare pregătit pentru summitul cu șeful Casei Albe.

Anterior, surse informate ale Reuters au declarat că Trump a decis să anuleze întâlnirea de la Budapesta după ce a devenit clar că Rusia nu intenționează să facă concesii, „vrea prea mult” și refuză în continuare să înceteze luptele pe linia actuală a frontului. Potrivit interlocutorilor agenției, recomandarea în acest sens a venit de la Rubio, care, în urma unei convorbiri telefonice cu Lavrov, a ajuns la concluzia că nu are sens să continue contactele cu Moscova pe tema Ucrainei. După anularea întâlnirii de la Budapesta, Trump a impus sancțiuni împotriva Rusiei pentru prima dată de la revenirea sa la Casa Albă.

Anterior, Lavrov a recunoscut că Rubio nu a mai comunicat cu el de la ultima lor conversație din 20 octombrie. După eșecul diplomatic, ministrul nu s-a prezentat la ședința Consiliului de Securitate al Rusiei din 5 noiembrie, la care Putin a dat instrucțiuni să se elaboreze propuneri privind reluarea testelor nucleare. Ministrul de externe a fost singurul membru permanent al structurii care a lipsit de la această ședință importantă. Ministrul nu a fost prezent nici la negocierile ruso-kazahstaneze de la Kremlin din 12 noiembrie.

În același timp, Lavrov și-a pierdut statutul de șef al delegației Federației Ruse la summitul G20 — Putin l-a înlocuit cu Maxim Oreshkin, adjunctul șefului administrației prezidențiale.

