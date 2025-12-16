Live TV

Un adolescent a înjunghiat mortal un elev de clasa a V-a în regiunea Moscovei

Data publicării:
masina de politie din rusia
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Shutterstock

Un băiat de 10 ani a fost înjunghiat mortal marţi de un alt elev la o şcoală din Odinţovo, la câţiva kilometri vest de Moscova, a anunţat poliţia rusă într-un comunicat.

Un elev de la şcoală l-a atacat pe agentul de pază cu un cuţit înainte de a-l ataca pe băiatul de 10 ani, care a decedat în urma rănilor suferite, potrivit aceleiaşi surse.

"Agresorul a fost arestat", se adaugă în comunicat, informează Xinhua şi AFP, potrivit Agerpres.

Serviciul de presă a declarat că, în dimineața zilei de 16 decembrie, „într-una dintre instituțiile de învățământ” din satul Gorki-2, districtul urban Odintsovo, un minor a înjunghiat unul dintre elevi și un agent de pază. „În urma rănilor suferite, copilul a decedat”, a adăugat Serviciul de Investigații al Federației Ruse.

De asemenea, ombudsmanul pentru copii din regiunea Moscova a informat că elevul din clasa a IV-a a murit în urma atacului cu cuțitul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Spre marea noastră durere, un copil, elev în clasa a IV-a, a murit la școală. Există și răniți”, a scris Mishonova pe canalul său de Telegram.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
3
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Vladimir Putin
4
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
5
„Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski. Cu o...
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Digi Sport
S-a terminat! Instanța a dat verdictul final în procesul dintre Răzvan Burleanu și Florin Prunea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Peter Szijjarto
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Explozia de la uzina chimică Akron. Foto X
Ucraina a lansat miercuri noapte „cel mai amplu atac cu drone asupra Federației Ruse din ultima vreme”, inclusiv la Moscova
Debarcare pasageri Aroflot
Rușii expulzați din Statele Unite sunt înrolați de Rusia pe aeroportul din Moscova, imediat după aterizare
Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe. Foto: Profimedia Images
Moscova renunță la laudele aduse lui Trump și-l acuză că extinde sancțiunile impuse Rusiei
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan, declarații despre negocierile de pace în Ucraina și...
Fostul ministru al transporturilor, Razvan Cuc, este adus la sediul DNA, in Bucuresti, 16 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
De ce a ajuns fostul ministru Răzvan Cuc în vizorul procurorilor DNA...
CONGRES_UDMR_010_INQUAM_Photos_Simion_Tataru-1536x1024
Tensiuni în Coaliție. Kelemen Hunor a discutat cu șeful PSD Sorin...
Learning at home, self quarantine concept. Children at home doing homework with books notebooks and thinking how to make math tasks
Eurostat: România are una dintre cele mai mici rate ale abandonului...
Ultimele știri
Rusia blochează total și definitiv YouTube. Motivele invocate de către Parlamentul rus
Brigitte Macron, prima reacție după ce a numit mai multe activiste feministe „târfe proaste”: „Nu pot să regret”
Record istoric pentru programul Fidelis. Anunțul ministrului Alexandru Nazare: „Românii au investit peste 21 de miliarde de lei”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
Acum e totul CLAR! Unde a dus-o iubitul pe Rodica Stănoiu cu fix o zi înainte să moară?
Fanatik.ro
Cristi Balaj a spus clar câte penalty-uri ar fi dat el în Rapid – Oțelul 0-2, după ce șefii giuleștenilor au...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Kennedy Boateng, anunţ despre prelungirea contractului cu Dinamo: “Cei din club îmi ştiu valoarea! Iubesc să...
Adevărul
Bătălia care a adus iadul pe Pământ: un milion de morți și sute de mii de oameni nenorociți pe viață
Playtech
Vine gerul cu adevărat! Prognoza meteo pentru Crăciun şi Revelion s-a schimbat, meteorologii au greşit
Digi FM
Irinel Columbeanu și-a schimbat religia înainte de Crăciun. Fostul milionar s-a botezat din nou: „Am auzit...
Digi Sport
Gianluigi Buffon n-a stat deloc pe gânduri: ce a spus despre Giorgia Meloni, în fața tuturor
Pro FM
Taylor Swift, bonusuri în valoare de 197 de milioane de dolari pentru angajații din turneul Eras. Oamenii, în...
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
Carburanții se vor scumpi în România și alte state europene din cauza sancțiunilor impuse Lukoil
Newsweek
Care pensionari iau pensia cu întârziere în ianuarie? Cum a fentat guvernul legea să nu crească pensiile cu 7%
Digi FM
Usha Vance răspunde zvonurilor despre căsnicia cu JD Vance, într-un interviu rar: "Sunt lucruri din viața de...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Imagini virale cu un curier și trei pisici. Cum a fost surprins bărbatul în plin sezon al sărbătorilor: „Un...
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...