„Un joc pervers cu moartea”. Oficiali și activiști ruși cer interzicerea Halloween: „Încalcă normele morale, sociale și etice”

„Gardienii moralei” din Rusia au declarat război sărbătorii de Halloween. Oficialii și activiștii au îndemnat profesorii să anuleze festivitățile, avertizând că festivitatea, extrem de populară în SUA, contravine „valorilor tradiționale” ale Rusiei și ar putea afecta psihicul copiilor. Organizatorii evenimentului de proveniență occidentală au fost chiar denunțați autorităților pentru că ar „promova satanismul” - acum interzis oficial în Rusia, anunță Meduza.

Pe 26 octombrie, Camera Publică din Buriația, o republică din Extremul Orient al Rusiei, a făcut apel la profesorii locali să renunțe la sărbătorile de Halloween, pe motiv că părinții nu doresc ca cei mici să se costumeze în „vrăjitoare, cadavre, schelete, vampiri, fantome sau monștri”. Oficialii au argumentat că reprezentarea personajelor malefice este inadecvată, având în vedere nivelul presupus ridicat de agresivitate în rândul copiilor și adolescenților.

„Această sărbătoare nu are rădăcini în tradițiile noastre și îi distrage pe copii și pe adolescenți de la a fi crescuți în spiritul tradițiilor naționale și al valorilor spirituale”, a declarat Camera Publică într-un comunicat.

Activiști din alte părți ale Rusiei au lansat apeluri similare. În Ekaterinburg, liderul local al mișcării Common Cause, Alexey Malyonkin - un veteran al războiului Rusiei în Ucraina - a condus o campanie împotriva Halloween, numind sărbătoarea „o imitație nedorită a tradițiilor occidentale” care provoacă probleme de sănătate mintală și încalcă „normele morale, sociale și etice”. Împreună cu anumiți „părinți din Ekaterinburg” nespecificați, Malyonkin a depus plângeri la procuratură împotriva organizatorilor evenimentelor locale de Halloween.

Oficiali și activiști se opun sărbătoririi Haloween în Rusia. Foto Shutterstock

În Donețkul ocupat, primarul instalat de Moscova, Alexei Kulemzin, a îndemnat întreprinderile să nu organizeze evenimente de Halloween, calificând sărbătoarea drept „străină de cultura ortodoxă și incompatibilă cu valorile istorice și culturale ale Rusiei”. Membrii „consiliului local” l-au susținut, sugerând că oamenii ar trebui să sărbătorească în schimb „eroii populari” și să organizeze „reuniuni familiale tradiționale”.

În Krasnoiarsk, consilierul municipal Semion Sendersky a cerut interzicerea Halloween, după ce a văzut fotografii dintr-un centru pentru copii din Republica Khakassia, unde personalul atârnase păpuși dezmembrate și expusese un „cadavru” într-o pungă neagră lângă recepție. În urma plângerilor părinților și a atenției mass-media locale, decorațiunile au fost îndepărtate, dar imaginile l-au înfuriat atât de tare pe Sendersky încât a lansat un atac amplu asupra sărbătorii:

Aceasta nu este o sărbătoare. Este o monstruozitate - un joc pervers cu moartea și violența, deghizat în divertisment

El a susținut că Rusia are „propria cultură și valori”, care „nu lasă loc pentru violență”, și că astfel de imagini încurajează „indiferența față de durerea altora”.

Poziția lui Sendersky a fost susținută de Irina Volynets, președinta Comitetului Național al Părinților. Ea a numit Halloween o sărbătoare „dubioasă”, care promovează satanismul, acum oficial interzis în Rusia, și dăunează sănătății mentale a copiilor:

Mă cutremur când mă gândesc ce s-ar putea întâmpla dacă un copil ar vedea un cadavru fals sau numărul 666, pe care oamenii îl numesc numărul Fiarei

În regiunea Bryansk, legislatorul local Mikhail Ivanov, care conduce mișcarea Rusia Ortodoxă, a cerut, de asemenea, ca Halloween să fie recunoscut ca propagandă satanică. „Ambele fenomene promovează ocultismul și resping fundamentele morale pe care țara noastră s-a bazat de secole”, a spus el.

Până în prezent, aceste apeluri nu au câștigat teren în Duma de Stat. Singurul legislator care și-a exprimat sprijinul a fost Vitali Milonov, cunoscut pentru declarațiile sale inflamatorii. El a respins Halloween ca formă de „sectarism” și a sugerat ca cei care îl sărbătoresc să se înregistreze ca „druizi ereditari”.

Această luptă nu este însă nouă. Politicienii și activiștii conservatori din Rusia duc de ani de zile un război împotriva Halloween. În 2013, oficialii din regiunea Omsk au blocat sărbătorile sub pretextul „combaterii extremismului”.

Halloween este sărbătorită în întreaga lume, pe 31 octombrie. Foto: Profimedia

Autoritățile regionale au citat un studiu al Academiei Ruse de Educație, care a concluzionat că Halloween promovează un cult al morții și afectează negativ învățarea și dezvoltarea copiilor. Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Ruse și ai Ministerului Educației din mai multe alte regiuni au făcut declarații similare în aceeași perioadă.

Până în 2015, interdicțiile s-au extins în regiunea Arkhangelsk și în Crimeea ocupată. Ulterior, restricții și „recomandări” oficiale împotriva sărbătorii au apărut în diferite părți ale Rusiei.

Cei care se opun Halloween-ului au încercat, de asemenea, să îl înlocuiască cu alternative locale. Mikhail Vetrov, președintele Asociației Producătorilor de Articole pentru Copii din Rusia, a sugerat organizarea unui „Festival al Recoltei”, în timp ce vicepreședintele LDPR, Boris Chernyshov, a propus o „Noapte a Poveștilor Misterioase”. Niciuna dintre aceste idei nu a prins, însă.

Citește și Orașe din România, pe primul loc în clasamentul european al destinațiilor de Halloween

Editor : C.A.