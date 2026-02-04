Live TV

Cel mai înalt diplomat al lui Emmanuel Macron, la Moscova pentru discuții directe cu oficialii lui Putin (Reuters)

Data publicării:
Macron și Putin
Vladimir Putin (stânga) și Emmanuel Macron (dreapta). Foto: Profimedia Images

Cel mai înalt diplomat al președintelui francez Emmanuel Macron, Emmanuel Bonne, a fost marți la Moscova pentru discuții cu oficiali ruși, în încercarea Parisului de a relua dialogul direct cu Kremlinul. Surse diplomatice, citate de Reuters, spun că întâlnirile au avut loc în consultare cu Ucraina și cu principalii aliați europeni, în timp ce Macron subliniază importanța ca Europa să-și refacă propriile canale de discuție cu Rusia.

Prima sursă a precizat că Emmanuel Bonne, care conduce celula diplomatică a lui Macron din 2019, s-a întâlnit cu oficiali de la Kremlin.

Președinția franceză nu a confirmat, nici nu a negat discuțiile, dar a transmis: „Așa cum a spus președintele ieri la sosire, există discuții la nivel tehnic, în transparență deplină și în consultare cu președintele Zelenski și cu principalii colegi europeni.”

Cele două surse diplomatice au menționat că aliații au fost informați despre inițiativă și că Bonne a purtat discuții cu Yuri Ushakov, un consilier de rang înalt al președintelui rus Vladimir Putin.

Macron afirmase în decembrie că europenii vor trebui să reia negocierile directe cu Putin dacă ultimele eforturi conduse de SUA pentru un acord de pace în Ucraina vor eșua.

Liderii europeni, precauți față de ambițiile militare ale lui Putin, au fost nemulțumiți de excluderea lor din negocierile de pace conduse de administrația președintelui american Donald Trump, fiind nevoiți să sprijine pozițiile de negociere ale Ucrainei doar de pe margine.

Marți, Macron a declarat pentru presă că se fac eforturi pentru reluarea dialogului cu Putin.

„Se pregătește acest lucru, astfel încât există discuții la nivel tehnic”, a spus el, adăugând că totul se desfășoară în consultare cu Ucraina. „Este important ca europenii să-și refacă propriile canale de discuție.”

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
controlor
1
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
profimedia-0547817867
2
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
3
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
Alegeri Ungaria
4
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria...
baza militara rusa
5
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă granița cu Finlanda...
Final de "telenovelă"! Cristiano Ronaldo și-a anunțat decizia
Digi Sport
Final de "telenovelă"! Cristiano Ronaldo și-a anunțat decizia
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Președintele rus Vladimir Putin.
Vladimir Putin, menționat de peste o mie de ori în documentele publicate în cazul Epstein: „Încă aș dori să mă întâlnesc cu el”
Donald Trump și Xi Jinping
Xi Jinping și Donald Trump, convorbire telefonică înaintea vizitei liderului american în China
putin si xi
Vladimir Putin l-a sunat „de urgență” pe Xi Jinping. Despre ce au discutat cei doi lideri
Donald Trump participates in a bill signing - Washington
„Am vorbit cu el. Și-a ținut promisiunea”. Trump vrea ca Putin să pună capăt războiului din Ucraina
putin si macron
Macron pregătește reluarea dialogului cu Putin, dar acuză Moscova că nu vrea pacea în Ucraina
Recomandările redacţiei
Natural,Gas,Cost,Growth,Concept,With,Gas,Burners,And,Stock
Liberalizarea gazelor, amânată până în 2027. Ilie Bolojan anunță o...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan: Încheiem măsurile de ajustare bugetară, lucrăm la cele...
US releases thousands of Epstein investigation files under transparency law deadline
Cazul Epstein e un „dans al vampirilor” din elitele occidentale...
atac rusia kiev profimedia
Efectele bombardamentelor rusești: Kievul va avea doar 4-6 ore de...
Ultimele știri
„Să știți că nu sunteți singuri”. Kate, prințesa de Wales, a transmis un mesaj emoționant pentru bolnavii de cancer și familiile lor
PSD: „Programul de stimulare a economiei devine realitate după 5 luni de indecizie şi tergiversare din partea premierului Ilie Bolojan”
Călătorii STB fără bilet și care au cărți de identitate electronice pot fi amendați, clarifică PMB: „Fac echipă cu polițiștii locali”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii din 3 februarie. Care sunt nativii favorizați de...
Cancan
Ce a scris medicul Alin Neacșu în biletul de ADIO, înainte de a-și pune capăt zilelor în propriul cabinet
Fanatik.ro
Lovitură pentru Zeljko Kopic! A luat galben în Farul – Dinamo și e out pentru derby-ul cu Universitatea...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Anunțul care va lua prin surprindere pe toată lumea. Novak Djokovic a vorbit despre retragerea din tenis
Adevărul
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat...
Playtech
Fără urmă de remuşcare! Cum a apărut sora criminalului lui Mario Berinde în public, oamenii s-au revoltat! Nu...
Digi FM
Își începea ziua cu chipsuri și dulciuri și consuma 5000 de calorii. A renunțat la un singur lucru și a dat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata: Laurențiu Reghecampf a spus "DA" și semnează până în 2028!
Pro FM
Veronica Berti, reacție fermă când a fost întrebată dacă este geloasă pe admiratoarele soțului ei. Sunt...
Film Now
Julia Roberts, declarație de dragoste pentru Danny Moder. Cum își cresc cei trei copii și de ce se consideră...
Adevarul
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra unui risc ascuns care îi...
Newsweek
Ministrul muncii, anunț sumbru despre creșterea pensiei la mica recalculare. Mai iau pensionarii bani în plus?
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Christian Bale, câte șase ore pe zi pe scaunul de machiaj, la filmările "The Bride!": "Țipam din toți...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”