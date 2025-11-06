Live TV

Veniturile Rusiei din petrol au scăzut cu 27% în octombrie. Când s-ar putea accentua declinul, conform unui economist

Data publicării:
rusia-petrol
Cele mai recente cifre vin pe fondul scăderii prețurilor la țiței. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Rusia a colectat 9,7 miliarde de dolari din impozitele plătite de producătorii de petrol și gaze în luna octombrie, o scădere de 27% față de aceeași lună a anului trecut, a anunțat joi Ministerul rus al Finanțelor, relatează The Moscow Times.

Cele mai recente cifre vin pe fondul scăderii prețurilor la țiței, al aprecierii rublei și al înăspririi sancțiunilor occidentale, care continuă să afecteze veniturile din petrol și gaze, esențiale pentru bugetul federal al Rusiei. 

Veniturile din taxa pe extracția mineralelor, o sursă cheie de venituri bugetare, au scăzut, de asemenea, cu 26% față de anul precedent, ajungând la 671,3 miliarde de ruble.

Veniturile din petrol și gaze au totalizat 7,5 trilioane de ruble în primele 10 luni ale anului în curs, în scădere cu 2 trilioane față de 9,54 trilioane în anul precedent.

Ritmul declinului s-a accelerat constant, de la 14% în primele cinci luni ale anului la 21% în octombrie.

La sfârșitul lunii octombrie, SUA au anunțat noi sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil, cele mai mari două companii petroliere din Rusia, după ce eforturile președintelui Donald Trump de a media încetarea războiului din Ucraina nu au dus la niciun progres.

Împreună, cele două firme reprezintă aproximativ jumătate din exporturile de țiței ale Rusiei, adică 2,2 milioane de barili pe zi.

Aproximativ 70% din exporturile rusești de petrol pe cale maritimă sunt afectate în prezent de restricțiile impuse de SUA.

O scădere de 5-10% a exporturilor Rosneft și Lukoil, combinată cu reduceri mai mari la prețul țițeiului rusesc, ar putea costa bugetul de stat până la 120 de miliarde de ruble (1,3 miliarde de dolari) pe lună, potrivit lui Vladimir Chernov, analist la Freedom Finance Global.

Prețurile petrolului au contribuit la creșterea presiunii. Prețul mediu al țițeiului Ural din Rusia a scăzut la 53,99 dolari pe baril în octombrie, potrivit Ministerului Dezvoltării Economice, sub previziunile inițiale ale guvernului de 70 de dolari și sub revizuirea ulterioară în jos la 56 de dolari.

Economistul Yegor Susin a avertizat că scăderea veniturilor din petrol și gaze ar putea să se accentueze în noiembrie și decembrie dacă prețurile vor rămâne scăzute.

Bugetul guvernului pentru 2025 prevedea inițial venituri din petrol și gaze în valoare de 10,94 trilioane de ruble, din care 1,8 trilioane urmau să fie transferate Fondului Național de Avere.

Însă scăderea prețurilor petrolului și aprecierea rublei au obligat Ministerul Finanțelor să-și revizuiască previziunile, estimând acum un deficit de 22%, până la 8,6 trilioane de ruble. Ministerul nu anticipează o redresare semnificativă a veniturilor din hidrocarburi în următorii trei ani.

Conform ultimului proiect de buget, veniturile din petrol și gaze sunt estimate la 8,9 trilioane de ruble în 2026, 9 trilioane în 2027 și 9,7 trilioane în 2028 — cu 20%, 19% și, respectiv, 13% mai mici decât în 2024.

Citește și:

Ce efect vor avea în Europa sancțiunile impuse de SUA asupra petrolului rusesc. Expert: „România va fi afectată doar indirect”

Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
piata rosie din moscova
2
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Sulf industrial granule
3
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
tanc Arici
5
Asaltul „Aricilor”. Pentru a se apăra de drone, Rusia echipează tancurile cu instalații...
Investiție de peste 7.000.000 €! Gică Popescu: ”Nu vrem să ne oprim. O să aveți parte de surprize”
Digi Sport
Investiție de peste 7.000.000 €! Gică Popescu: ”Nu vrem să ne oprim. O să aveți parte de surprize”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bani lei
Câți bani a strâns Guvernul după aplicarea CASS de 10% pentru mame și...
dani mocanu facebook
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de...
Instrucție Polonia
Polonia lansează cel mai mare program de instruire militară voluntară...
laurentiu nistor psd hunedoara
Baronul PSD care a amenințat că va chema minerii revine asupra...
Ultimele știri
„Orice dronă care perturbă spațiul aerian trebuie doborâtă”. Belgia își consolidează centrul de securitate aeriană
Zece noi localități din România au fost atestate ca zone cu resurse turistice. Ce beneficii aduce noul statut
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Anders Fogh Rasmussen
Un fost șef NATO atenționează că Ucraina riscă un „război fără sfârșit” dacă Europa nu crește presiunea asupra Rusiei
Președintele Donald Trump, Președintele FIFA Gianni Infantino
FIFA a înființat „Premiul pentru Pace”, care se va decerna la Washington. Donald Trump este considerat favorit
sua-racheta Minuteman III
SUA, demonstrație de forță: a fost testată racheta balistică intercontinentală Minuteman III
Viktor Orban
O zi înainte de întâlnirea cu Donald Trump: Orban respinge afirmația că Ungaria are o datorie față de Ucraina pentru protejarea Europei
Putin a vorbit cu Trump la telefon.
Donald Trump susține că Vladimir Putin a recunoscut că nu a reușit să „rezolve” războiul cu Ucraina și i-a cerut ajutorul
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e Cătălina Jacob, reprezentanta României la Miss Universe 2025. Are 28 de ani, a studiat la Milano și...
Cancan
Luptă crâncenă pentru viață! Boala gravă de care suferă Horia Moculescu: 'Este o durere permanentă!'
Fanatik.ro
Cristi Chivu a făcut ravagii în vestiarul lui Inter! Italienii au dezvăluit totul după 2-1 cu Kairat Almaty...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit discuția cu Florin Tănase despre Darius Olaru. „El este cel mai bun jucător de la...
Adevărul
Cum a fost distrusă democrația românească. Pașii urmați de „salvatorii poporului” pentru eliminarea ultimilor...
Playtech
Valoarea punctului de referință pentru pensie. Cât este la final de 2025?
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
S-a aflat! Salariul propus lui Lionel Messi, pentru revenirea spectaculoasă în Europa
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear
Newsweek
Care pensii vor scădea la mica recalculare? Aceste venituri nepermanente vă aduc o pensie mai mică
Digi FM
Carmen Brumă atrage atenția că un aliment natural, considerat medicament, te poate împiedica să slăbești...
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Brad Pitt o dă în judecată pe Angelina Jolie. De ce îi cere 35 de milioane $. Noi mesaje ies la iveală în...
UTV
Monica Gabor a fost surprinsă alături de sora ei mai mare, Alina, într-un local exclusivist din Capitală