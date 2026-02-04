Cel mai înalt diplomat al lui Emmanuel Macron, la Moscova pentru discuții directe cu oficialii lui Putin (Reuters)

Cel mai înalt diplomat al președintelui francez Emmanuel Macron, Emmanuel Bonne, a fost marți la Moscova pentru discuții cu oficiali ruși, în încercarea Parisului de a relua dialogul direct cu Kremlinul. Surse diplomatice, citate de Reuters, spun că întâlnirile au avut loc în consultare cu Ucraina și cu principalii aliați europeni, în timp ce Macron subliniază importanța ca Europa să-și refacă propriile canale de discuție cu Rusia.

Prima sursă a precizat că Emmanuel Bonne, care conduce celula diplomatică a lui Macron din 2019, s-a întâlnit cu oficiali de la Kremlin.

Președinția franceză nu a confirmat, nici nu a negat discuțiile, dar a transmis: „Așa cum a spus președintele ieri la sosire, există discuții la nivel tehnic, în transparență deplină și în consultare cu președintele Zelenski și cu principalii colegi europeni.”

Cele două surse diplomatice au menționat că aliații au fost informați despre inițiativă și că Bonne a purtat discuții cu Yuri Ushakov, un consilier de rang înalt al președintelui rus Vladimir Putin.

Macron afirmase în decembrie că europenii vor trebui să reia negocierile directe cu Putin dacă ultimele eforturi conduse de SUA pentru un acord de pace în Ucraina vor eșua.

Liderii europeni, precauți față de ambițiile militare ale lui Putin, au fost nemulțumiți de excluderea lor din negocierile de pace conduse de administrația președintelui american Donald Trump, fiind nevoiți să sprijine pozițiile de negociere ale Ucrainei doar de pe margine.

Marți, Macron a declarat pentru presă că se fac eforturi pentru reluarea dialogului cu Putin.

„Se pregătește acest lucru, astfel încât există discuții la nivel tehnic”, a spus el, adăugând că totul se desfășoară în consultare cu Ucraina. „Este important ca europenii să-și refacă propriile canale de discuție.”

Editor : Ș.A.