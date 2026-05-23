Vladimir Putin amenință cu represalii după ce a acuzat Ucraina că a lovit o cămin studențesc

Damage From Ukrainian Drone Strike On Starobelsk, Russia
Echipele de intervenție rapidă îndepărtează dărâmăturile din căminul Colegiului Profesional Starobelsk, afiliat Universității Pedagogice de Stat din Lugansk, distrus de un atac cu drone ucrainene asupra orașului Starobelsk, situat la nord de Lugansk, alături de clădirea principală Foto: Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin a promis represalii după ce a acuzat Ucraina că a lansat un atac mortal asupra unui cămin studențesc într-o zonă ocupată din estul Ucrainei, scrie BBC. Zece persoane au fost ucise și alte 38 rănite în urma atacului din timpul nopții din orașul Starobilsk, din regiunea Luhansk, a declarat guvernatorul local susținut de Rusia. Alte 11 persoane sunt în continuare date dispărute, a adăugat acesta.

Armata ucraineană a declarat că a lovit cartierul general al unității militare de elită rusești de drone „Rubicon” din Starobilsk. Kievul nu a precizat dacă era vorba de aceeași clădire identificată de Rusia.

Însă Putin a afirmat că „nu existau instalații militare, instalații ale serviciilor de informații sau servicii conexe în vecinătate”.

„Prin urmare, nu există absolut niciun temei pentru a susține că muniția a lovit clădirea ca urmare a sistemelor noastre de apărare aeriană sau de război electronic”, a declarat el vineri, la o recepție organizată la reședința sa de la Kremlin, din Moscova.

El a ordonat armatei ruse să pregătească „propuneri” privind modul de ripostă.

Liderul rus a declarat că atacul ucrainean a fost efectuat în trei valuri, folosind 16 drone.

Televiziunea de stat rusă a arătat ceea ce a prezentat ca fiind una dintre studentele rănite, identificând-o pe Diana Shovkun, în vârstă de 19 ani. Ea a suferit leziuni la cap după ce a fost lovită de o placă de beton care s-a prăbușit, se arată în reportaj.

Nu au fost prezentate fotografii sau videoclipuri cu cei despre care Moscova susține că au fost uciși.

Sâmbătă dimineața, oficialii ruși au raportat că două persoane au fost rănite după ce resturile căzute de la drone au provocat un incendiu la un depozit de petrol din portul rus Novorossisk de la Marea Neagră.

Cartierul general al regiunii Krasnodar din sud a declarat că „mai multe clădiri administrative tehnice au luat foc” și că fragmente de drone au căzut pe un terminal de combustibil.

Două persoane au fost rănite și sunt îngrijite la spital, a precizat comandamentul. Nu s-au raportat decese.

Comandamentul general a declarat că dronele au avariat și locuințe private în orașul portuar Anapa, situat mai la nord.

Armata ucraineană a declarat vineri seara că un atac desfășurat în timpul nopții a vizat sediul unității „Rubicon” din Starobilsk. Aceasta a acuzat luptătorii din unitatea specială de drone că atacă în mod regulat civili și infrastructura civilă din Ucraina.

Declarația a mai precizat că forțele ucrainene „provocau daune infrastructurii militare și instalațiilor utilizate în scopuri militare, respectând cu strictețe normele dreptului internațional umanitar, legile și obiceiurile războiului”.

Joi, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că sediul serviciului de securitate rus FSB a fost lovit în zona din regiunea Herson din sudul Ucrainei, ocupată de Moscova.

Aproximativ 100 de „ocupanți” ruși au fost uciși sau răniți, a adăugat el.

Armata Moscovei nu a comentat problema, dar un canal Telegram pro-Kremlin a raportat „victime” după ceea ce a descris ca fiind un „atac masiv cu drone”.

Ucraina a acuzat în repetate rânduri armata rusă că vizează în mod deliberat civilii de la începutul invaziei pe scară largă a Moscovei din 2022 – o acuzație pe care Moscova o neagă în mod regulat.

Săptămâna trecută, oficialii ucraineni au declarat că 24 de persoane au fost ucise – printre care trei fete – când o rachetă rusă a distrus un bloc de locuințe din capitala Kiev.

