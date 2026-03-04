Vladimir Putin a mărit efectivul armatei regulate a Rusiei la aproape 2,4 milioane de soldați

Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care extinde armata regulată rusă la aproape 2,4 milioane de soldați, potrivit unui site web rus dedicat actelor juridice.

Nu este prima dată când Rusia își extinde armata de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, Putin semnând un decret similar în septembrie 2024, scrie Kyiv Independent.

Armata regulată a Rusiei a crescut la 2.391.770 de soldați. Dintre aceștia, 1.502.640 vor servi ca trupe active — cu 2.640 mai mulți decât înainte, potrivit decretului din 4 martie.

Echilibrul forței de muncă rămâne strategic important, deoarece Kremlinul încearcă să susțină războiul fără mobilizare totală. Moscova continuă să se bazeze pe recrutarea pe bază de contract și recompense financiare pentru a evita reacția politică negativă care a urmat proiectului din 2022.

Conform unui decret emis în septembrie 2024, efectivul regulat al armatei ruse era de 2.389.130 de persoane, inclusiv 1,5 milioane de soldați în serviciul activ.

Recrutarea pe tot parcursul anului

De asemenea, Rusia a trecut de la recrutarea sezonieră în primăvară și toamnă la recrutarea pe tot parcursul anului în 2026.

Deși recruților li se interzice oficial să servească în străinătate, rapoartele sugerează că mulți sunt presați să semneze contracte cu Ministerul Apărării și sunt trimiși să lupte în Ucraina.

Comandantul suprem al Ucrainei, Oleksandr Syrskyi, a declarat pentru Sky News pe 5 decembrie 2025 că peste 710.000 de soldați ruși au fost dislocați de-a lungul liniilor frontului din Ucraina. În comparație, armata ucraineană număra 880.000 de soldați la 15 ianuarie 2025, potrivit președintelui Volodimir Zelenski.

Pe fondul amenințării rusești crescânde în regiune, Zelenski continuă să îndemne partenerii europeni să înființeze forțe comune de cel puțin 3 milioane de persoane. Președintele a avertizat, de asemenea, că Rusia intenționează să-și extindă armata regulată la 2,5 milioane de soldați până în 2030.

