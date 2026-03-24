„Să ocupăm Bruxelles-ul”. Viktor Orban spune că vrea o „alianță de națiuni suverane”, înaintea alegerilor din Ungaria

Viktor Orban. Foto: Profimedia Images
„Adevăratul protector al Europei” „Un leu” pe un continent condus de oi

„Intenţionăm să ocupăm şi să remodelăm centrul Bruxelles-ului”, a declarat luni la Budapesta premierul ungar Viktor Orban, la prima mare adunare a grupului politic „Patrioţi pentru Europa" din Parlamentul European.

„Vrem o uniune care să fie o alianţă de naţiuni suverane. Nu vrem o federaţie, nu vrem o 'Uniune tot mai strânsă'. Vrem naţiuni europene suverane, mândre", a insistat el, relatează MTI, potrivit Agerpres. 

Potrivit lui Orban, este „o concepţie greşită" că politicile guvernului ungar sunt izolate, „că ne îndreptăm spre mori de vânt împotriva elitei de la Bruxelles".

„Avem obiective clare, planuri clare şi o foaie de parcurs clară pentru a le atinge. De aceea, oaspeţii noştri sunt astăzi aici, alături de noi. (...) Cei pe care îi vedeţi astăzi aici vor fi liderii Uniunii Europene peste trei ani", a afirmat premierul ungar, adăugând că, pentru a-i învinge pe globaliştii progresişti, naţionaliştii trebuie să se organizeze la nivel internaţional.

Adunarea grupului politic „Patrioţi pentru Europa". Foto: Profimedia Images

„Adevăratul protector al Europei”

Agenţia spaniolă de presă EFE a consemnat, la rândul său, că lideri europeni de extremă dreaptă şi ultranaţionalişti din grupul „Patrioţi pentru Europa" s-au adunat luni la Budapesta pentru a-l susţine pe Orban înaintea alegerilor din 12 aprilie, la care, conform sondajelor, acesta ar putea suferi o înfrângere după 16 ani de guvernare cu majoritate absolută.

La reuniunea de la Budapesta, politicieni precum Marine Le Pen, lidera formaţiunii Adunarea Naţională (RN) din Franţa, Matteo Salvini, liderul Ligii, din Italia, şi Santiago Abascal, preşedintele partidului spaniol Vox, l-au prezentat pe Orban ca un lider european capabil să schimbe cursul politicii naţionale şi al Uniunii Europene.

„Orban este un politician vizionar şi pionier", a declarat Le Pen în faţa a câteva sute de persoane, amintind că, după alegerile din aprilie din Ungaria, în anii următori vor avea loc alegeri în Franţa, Spania şi Germania care, potrivit ei, vor „remodela harta politică a Europei".

„Astăzi, Viktor Orban este adevăratul protector al Europei şi de aceea acestea nu sunt doar alegerile dumneavoastră, ci şi alegerile noastre", a afirmat la rândul său Abascal, asigurând că îl susţine pe prim-ministrul ungar "până la capăt".

„Un leu” pe un continent condus de oi

Similar, Matteo Salvini l-a declarat pe Orban „un adevărat erou" şi i-a îndemnat pe alegătorii unguri să-l susţină pe actualul prim-ministru.

Şi Geert Wilders, liderul Partidului pentru Libertate din Olanda, a apreciat că Europa „are nevoie şi de un lider precum Viktor Orban", pe care l-a descris ca fiind „un leu" pe un continent condus de oi.

„El ştie că prima datorie a unui lider este faţă de propriul popor, nu faţă de elitele îndepărtate, şi cu siguranţă nu faţă de birocraţii nealeşi de la Bruxelles", a declarat Wilders.

Într-un mesaj video, Herbert Kickl, liderul Partidului Libertăţii din Austria, a numit Ungaria cel mai important aliat al Austriei în apărarea frontierelor sigure şi a cetăţenilor: „Când
Ungaria îşi apără graniţele, apără graniţele Europei. Când rezistă centralizării de la Bruxelles, luptă pentru libertatea fiecărui european", a spus Kickl, citat de MTI.

