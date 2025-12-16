Un adolescent a înjunghiat mortal un elev de clasa a V-a în regiunea Moscovei

Un băiat de 10 ani a fost înjunghiat mortal marţi de un alt elev la o şcoală din Odinţovo, la câţiva kilometri vest de Moscova, a anunţat poliţia rusă într-un comunicat.

Un elev de la şcoală l-a atacat pe agentul de pază cu un cuţit înainte de a-l ataca pe băiatul de 10 ani, care a decedat în urma rănilor suferite, potrivit aceleiaşi surse.

"Agresorul a fost arestat", se adaugă în comunicat, informează Xinhua şi AFP, potrivit Agerpres.

Serviciul de presă a declarat că, în dimineața zilei de 16 decembrie, „într-una dintre instituțiile de învățământ” din satul Gorki-2, districtul urban Odintsovo, un minor a înjunghiat unul dintre elevi și un agent de pază. „În urma rănilor suferite, copilul a decedat”, a adăugat Serviciul de Investigații al Federației Ruse.

De asemenea, ombudsmanul pentru copii din regiunea Moscova a informat că elevul din clasa a IV-a a murit în urma atacului cu cuțitul.

„Spre marea noastră durere, un copil, elev în clasa a IV-a, a murit la școală. Există și răniți”, a scris Mishonova pe canalul său de Telegram.

Editor : A.R.