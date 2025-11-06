Veniturile Rusiei din petrol au scăzut cu 27% în octombrie. Când s-ar putea accentua declinul, conform unui economist

Rusia a colectat 9,7 miliarde de dolari din impozitele plătite de producătorii de petrol și gaze în luna octombrie, o scădere de 27% față de aceeași lună a anului trecut, a anunțat joi Ministerul rus al Finanțelor, relatează The Moscow Times.

Cele mai recente cifre vin pe fondul scăderii prețurilor la țiței, al aprecierii rublei și al înăspririi sancțiunilor occidentale, care continuă să afecteze veniturile din petrol și gaze, esențiale pentru bugetul federal al Rusiei.

Veniturile din taxa pe extracția mineralelor, o sursă cheie de venituri bugetare, au scăzut, de asemenea, cu 26% față de anul precedent, ajungând la 671,3 miliarde de ruble.

Veniturile din petrol și gaze au totalizat 7,5 trilioane de ruble în primele 10 luni ale anului în curs, în scădere cu 2 trilioane față de 9,54 trilioane în anul precedent.

Ritmul declinului s-a accelerat constant, de la 14% în primele cinci luni ale anului la 21% în octombrie.

La sfârșitul lunii octombrie, SUA au anunțat noi sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil, cele mai mari două companii petroliere din Rusia, după ce eforturile președintelui Donald Trump de a media încetarea războiului din Ucraina nu au dus la niciun progres.

Împreună, cele două firme reprezintă aproximativ jumătate din exporturile de țiței ale Rusiei, adică 2,2 milioane de barili pe zi.

Aproximativ 70% din exporturile rusești de petrol pe cale maritimă sunt afectate în prezent de restricțiile impuse de SUA.

O scădere de 5-10% a exporturilor Rosneft și Lukoil, combinată cu reduceri mai mari la prețul țițeiului rusesc, ar putea costa bugetul de stat până la 120 de miliarde de ruble (1,3 miliarde de dolari) pe lună, potrivit lui Vladimir Chernov, analist la Freedom Finance Global.

Prețurile petrolului au contribuit la creșterea presiunii. Prețul mediu al țițeiului Ural din Rusia a scăzut la 53,99 dolari pe baril în octombrie, potrivit Ministerului Dezvoltării Economice, sub previziunile inițiale ale guvernului de 70 de dolari și sub revizuirea ulterioară în jos la 56 de dolari.

Economistul Yegor Susin a avertizat că scăderea veniturilor din petrol și gaze ar putea să se accentueze în noiembrie și decembrie dacă prețurile vor rămâne scăzute.

Bugetul guvernului pentru 2025 prevedea inițial venituri din petrol și gaze în valoare de 10,94 trilioane de ruble, din care 1,8 trilioane urmau să fie transferate Fondului Național de Avere.

Însă scăderea prețurilor petrolului și aprecierea rublei au obligat Ministerul Finanțelor să-și revizuiască previziunile, estimând acum un deficit de 22%, până la 8,6 trilioane de ruble. Ministerul nu anticipează o redresare semnificativă a veniturilor din hidrocarburi în următorii trei ani.

Conform ultimului proiect de buget, veniturile din petrol și gaze sunt estimate la 8,9 trilioane de ruble în 2026, 9 trilioane în 2027 și 9,7 trilioane în 2028 — cu 20%, 19% și, respectiv, 13% mai mici decât în 2024.

Editor : A.M.G.