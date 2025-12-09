Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse a venit cu o nouă teorie despre ce se întâmplă în Ucraina. Spionii lui Putin acuză că se pregătește o nouă „schemă de corupție”, iar pentru a evita „spălarea banilor contribuabililor din Occident” trebuie ca războiul să se încheie.

„Regimul de la Kiev și complicii săi au pregătit un nou plan pentru a fura banii contribuabililor occidentali”. Susține într-un comunicat Biroului de presă al Serviciului de Informații Externe (SVR) al Rusiei.

Departamentul susține că anturajul lui Vladimir Zelenski se teme că soluționarea conflictului ucrainean va face ca schemele criminale de câștig să devină neviabile.

„Regimul de la Kiev și complicii săi „din rândul oficialilor europeni influenți și al oamenilor de afaceri cu reputație dubioasă” au pregătit o nouă schemă de furt al banilor contribuabililor occidentali”, susțin cei de la SVR.

Noua schemă a Kievului ar „presupune livrarea de muniție de artilerie pentru nevoile Armatei Ucrainene în cadrul „inițiativei cehe privind muniția” la prețuri mult supraevaluate prin intermediul companiei poloneze PHU Lechmar”: „Se preconizează că firma va achiziționa muniție din diferite țări din Europa de Est și din sudul globului, plătind în jur de 1.000 de dolari pe unitate, va schimba marcajul și o va transfera ucrainenilor sub forma unor produse poloneze în valoare de 5.000 de dolari pe bucată”.

Aceste livrări vor fi plătite de Marea Britanie, Germania, Franța, Danemarca, Norvegia și alte țări occidentale: „Desigur, s-a luat în calcul și „comisionul” financiar pentru funcționarii responsabili din statele menționate”.

Anturajul lui Vladimir Zelenski se teme că soluționarea conflictului ucrainean „va face neviabile” schemele criminale de câștig: „Nu este de mirare că proiectul „planului de pace” al [președintelui SUA] Donald Trump a provocat o reacție isterică de respingere în anturajul lui Zelenski”, mai acuză spionii ruși.





Editor : A.R.