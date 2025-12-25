Live TV

Scandal cu diplome false în Polonia. Ambasadorul polonez la Paris a fost suspendat în urma unei anchete pentru trafic de influenţă

Data actualizării: Data publicării:
Jan-Emeryk-Rosciszewski, ambasadorul Poloniei la Paris. Foto captură video
Jan-Emeryk-Rosciszewski, ambasadorul Poloniei la Paris. Foto: captură video

Ambasadorul Poloniei la Paris a fost suspendat din funcţie până la finalizarea unei anchete privind suspiciuni de trafic de influenţă legate de emiterea unor diplome false, a anunţat Ministerul de Externe de la Varşovia, relatează Agerpres.

Jan Emeryk Rosciszewski, care ocupa postul de ambasador în Franţa din anul 2022, a fost arestat marţi la sosirea pe aeroportul Frederic Chopin din Varşovia şi audiat de reprezentanţi ai Biroului Central Anticorupţie (CBA).

Ulterior, diplomatul a fost pus la dispoziţia ministrului de Externe, precizează AFP.

"Ministrul Radoslaw Sikorski a decis să suspende ambasadorul din funcţiile sale până când toate dubiile vor fi clarificate”, a declarat un purtător de cuvânt al diplomaţiei poloneze pentru agenţia PAP.

Ancheta vizează un presupus sistem de emitere a unor diplome MBA de către o universitate privată, înfiinţată de unul dintre suspecţi, diplome care ar fi fost folosite pentru a facilita numiri în funcţii importante din companii şi instituţii publice.

În acest dosar sunt implicaţi, pe lângă diplomat, înalţi funcţionari şi foşti deputaţi din partidul conservator Lege şi Justiţie, menționează Agerpres.

Autorităţile poloneze urmează să stabilească dacă persoanele vizate au participat direct la acest mecanism sau au beneficiat de pe urma lui.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
A stethoscope placed on an electrocardiogram
1
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională...
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
2
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
profimedia-0775154874
3
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul...
om in vant si ninsoare
4
Vremea rea cuprinde România: cod galben de viscol în jumătate de țară. Care sunt zonele...
Marilen pirtea
5
Marilen Pirtea: „Premierul Bolojan mi-a propus să preiau Ministerul Educației. Voi...
"Încerc să îmi protejez corpul să nu pocnească!” Marea noastră campioană a spus cum arată viața ei
Digi Sport
"Încerc să îmi protejez corpul să nu pocnească!” Marea noastră campioană a spus cum arată viața ei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2025-12-23 at 13.16.18
Emmanuel Macron s-a antrenat cu militarii francezi, în Emiratele Arabe Unite. Președintele francez a împlinit 48 de ani duminică
Catel adoptat
Pas spre normalitate: Polonia interzice ținerea câinilor în lanț. România rămâne în urmă: „La noi încă nu există lege”
Varșovia
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de apărare aeriană bazat pe sistemele Patriot
Symbolic image cyber attack, computer crime, cybercrime, computer hackers attack a network, computer, IT infrastructure
Atac cibernetic la Poșta franceză înainte de Crăciun: serviciile online ale La Poste sunt inaccesibile
Zloți polonezi
Unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria Poloniei s-a încheiat. „Caritas-ul polonez”, sentință de 14 ani de închisoare
Recomandările redacţiei
Nașterea Domnului craciun
Momentul în care s-a născut Iisus: chiar a fost o „noapte de vis”? Un...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost...
om de zapada
Cod galben de ninsori, vânt puternic și polei în prima zi de Crăciun...
Obiceiuri în prima zi de Crăciun. Foto Getty Images
Prima zi de Crăciun 2025. Cele mai importante tradiții și obiceiuri...
Ultimele știri
Generozitate de Sărbători. Taylor Swift a donat peste 2 milioane de dolari către diverse organizaţii caritabile
Catherine, prinţesa de Wales, şi fiica sa Charlotte au cântat la pian în duet pentru slujba de Crăciun
Intensitate crescută a activității gripale în țară. Recomandările Ministerului Sănătății pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Chuck Norris își plânge fosta soție și iubirea din liceu, decedată la 84 de ani: "A însemnat enorm pentru...
Cancan
ALERTĂ medicală în România! Boala care face ravagii: o femeie din Cluj a murit din cauza complicațiilor
Fanatik.ro
„Eram ateu! Și eu, și Teodora!”. MM Stoica, dezvăluiri cutremurătoare despre legătura cu Dumnezeu și...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
US releases thousands of Epstein investigation files under transparency law deadline
Departamentul de Justiție ar avea nevoie de câteva săptămâni în plus pentru a face publice toate documentele...
Adevărul
Emisiunile umoristice care iau în râs administrația Trump, amenințate cu „eutanasierea” de președintele SUA
Playtech
Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revine oficial la viață. Tarnița, hidrocentrala de 1.000 MW...
Digi FM
„Fiica ta este superbă!”. Jennie Garth, Kelly din serialul „BH 90210”, într-o apariție rară alături de fata...
Digi Sport
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Pro FM
Drama din spatele vieții lui Chris Rea. A fost operat de nouă ori și diagnosticat cu cancer pancreatic la 33...
Film Now
Teaserul pentru filmul „Peaky Blinders: The Immortal Man” a fost lansat. Cillian Murphy, în rol principal...
Adevarul
Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună în următorii zece ani. Rosatom și Institutul...
Newsweek
Cum să te pregătești de pensie? Ce să faci ca să nu te simți singur și inutil după ce nu mai ai servici?
Digi FM
Obiceiuri de Ajun şi de Crăciun la români. Ce să faci ca să ai noroc
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
„Ce familie frumoasă!”. Gwyneth Paltrow, pe covorul roșu alături de copiii ei. Apple și Moses au captat...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...