Pare începutul sinistru al unui film clasic cu James Bond. Însă realitatea „bate filmul”: liderii ruși și chinezi au fost surprinși de un microfon deschis la o paradă militară din Beijing, discutând cu nonșalanță despre... cum să înșele moartea. „Odată cu dezvoltarea biotehnologiei, organele umane pot fi transplantate în mod continuu, iar oamenii pot trăi din ce în ce mai mult, având posibilitatea chiar să atingă nemurirea”, i-a spus liderul rus Vladimir Putin, pe un ton pe jumătate conspirativ, omologului său chinez, Xi Jinping. „Previziunile arată că în acest secol există șansa de a trăi până la 150 de ani”, a răspuns Xi. Nu este fantezia malefică a unui scenarist, ci o conversație uluitoare, dar reală, între doi dintre cei mai puternici și mai bine înarmați lideri ai lumii. Deși poate părea absurd, în spatele ușilor închise, obsesia pentru longevitate depășește pragul de simplă „sporovăială”, remarcă, într-o analiză, jurnaliștii Politico.

În 2024, Kremlinul a ordonat oamenilor de știință să accelereze cercetările anti-îmbătrânire privind degenerarea celulară, declinul cognitiv și sistemul imunitar.

Între timp, China a investit resurse considerabile în explorarea terapiei cu hidrogen, bazate pe nanotehnologie, și a compușilor precum betaina și acidul litocolic, în speranța de a încetini îmbătrânirea și de a prelungi durata de viață sănătoasă.

Dar, chiar dacă autocrații lumii visează la înlocuirea părților corpului ca pe anvelopele mașinilor, știința rămâne mult mai puțin acomodantă, remarcă cercetătorii.

James Markmann, președintele consiliului executiv al Societății Americane a Chirurgilor Transplantologi, a calificat ideea lui Xi și Putin de a trăi până la 150 de ani prin transplanturi ca fiind „nefondată”.

În prezent, nu există dovezi care să sugereze că transplantul de organe ar putea prelungi viața până la 150 de ani. Deși există un interes crescut pentru cercetările în acest domeniu și s-au înregistrat unele progrese în intervenția asupra procesului de îmbătrânire, nu există dovezi că în prezent se poate atinge o durată de viață de 150 de ani

Deși transplantul de organe poate salva vieți și chiar o face, nu există date care să indice că acesta poate încetini sau reseta ceasul biologic al unei persoane, a spus Markmann. Înlocuirea unui singur organ, sau chiar a mai multora, poate îmbunătăți temporar starea de sănătate, dar nu poate opri procesul general de îmbătrânire a organismului.

Ideea îngrijorătoare aici este că există un surplus de organe disponibile care pot fi reînnoite în mod constant pentru ca un singur individ să-și prelungească viața; pur și simplu nu este cazul

Cea mai veche obsesie

Schimbul de opinii dintre Xi și Putin nu a avut loc în vid. Istoria este plină de conducători care credeau că pot învinge moartea.

Qin Shi Huang, primul împărat al Chinei, a înghițit pastile cu mercur în căutarea vieții veșnice, un obicei care, în cele din urmă, l-a ucis. Faraonii egipteni s-au mumificat pentru eternitate, Cleopatra s-a aventurat în ingerarea unor poțiuni cu ajutorul cărora să-și păstreze tinerețea, iar alchimiștii medievali vindeau elixiruri. În secolul al XX-lea, ultimul țar al Rusiei, Nicolae al II-lea, și împărăteasa Alexandra îi consultaseră pe Rasputin și alți mistici pentru sfaturi privind sănătatea și longevitatea.

Astăzi, aceeași căutare s-a mutat în Silicon Valley, unde bogații lumii investesc averi în criogenie, biotehnologie anti-îmbătrânire și „biohacking”, în speranța de a câștiga mai mult timp pe Pământ.

Potrivit Elizabeth Wishnick, expertă în relațiile sino-ruse și cercetător științific la Centrul pentru Analize Navale (CNA), o organizație independentă de cercetare și analiză, această obsesie este tipică pentru cei mai bogați și mai puternici oameni din lume.

Vor să ajungă în spațiul cosmic, vor să ajungă sub apă... pentru ei, corpul uman este doar o altă frontieră. Este logic ca oamenii care nu simt limite să încerce să le extindă

Dar există un contrast puternic aproape de casă. Speranța de viață în Rusia rămâne puțin peste 73 de ani, în timp ce în China se situează în jurul valorii de 79 de ani, accesul la asistență medicală fiind profund inegal, arată Politico.

În opinia lui Wishnick, Xi și Putin „ar face mai bine să se concentreze pe acest aspect, dar în schimb, atenția lor pare să se îndrepte către propria longevitate, nu către sănătatea societăților lor”.

Treabă neterminată

Există, de asemenea, o dimensiune culturală semnificativă care îi agită pe Xi și Putin.

Robert Jay Lifton, savantul american care a inventat termenul „nemurire simbolică”, a susținut că oamenii inventează religii, națiuni și moșteniri politice ca modalități de a înșela moartea. Mantra lui Xi privind „întinerirea națională” și misiunea lui Putin de a restaura o „mare Rusie” se încadrează perfect în acest cadru - chiar dacă ei nu pot trăi fizic pentru totdeauna.

„Amândoi sunt, de fapt, ostatici ai propriei propagande”, a spus Wishnick. „Ei cred cu adevărat că sunt singurii lideri capabili să ducă la bun sfârșit această misiune. Sunt preocupați de moștenirea pe care o vor lăsa și de modul în care vor fi amintiți în istorie”.

Acest lucru, a spus ea, ajută la explicarea obsesiei lor de a recupera teritoriile „pierdute” - Taiwanul pentru Beijing, Ucraina pentru Moscova - ca și cum completarea hărților neterminate ar putea completa și destinul lor istoric.

Astfel, Xi a răsturnat tradiția chineză a schimbării conducerii pentru a-și menține dominația, în timp ce Putin a desființat alegerile și a eliminat rivalii până când a rămas singur. „Nu este surprinzător că ar privi știința ca pe o modalitate de a extinde acest lucru”, a adăugat Wishnick.

