Spionii lui Putin acuză Kievul că pregătește un Război Mondial. Ce spune SVR despre dronele trimise în România și Polonia

Data publicării:
Serghei Nariskin
Serghei Narîșkin, directorul SVR, serviciul de informații externe al Rusiei Foto: Profimedia Images
Serviciul de Informații Externe de la Moscova (SVR) acuză Ucraina că ar pregăti operațiuni sub steag fals în Polonia. Spionii ruși anunță că Kievul ar trimite soldați din batalionul „Libertatea Rusiei” care atunci când vor fi arestați vor susține că sunt membri ai trupelor speciale din Rusia și Belarus. De asemenea SVR acuză Ucraina că ar fi trimis dronele în România și Polonia. Toate aceste acțiuni ar avea rolul de a împinge lumea către un nou Război Mondial, susține SVR. 
 
„Biroul de presă al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse comunică că, potrivit informațiilor primite de SIE al Rusiei, regimul de la Kiev, după provocările organizate de acesta cu vehicule aeriene fără pilot în spațiul aerian al Poloniei și României, nu renunță la încercările de a implica statele europene membre NATO într-un confruntare armată cu Moscova”, își începe mesajul serviciul de spionaj rusesc. 
 
Aceștia susțin că au dejucat o nouă operațiune prin care Ucraina și-ar dori să atragă NATO în războiul declanșat de Rusia.
 
În curs de pregătire se află o nouă provocare. De această dată intriga ar urma să se desfășoare în jurul unei grupări de sabotaj și recunoaștere (GSR), trimise pe teritoriul Poloniei, care ar fi, chipurile, compusă din militari ai unităților speciale ale Rusiei și Belarusului.
 
Candidații pentru participarea la scenariu sunt selecționați. Este vorba despre combatanți care luptă de partea forțelor armate ale Ucrainei: membri ai „Legiunii «Libertatea Rusiei»” și ai regimentului belarus „Kalinovski”.
 
Rușii au ținut să detalieze exact ce ar presupune așa numita operațiune pe care ar pregăti-o forțele speciale ucrainene pe teritoriul Poloniei. 
 
„Se presupune că, după „identificarea și neutralizarea” GSR de către forțele de ordine poloneze, membrii grupării vor apărea în fața mass-media și vor presta declarații confesionale, denunțând Rusia și Belarus pentru presupuse încercări de destabilizare a situației în Polonia. Pe fondul unei serii de incidente cu „intrări ale dronelor rusești” în statele Europei, un astfel de eveniment nu ar trebui să lase nicio îndoială în rândul publicului polonez și al altor statelor europene că în spatele tuturor acțiunilor ostile stau Moscova și Minsk.” 
 
Spionii lui Putin acuză că presupusa operațiune este pregătită de serviciile speciale ucrainene în strânsă colaborare cu serviciile secrete de la Varșovia
 
„Scenariul provocării a fost elaborat de direcția principală de informații a ministerului apărării al Ucrainei în cooperare cu serviciile speciale poloneze. Nu se exclude ca operațiunea regizată să fie însoțită de imitarea unui atac asupra obiectivelor infrastructurii critice din Polonia, pentru a amplifica rezonanța publică.
 
Chiar dacă situația de pe front stagnează de luni bune, Moscova susține acum că urmează o „înfrângere iminentă pentru Kiev, iar Zelenski pregătește „un mare război”.
 
„Scopul provocării este evident: a demonstra comunității internaționale că Moscova amplifică nivelul escaladării. La Kiev se mizează pe determinarea țărilor europene de a răspunde cât mai dur, de preferință în mod militar, Rusiei. În fața unei înfrângeri iminente, regimul lui Zelenski este gata, ascunzându-se după europeni, să recurgă la cele mai drastice măsuri, chiar cu prețul provocării unui „război mare”.”
 
Serviciul de Informații Externe al Rusiei a fost mereu un cap de pod în răspândirea informațiilor false care sunt preluate la scară largă de presa obedientă Kremlinului atât din Rusia, cât și din țările europene. 
 
Cel mai recent caz de dezinformare este cel legat de presupusa agresiune a NATO împotriva Republicii Moldova. 

