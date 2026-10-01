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Rusia a expulzat diplomați ungari. Tensiuni între Moscova și Budapesta după încheierea erei Orban

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Russia and Hungary flag waving in the wind against white cloudy blue sky together. Diplomacy concept, international relations.
Steagurile Rusiei și Ungariei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
„Ungaria nu este interesată de o escaladare a tensiunilor” Budapesta își schimbă politica față de Moscova

Moscova a dispus expulzarea unor angajați ai ambasadei și consulatelor Ungariei, la doar câteva săptămâni după ce Budapesta a expulzat, în septembrie, 10 diplomați ruși din motive de securitate națională. A fost prima măsură de acest fel luată de Ungaria de la declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, în 2022, relatează Euronews.

„Ungaria nu este interesată de o escaladare a tensiunilor”

Rusia a expulzat joi un grup de diplomați ungari, după ce Ungaria a dispus luna trecută plecarea a 10 diplomați ruși, într-o schimbare semnificativă față de perioada fostului premier Viktor Orbán, care a menținut relații mai apropiate cu Moscova decât oricare alt lider din Uniunea Europeană.

Însărcinatul cu afaceri al Ungariei, Gábor Gergics, a fost convocat la Ministerul rus de Externe și informat că mai mulți angajați ai Ambasadei Ungariei la Moscova și ai consulatelor din Sankt Petersburg și Kazan trebuie să părăsească Rusia în termen de două săptămâni.

Moscova a descris decizia inițială a Ungariei, din 8 septembrie, drept un act „nefondat și vădit neprietenos”.

Budapesta a confirmat decizia Moscovei, dar a precizat că își menține poziția.

„Ungaria nu este interesată de o escaladare a tensiunilor diplomatice. Dar ne menținem decizia, luată din motive de securitate națională. Misiunile noastre continuă să funcționeze pe deplin, iar Ungaria își va menține prezența diplomatică în Rusia”, a transmis Ministerul ungar de Externe pe X.

Budapesta își schimbă politica față de Moscova

Ministrul de Externe, Anita Orbán, declara la momentul expulzării diplomaților ruși că aceștia „desfășurau în Ungaria activități care sunt inacceptabile pentru diplomați în conformitate cu Convenția de la Viena”.

Expulzările reciproce au loc pe fondul unei schimbări a politicii externe a Ungariei după preluarea funcției de premier de către Péter Magyar, la începutul acestui an.

La sfârșitul lunii august, instrucțiunile transmise de noul guvern delegației sale la Adunarea Generală a ONU au descris oficial Rusia drept o amenințare la adresa Ungariei și a „ordinii globale”, au condamnat războiul pe scară largă purtat în continuare de Rusia în Ucraina și au reafirmat sprijinul pentru suveranitatea Ucrainei și dreptul acesteia la autoapărare.

Ungaria încearcă, de asemenea, să își îmbunătățească relațiile cu Kievul. Budapesta blochează însă deschiderea unor noi clustere de negociere pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, încercând să obțină concesii privind drepturile minorității maghiare din această țară.

Orbán, care s-a aflat la putere timp de 16 ani, până când partidul său, Fidesz, a pierdut alegerile generale din aprilie, a manifestat în mod deschis o atitudine favorabilă Kremlinului și a refuzat să se alăture celorlalte state membre ale UE în expulzarea diplomaților ruși după declanșarea invaziei la scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.

El a efectuat mai multe vizite la Moscova după declanșarea invaziei și a folosit în repetate rânduri dreptul de veto al Ungariei în Consiliul European pentru a bloca inițiative referitoare la Ucraina.

Péter Magyar a promis că, în timpul mandatului său, Ungaria va avea relații „pragmatice” cu Moscova.

Editor : Ș.A.

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