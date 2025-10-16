Live TV

Trump se laudă că a convins India să nu mai cumpere petrol rusesc. „E un proces care durează, dar se va termina curând"

U.S President Trump Press Conference with Indian Prime Minister Modi
Donald Trump și premierul Indiei, Narendra Modi. Foto: Profimedia
SUA cer  și Japoniei să înceteze achiziţiile de energie din Rusia

Preşedintele american Donald Trump a afirmat, miercuri, că premierul indian Narendra Modi i-a promis că New Delhi va înceta să mai cumpere petrol rusesc, după ce a impus taxe vamale punitive împotriva Indiei, scrie AFP, potrivit Agerpres. „Acum trebuie să conving China să facă acelaşi lucru”, a mai declarat Trump.

„Am fost nemulţumit că India cumpără petrol, iar el m-a asigurat astăzi că nu va mai cumpăra petrol din Rusia”, a declarat liderul republican în Biroul Oval, ca răspuns la o întrebare din partea presei.

„Acesta este un mare pas înainte. Acum trebuie să conving China să facă acelaşi lucru”, a adăugat el.

Preşedintele american a precizat că „asta nu se poate face imediat. Este un proces care durează puţin, dar se va termina în curând”.

India nu a confirmat deocamdată.

Prim-ministrul indian s-a întâlnit sâmbăta trecută cu noul ambasador al Statelor Unite, Sergio Gor, un apropiat al lui Donald Trump, la câteva ore după sosirea sa la New Delhi.

Pe 27 august, preşedintele american a impus taxe vamale de 50% la exporturile indiene, în represalii la achiziţiile de petrol rusesc de către New Delhi, despre care crede că alimentează războiul lui Vladimir Putin în Ucraina.

Statele Unite sunt cel mai mare partener comercial al Indiei.

Afirmaţiile preşedintelui american vin în contextul în care urmează să-l primească vineri pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Aceasta va fi a treia vizită a preşedintelui ucrainean la Washington de la revenirea la putere a lui Donald Trump.

Ucraina este ţinta unor noi valuri de bombardamente ruseşti asupra infrastructurii sale energetice.

Trump a declarat duminică că l-ar putea ameninţa pe Vladimir Putin că va livra Kievului rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acţiune, dacă Moscova nu acceptă să pună capăt războiului declanşat de invazia rusă a Ucrainei în 2022.

Întrebat miercuri, liderul de la Casa Albă a subliniat că preşedintele ucrainean doreşte „să trecă la ofensivă” şi că intenţionează „să ia o decizie în această privinţă”.

SUA cer  și Japoniei să înceteze achiziţiile de energie din Rusia

Washingtonul vrea ca Japonia să înceteze importurile de produse energetice ruseşti, a declarat miercuri secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessen.

El a indicat într-un mesaj pe X că s-a întâlnit cu ministrul japonez al Finanţelor, Katsunobu Kato, în vizită la Washington, şi i-a transmis „aşteptarea guvernului (american) ca Japonia să înceteze importurile de energie din Rusia”.

În 2023, arhipelagul a cheltuit 582 de miliarde de yeni (3,3 miliarde de euro) pentru importul de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia, potrivit ultimelor date vamale disponibile, o sumă care a crescut cu aproximativ 56% faţă de 2021.

Rusia a reprezentat 8,9% din importurile totale de GNL ale Japoniei în 2023, ceea ce o face al treilea furnizor al ţării, după Australia (42,6%) şi Malaezia (15%).

„Prefer să mă abţin de la a comenta declaraţiile altor miniştri”, a răspuns Kato în faţa presei japoneze prezente la Washington.

„Suntem hotărâţi să facem tot posibilul pentru a ajunge la o pace justă în Ucraina, colaborând cu celelalte ţări din G7”, a declarat el.

Scott Bessent a mai indicat că el şi Katsunobu Kato au discutat, de asemenea, despre „proiecte care vizează mobilizarea investiţiilor strategice ale Japoniei în Statele Unite în cadrul acordului comercial şi de investiţii dintre Statele Unite şi Japonia”.

Editor : C.L.B.

