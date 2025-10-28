Live TV

Zelenski dezvăluie câți ani ar mai putea dura războiul și cât costă Rusia sancțiunile recente impuse de SUA

Data publicării:
Volodimir Zelenski portret
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Estimări făcute de unii dintre aliaţii Kievului relevă că pierderile provocate industriei petroliere ruse de sancţiunile impuse de SUA împotriva companiilor Lukoil şi Rosneft s-ar putea ridica la aproximativ 5 miliarde de dolari pe lună, a afirmat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în declaraţii făcute presei, care au fost sub embargo până marţi. Zelenski a mai apreciat că Ucraina are nevoie de ajutorul Europei pentru încă doi sau trei ani de luptă împotriva Rusiei.

"Considerăm că aceste sancţiuni le vor reduce profiturile cu cel puţin 5 miliarde de dolari pe lună", a declarat Zelenski, când a fost întrebat despre efectele primelor măsuri economice decise de actuala administraţie a preşedintelui american Donald Trump împotriva Rusiei, relatează EFE şi AFP, potrivit Agerpres.

Preşedintele ucrainean a ţinut să sublinieze că această estimare nu a fost încă analizată de serviciile de informaţii ucrainene şi că administraţia sa a primit-o de la partenerii săi.

Este necesar de garantat ca aceste sancţiuni să nu fie încălcate şi să producă efecte, a spus el.

Cât priveşte atacurile la mare distanţă în spatele liniei frontului cu care Ucraina încearcă să submineze industria petrolieră rusă, utilizată de Kremlin în mare măsură pentru a finanţa războiul, Zelenski a declarat că până acum s-a reuşit reducerea cu aproximativ 20% a capacităţii de rafinare a Rusiei.

Rusia, a indicat el, a redirecţionat către alte rafinării ţiţeiul brut ce era rafinat la instalaţiile avariate în urma atacurilor ucrainene.

"Prin urmare, sarcina noastră este foarte clară: să ne continuăm acţiunile împotriva altor instalaţii care au început să-şi mărească volumul (de combustibil rafinat), în special de motorină", a adăugat el.

Prin aceste atacuri, Ucraina încearcă să atace principala sursă de finanţare a războiului de către Rusia şi, de asemenea, să submineze aprovizionarea cu combustibil a armatei Moscovei.

Ucraina va avea nevoie de sprijinul financiar al Europei pentru încă "doi sau trei ani" pentru a contracara invazia rusă, a declarat Volodimir Zelenski, referindu-se la o propunere a Comisiei Europene vizând deblocarea progresivă a activelor îngheţate ruse pentru finanţarea efortului de război ucrainean, potrivit AFP.

"Am insistat din nou asupra acestui punct pe lângă toţi liderii europeni. Le-am spus că nu vom lupta timp de decenii, dar că trebuie să demonstreze pentru o anumită perioadă de timp că sunt în măsură să furnizeze un ajutor financiar stabil Ucrainei", a afirmat Zelenski, remarcând că europenii "de aceea s-au gândit la acest program - doi sau trei ani".

În acelaşi timp, liderul ucrainean speră ca, în cadrul întrevederii prevăzute pentru joi în Coreea de Sud pe marginea summitului ASEAN, Donald Trump să exercite presiuni asupra preşedintelui chinez Xi Jinping pentru ca Beijingul să-şi diminueze sprijinul pentru Moscova şi să-şi reducă importurile de hidrocarburi ruseşti.

"Acesta ar putea fi unul dintre gesturile sale puternice, mai ales dacă, după aceste sancţiuni decisive, China este pregătită să-şi reducă importurile din Rusia", a declarat Zelenski în aceeaşi conferinţă de presă, referindu-se la sancţiunile impuse săptămâna trecută de Washington împotriva celor două mari grupuri petroliere ruseşti.

Donald Trump a îndemnat, de asemenea, cumpărătorii de hidrocarburi ruseşti, în special China şi India, să-şi reducă importurile, despre care Washingtonul şi Kievul spun că finanţează invazia Ucrainei.

Totodată, Kievul intenţionează să-şi extindă atacurile cu drone şi rachete asupra altor regiuni din Rusia, a afirmat Zelenski în mesajul său video de luni seara, conform DPA.

"Capacităţile de atac cu rază lungă de acţiune sunt o componentă a independenţei noastre şi vor reprezenta cea mai importantă componentă în garantarea păcii", a spus el, adăugând că a discutat cu şefii armatei despre ţinte de atac până la sfârşitul anului, inclusiv o "extindere geografică" a atacurilor.

Cu o zi înainte însă, Zelenski recunoscuse o "problemă tehnică" legată de producţia de rachete de croazieră ucrainene, cunoscute sub numele de cod Flamingo, planificată de mult timp.

Editor : A.R.

