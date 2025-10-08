Un agent ATESH infiltrat în brigada rusă a declarat că, recent, comandantul companiei a colectat toate cardurile bancare ale personalului în timp ce unitatea se pregătea să se deplaseze în regiunea Donețk.

Comandanții ruși de pe frontul din Herson ar fi confiscat cardurile bancare ale soldaților înainte de o desfășurare, temându-se de cazuri masive de auto-vătămare sau dezertare, potrivit grupului partizan ucrainean ATESH.

Un agent ATESH încorporat în Brigada 205 de pușcași motorizați a declarat că, recent, comandantul companiei a colectat toate cardurile bancare ale personalului în timp ce unitatea se pregătea să se deplaseze în regiunea Donețk. Măsura pare să aibă scopul de a împiedica soldații să acceseze fondurile personale.

Comandantul a promis că va returna cardurile după relocare. ATESH a calificat acțiunea ca fiind ilegală și a declarat că a interzis oricui să vorbească, amenințând cu „obnulit” – un termen rus care înseamnă a ucide – pe cei care o fac.

Măsura vine pe fondul unei creșteri a dezertărilor din armata rusă. Mass-media rusă Agentstvo Novosti a raportat pe 28 septembrie, citând proiectul ucrainean OSINT Frontelligence Insight, că dezertările din armata rusă s-au dublat în 2025 față de 2024.

La ritmul actual, cel puțin 70.000 de soldați – aproximativ o zecime din contingentul rus din Ucraina – ar putea abandona unitățile lor în acest an.

Frontelligence Insight, analizând zeci de mii de dosare de serviciu și documente interne, a constatat că soldații contractuali reprezintă majoritatea dezertorilor.

Dezerterile au loc din ce în ce mai des din pozițiile de pe linia frontului sau din unitățile medicale, mai degrabă decât din baze. Unele brigăzi reușesc să recupereze majoritatea dezertorilor, dar numărul total continuă să crească.

Creșterea continuă în ciuda pedepselor severe – inclusiv acțiuni extrajudiciare și, în unele unități, tortură, execuții înscenate și alte represalii – evidențiind problemele profunde din armata rusă, se arată în raport.

Anterior, ATESH a raportat că unii soldați ruși din regiunea Herson au dat foc propriilor vehicule și mijloace de transport pentru a evita avansarea către pozițiile de pe linia frontului.

Editor : Sebastian Eduard