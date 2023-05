Saga Harry și Meghan, departe de sfârșit. Scandalul care a destrămat Familia Regală a Marii Britanii

Relația prințului Harry cu Meghan Markle a fost un subiect controversat încă din 2016, atunci când s-au cunoscut, dar mai ales în cei cinci ani de după nunta din 2018. De atunci, ducii de Sussex au renunțat la îndatoririle regale și s-au mutat în Statele Unite, de unde au criticat cu înverșunare familia regală. Acum, Harry va participa la încoronarea tatălui său, dar singur. Soția sa va rămâne în California alături de cei doi copii.

Va fi pentru prima dată când prințul va apărea împreună cu familia, de la publicarea memoriilor în care a dezvăluit dezacorduri profunde cu tatăl și cu fratele său.

Au trecut aproape cinci ani de când prințul Harry și Meghan Markle s-au căsătorit, iar saga controverselor și scandalurilor în care sunt implicați pare departe de sfârșit. Cei doi s-au cunoscut în 2016, iar tensiunile din Familia Regală s-ar fi aprins un an mai târziu, când prințul William i-ar fi spus fratelui său că se mișcă prea repede în relația cu Meghan.

Zvonurile au continuat să circule chiar și înainte de nunta din 2018. Doi ani mai târziu, lucrurile au luat o turnură și mai dramatică. Ducii de Sussex au anunțat că se retrag ca să aibă parte de intimitatea pe care nu o aveau ca membri activi ai Familiei Regale. Deși a fost lăsat fără patronajele civile și fără gradele militare onorifice, Harry nu și-a regretat decizia. Cei doi s-au mutat în Canada, apoi în California, dar au rămas în lumina reflectoarelor. În 2021, într-un interviu pentru Oprah Winfrey, Meghan a acuzat Familia Regală de rasism.

Meghan, ducesă de Sussex: "Discutam împreună despre faptul că (lui Archie - n.r.) nu i se va oferi protecţie, nu i se va acorda un titlu și, de asemenea, erau îngrijorări și discuții despre cât de întunecată va fi pielea lui când se va naște."

Reporter: Cum?

Prințul Harry al Marii Britanii: "Nu voi da detalii niciodată despre acea discuție. Dar atunci, atunci a fost ciudat, am fost destul de șocat."

Un an mai târziu, în 2022, Prințul Harry a anunțat lansarea unei cărți autobiografice, prilej cu care a făcut publice mai multe detalii șocante din interiorul monarhiei britanice. Unul dintre cele mai controversate incidente pe care le-a descris în cartea sa e cel în care își acuză fratele că l-ar fi agresat fizic. S-ar fi întâmplat în 2019, în timp ce se certau la Nottingham Cottage, locuința de atunci a lui Harry. Lucrurile ar fi degenerat în momentul în care William ar fi criticat-o pe Meghan, spunând că este dificilă, nepoliticoasă și aspră. Harry l-a acuzat că nu face decât să repete ce scrie presa. Atunci, William l-ar fi apucat de guler și l-ar fi trântit la podea.

Prințul Harry: "Ceea ce era diferit în acel moment a fost nivelul de frustrare. Am vorbit despre acea „ceață roșie” de care am suferit atâția ani. Am văzut această „ceață roșie” la el. Voia să-l lovesc și eu, dar am ales să nu o fac."



Harry nu a ținut secret nici faptul că a fumat canabis în liceu sau că a consumat cocaină și ciuperci halucinogene ca să treacă mai ușor peste pierderea mamei sale. Avea doar 13 ani atunci când și-a pierdut părintele.

Harry și-a acuzat familia că nu a reacționat, atunci când ducii de Sussex au devenit ținta preferată a presei britanice, pe care prințul a catalogat-o drept intolerantă și rasistă.

Prințul Harry: "Atunci când, de 6 ani, ni se spune: „Nu putem emite un comunicat ca să te protejăm”, dar faci asta pentru alți membri ai familiei... Ajungem într-un punct în care tăcerea înseamnă trădare. Lucrurile nu ar fi trebuit să fie niciodată așa. Scurgeri de informații și povești inventate... Vreau o familie, nu o instituție. Ei simt că este mai bine să ne prezinte în continuare ca pe niște personaje negative. Nu au arătat absolut nicio dorință de împăcare."

La acea vreme, britanicii au fost șocați de mărturisirile ducelui de Sussex și l-au criticat pentru că și-a spălat lucrurile în public, lucru nedemn pentru statutul său.

"Deși este din familia regală, el este o persoană normală, în cele din urmă, și fiecare om are perspectiva lui, dar cred că ar fi trebuit să păstreze problemele în familie, nu să le facă publice", a declarat un bărbat.

"Cred că sunt informații personale și ar fi trebuit să rămână personale. Cred că este trist", a spus o femeie.

A urmat lansarea unui documentar, în care Harry și Meghan au reluat acuzațiile la adresa unor membri ai Familiei Regale

Tina Brown, autor și jurnalist Reuters: "Cred că dezvăluirile prințului Harry sunt foarte sfâșietoare pentru noul rege, deoarece e vorba despre fiul său, cineva căruia i-a fost foarte devotat și căruia cred că încă îi este devotat. Prin urmare, se simte foarte rănit de ceea ce s-a întâmplat odată cu această pierdere a fiului său."

