Criză fără precedent în Rusia. Putin, forțat să ia măsuri după atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești

Data publicării:
Rafinărie rusă atacată de dronă
Rafinărie rusă atacată de dronă Foto: Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin a autorizat subvenții de miliarde de dolari pentru fabrici sub formă de „asistență financiară”, în contextul atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, relatează Bloomberg.

Decretul relaxează semnificativ regulile de acordare a subvențiilor pentru combustibil rafinăriilor rusești. Acest lucru survine în contextul în care atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor au devenit mai frecvente și mai eficiente.

Semnat pe 11 octombrie, decretul permite rafinăriilor să își păstreze dreptul la subvenții chiar dacă prețurile de pe piață pentru benzină și motorină depășesc așa-numitele „prețuri prag” stabilite de guvernul rus. Modificările vor intra în vigoare de la 1 octombrie 2025 până la 1 mai 2026, notează agenția de presă RBC Ukraine

Prin aceste ajustări, Putin urmărește să încurajeze producătorii ruși de combustibil să continue aprovizionarea pieței interne, în ciuda prețurilor atractive la export. Normele actuale permit acordarea de subvenții dacă prețul benzinei pe piață nu depășește cu 10% pragul stabilit, sau cu 20% în cazul motorinei.

În 2024, guvernul rus a plătit 1,8 trilioane de ruble în subvenții rafinăriilor, în timp ce în primele nouă luni ale anului 2025 au fost plătite doar 716 miliarde de ruble. Între timp, atacurile ucrainene au dus la închiderea fabricilor și au provocat deja o criză a combustibilului.

În urma intensificării atacurilor, cel puțin 57 de regiuni rusești au resimțit efectele crizei combustibilului. Situația nu este mai bună în Crimeea ocupată temporar, unde benzina este raționalizată la 20 de litri pe mașină.

În total, 360 de benzinării au fost închise în toată Rusia în lunile august și septembrie din cauza penuriei. Experții estimează că aproximativ una din 50 de benzinării nu mai comercializează benzină. Ca răspuns, autoritățile ruse au prelungit interdicția privind exporturile de benzină până la sfârșitul lunii octombrie.

Editor : C.L.B.

