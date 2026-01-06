Live TV

Șapte puteri europene fac front comun împotriva lui Trump: „Groenlanda aparţine poporului său”

Data actualizării: Data publicării:
gorenlanda pe harta si steagul sua
Foto: Shutterstock

Guvernele Spaniei, Franţei, Germaniei, Italiei, Regatului Unit, Poloniei şi Danemarcei au apărat marţi suveranitatea Groenlandei împotriva pretenţiilor SUA, într-o declaraţie comună în care afirmă că securitatea arctică este „o prioritate” pentru Europa şi este critică pentru securitatea internaţională şi transatlantică. 

„Groenlanda aparţine poporului său. Doar Danemarca şi Groenlanda pot decide asupra chestiunilor care privesc relaţiile dintre ele. Acestea sunt principii universale şi noi nu vom înceta să le apărăm", se menţionează în declaraţie, informează Reuters şi EFE, citate de Agerpres. 

„Trebuie să respectăm principiile Cartei ONU, inclusiv suveranitatea, integritatea teritorială şi inviolabilitatea graniţelor", se mai menţionează în declaraţie, care adaugă că „securitatea în zona arctică trebuie realizată în mod colectiv, în conjuncţie cu aliaţii NATO, inclusiv cu Statele Unite".

„NATO a precizat clar că regiunea arctică este o prioritate, iar aliaţii europeni îşi intensifică eforturile", se mai menţionează în declaraţie. „Noi şi mulţi alţi aliaţi ne-am sporit prezenţa, activităţile şi investiţiile pentru a menţine siguranţa Arcticii şi pentru a descuraja adversarii", au mai declarat semnatarii declaraţiei.

Trump a declarat în repetate rânduri că doreşte să preia controlul asupra Groenlandei şi a afirmat duminică pentru revista The Atlantic: „Avem nevoie de Groenlanda, absolut. Avem nevoie de ea pentru apărare". 

Citește și: Oficial de la Casa Albă, despre poziţia oficială a americanilor pentru Groenlanda: Nimeni nu s-ar lupta militar cu SUA pentru insulă

 

