Live TV

Spionii lui Putin sunt „îngrijorați de banii contribuabililor occidentali”. Legătura dintre planul de pace și inițiativa pentru muniție

Data publicării:
Război în Ucraina.
Război în Ucraina. Foto: Profimedia Images

Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse a venit cu o nouă teorie despre ce se întâmplă în Ucraina. Spionii lui Putin acuză că se pregătește o nouă „schemă de corupție”, iar pentru a evita „spălarea banilor contribuabililor din Occident” trebuie ca războiul să se încheie. 

„Regimul de la Kiev și complicii săi au pregătit un nou plan pentru a fura banii contribuabililor occidentali”. Susține într-un comunicat Biroului de presă al Serviciului de Informații Externe (SVR) al Rusiei.

Departamentul  susține că anturajul lui Vladimir Zelenski se teme că soluționarea conflictului ucrainean va face ca schemele criminale de câștig să devină neviabile.

„Regimul de la Kiev și complicii săi „din rândul oficialilor europeni influenți și al oamenilor de afaceri cu reputație dubioasă” au pregătit o nouă schemă de furt al banilor contribuabililor occidentali”, susțin cei de la SVR. 

Noua schemă a Kievului ar „presupune livrarea de muniție de artilerie pentru nevoile Armatei Ucrainene în cadrul „inițiativei cehe privind muniția” la prețuri mult supraevaluate prin intermediul companiei poloneze PHU Lechmar”: „Se preconizează că firma va achiziționa muniție din diferite țări din Europa de Est și din sudul globului, plătind în jur de 1.000 de dolari pe unitate, va schimba marcajul și o va transfera ucrainenilor sub forma unor produse poloneze în valoare de 5.000 de dolari pe bucată”.

Aceste livrări vor fi plătite de Marea Britanie, Germania, Franța, Danemarca, Norvegia și alte țări occidentale: „Desigur, s-a luat în calcul și „comisionul” financiar pentru funcționarii responsabili din statele menționate”.

Anturajul lui Vladimir Zelenski se teme că soluționarea conflictului ucrainean „va face neviabile” schemele criminale de câștig: „Nu este de mirare că proiectul „planului de pace” al [președintelui SUA] Donald Trump a provocat o reacție isterică de respingere în anturajul lui Zelenski”, mai acuză spionii ruși. 

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
3
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
4
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
traian basescu pe strada
5
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Așa arată invitațiile la nunta anului 2026 în România. Viitoarea mireasă va spune "DA" a doua oară
Digi Sport
Așa arată invitațiile la nunta anului 2026 în România. Viitoarea mireasă va spune "DA" a doua oară
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-0699979767
Soldații ucraineni îl sfidează pe Vladimir Putin. Reportaj cutremurător din cel mai fierbinte punct al frontului (BBC)
Vlaidmir Putin cu un spărăgotr de gheață cu propulsie nucleară pe fundal
UE și SUA se pregătesc de un război cu Rusia în Arctica, susține șeful Marinei Federației Ruse
brigada-ucraina-Pokrovsk
Rusia înregistrează soldații uciși ca „dezertori” pentru a ascunde pierderile din Pokrovsk, zonă care rămâne strategică pentru Putin
prizonier rus
„Americanul politicos”. Bruce, un voluntar pe frontul din Ucraina ia cu asalt tranșeele rusești: „În genunchi, vă rog”
volodimir zelenski
Volodimir Zelenski refuză să cedeze Rusiei teritorii ucrainene: „Nu avem niciun drept legal să facem asta”
Recomandările redacţiei
pupitru psd
Ce a decis conducerea PSD, după înfrângerea lui Daniel Băluță în...
Locuințele s-au scumpit, în medie, cu 14% la nivel național. Pentru...
Ilie Bolojan in parlament
Guvernul explică de ce ministrul Apărării din Germania a anulat în...
dragos pislaru face declaratii
Microbuze școlare la suprapreț. Ministrul Pîslaru explică de ce a...
Ultimele știri
Procesul în care Călin Georgescu este acuzat de propagandă legionară poate începe. Decizia judecătorilor nu e definitivă
Japonia ridică alerta de tsunami după cutremurul de magnitudine 7,6: peste 30 de răniți și 90.000 de evacuați
Percheziții de amploare în județul Gorj. Patru persoane au fost reținute într-un dosar de braconaj
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec prin provocări care le testează limitele, odată cu tensiunea dintre Marte și Saturn...
Cancan
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora...
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, discurs în premieră în limba română la Super Gala Fanatik 2025. Dialog de senzație cu Gigi...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Britanicii, îngrijorați de starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „A devenit de nerecunoscut”
Adevărul
Cum s-a produs tragedia din Tenerife în care doi români au murit: zona era închisă din cauza pericolului...
Playtech
Diferența dintre viza de flotant și mutație. Ce înseamnă fiecare dintre ele şi acte necesare
Digi FM
Oana Roman, declarații despre fiica ei, care se confruntă cu probleme de sănătate înainte de Crăciun...
Digi Sport
K.O. în runda a 4-a! Cum arată Ronald Gavril, după meci. Anamaria Prodan l-a filmat: "Stă ascuns, așa!"
Pro FM
Adevărul despre povestea de iubire dintre Katy Perry și Justin Trudeau. Apropiat: „Nu s-ar fi întâmplat nimic...
Film Now
De ce vrea Pamela Anderson să renunțe la numele care a făcut-o celebră: „El a fost cea mai apropiată persoană...
Adevarul
Cât de importantă mai e România pentru aliați. Mesajul al lui Armand Goșu: „Occidentalii nu-s tâmpiți să-i...
Newsweek
Tăierea pensiilor speciale, legea gazelor, agricultura, judecate mâine de CCR. În joc miliarde € DOCUMENT
Digi FM
Cine este Paul Moldovan, succesorul lui Ciprian Ciucu la Primăria Sectorului 6
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Jessica Alba s-a simțit „umilită” în timpul filmărilor la scena nud din „Fantastic Four”: „M-am temut de ea...
UTV
Fiica Monicăi Gabor și-a vândut primul tablou, realizat la 8 ani. Irina Columbeanu a primit o sumă uriașă de...