Video Ucraina a atacat cu drone fabrica de safire sintetice de la Stavropol. Care este importanța militară a acestei lovituri

macro photo of a white pin needle into Stavropol city of Russia political map
O fabrică care produce safire sintetice în orașul rus Stavropol a fost lovită de drone în noaptea de 12 august, a raportat canalul independent de știri rus Telegram Astra, citând locuitorii din zonă.

Locuitorii din Stavropol, în regiunea Stavropol Krai din sudul Rusiei, au declarat că dronele atacau fabrica JSC Monocrystal din oraș. Imaginile filmate de localnici arată fum ridicându-se de pe aceeași stradă pe care se află fabrica, potrivit Astra, scrie Kyiv Independent.

Localnicii au raportat, de asemenea, explozii, iar fotografiile de la fața locului arată un incendiu la locul atacului.

Mai devreme în acea noapte, guvernatorul regiunii Stavropol, Vladimir Vladimirov, a emis o avertizare privind prezența dronelor în zonă. După atac, primarul orașului Stavropol, Ivan Ulianchenko, a declarat că atacul cu drone a fost „respingat” și că nu au existat victime.

Ulianchenko nu a menționat atacul asupra fabricii Monocrystal, afirmând doar că au fost sparte ferestrele unei „instituții sociale” nenumite.

Monocrystal este unul dintre cei mai importanți producători mondiali de safir sintetic, utilizat în optoelectronică, energia solară și industria aerospațială. Safirul sintetic este utilizat în sisteme optice, senzori și lasere, inclusiv în dispozitive militare.

 

 

