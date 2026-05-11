Noul guvern de la Budapesta îi pregătește lui Putin o lovitură de 15 miliarde de dolari. Anunțul Ungariei

Centrala nucleară Paks I a fost construită în anii 80. Sursa foto: Getty Images

„Rosatom” riscă să piardă un proiect în Europa în valoare de aproape 15 miliarde de dolari. Autoritățile maghiare vor reevalua finanțarea și derularea proiectului de extindere a centralei nucleare de la Paks, a declarat István Kapitányi, candidatul la funcția de ministru al economiei și energiei.

Sub conducerea lui Viktor Orbán, guvernul Ungariei a încheiat în 2014, fără nicio licitație, un contract cu una dintre întreprinderile „Rosatom” pentru construirea a două noi unități energetice. În februarie 2026, compania rusă a început în sfârșit construcția acestora.

„Avem nevoie de o strategie nucleară transparentă”, a declarat Kapitani în cadrul audierilor parlamentare (citat conform Reuters). „Trebuie să revizuim finanțarea și costurile proiectului „Paks-2” (proiectul de extindere) și condițiile de realizare a acestuia. Sunt contracte secrete cu care nu ne-am familiarizat încă și pe care trebuie să le studiem”.

Peter Magyar, care a preluat funcția de prim-ministru pe 9 mai, după victoria din alegerile din aprilie, a vorbit anterior și el despre disponibilitatea de a verifica toate acordurile referitoare la proiectul centralei nucleare „Paks-2”, a cărui valoare a calificat-o drept supraevaluată.

Singura centrală nucleară din Ungaria, situată lângă orașul Paks (la aproximativ 100 km de Budapesta), a fost construită în anii 1970–1980. Aceasta dispune de patru unități de producție cu reactoare VVER-440. Proiectul „Paks-2” prevede construirea a două noi unități cu reactoare VVER-1200 (nr. 5 și 6), cu o putere totală de 2,4 GW.

După întârzieri îndelungate, „Rosatom” a anunțat în februarie că a început turnarea „primului beton” în fundația clădirii reactorului pentru unitatea nr. 5. Acest lucru „marchează trecerea obiectivului la statutul de «centrală nucleară în construcție» conform standardelor AIEA”, a menționat corporația de stat:

Centrala nucleară „Paks” va deveni prima centrală nucleară de pe teritoriul Uniunii Europene dotată cu reactoare rusești VVER-1200 de generația III+.
„Au mai rămas doar câteva zile până la numirea noului guvern al Ungariei. Lucrările la șantierul „Paks-2” se desfășoară în plin”, — a declarat săptămâna trecută directorul general al „Rosatom”, Alexei Lihachev. – Sperăm foarte mult că, împreună cu [noul] guvern, vom relansa proiectul în ceea ce privește accelerarea... Din diverse motive, [lucrările] nu au avansat atât de repede pe cât ne-am fi dorit”.

Magyar și Kapitan au promis că vor lupta împotriva corupției, care a devenit un fenomen răspândit sub guvernarea Orbán. În septembrie 2025, Curtea de Justiție a Uniunii Europene de la Luxemburg a anulat aprobarea de către Comisia Europeană a contribuției financiare a guvernului maghiar la proiectul cu o valoare totală de 12,5 miliarde de euro (14,7 miliarde de dolari).

Conform acordului, „Rosatom” trebuie să finanțeze construcția cu 10 miliarde de euro, iar Budapesta – cu 2,5 miliarde de euro. Comisia Europeană „trebuia să verifice dacă transferul direct al contractului pentru construirea a două noi reactoare către o întreprindere rusă respectă normele UE în domeniul achizițiilor publice”, dar nu a făcut acest lucru, a hotărât instanța.

