Vladimir Putin se laudă că Rusia este unul dintre principalii producători de petrol în ciuda sancțiunilor

Foto: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

Președintele rus Vladimir Putin a susținut joi, 16 octombrie, că țara sa se află în continuare printre cei mai mari producători de petrol din lume, în pofida sancțiunilor și practicilor anticoncurențiale „nedrepte” utilizate împotriva sa, relatează France24.

În cadrul unei conferințe pe tema energiei rusești, desfășurată la Moscova, Putin a afirmat că țările europene și-au prejudiciat propriile economii prin reducerea vânzărilor de gaze rusești și a criticat restricțiile occidentale privind exportul de echipamente către Rusia.

Liderul de la Kremlin nu a făcut declarații despre presiunile exercitate de Statele Unite asupra Chinei și Indiei pentru a pune capăt achizițiilor de energie din Rusia. 

 „Rusia își menține statutul de unul dintre principalii producători de petrol, în ciuda utilizării unor mecanisme de concurență neloială împotriva noastră”, a declarat Putin.

„Reprezentăm aproximativ 10% din producția mondială și estimăm că, până la sfârșitul anului, țara noastră va produce 510 milioane de tone de petrol”, a adăugat el.

Declarațiile liderului rus vin în contextul în care președintele american Donald Trump a anunțat că premierul indian Narendra Modi i-a promis că New Delhi va înceta să mai cumpere petrol rusesc, după ce a impus taxe vamale punitive împotriva Indiei.

 „Am fost nemulţumit că India cumpără petrol, iar el m-a asigurat astăzi că nu va mai cumpăra petrol din Rusia”, a declarat liderul republican în Biroul Oval, ca răspuns la o întrebare din partea presei.

