Scandal cu diplome false în Polonia. Ambasadorul polonez la Paris a fost suspendat în urma unei anchete pentru trafic de influenţă

Ambasadorul Poloniei la Paris a fost suspendat din funcţie până la finalizarea unei anchete privind suspiciuni de trafic de influenţă legate de emiterea unor diplome false, a anunţat Ministerul de Externe de la Varşovia, relatează Agerpres.

Jan Emeryk Rosciszewski, care ocupa postul de ambasador în Franţa din anul 2022, a fost arestat marţi la sosirea pe aeroportul Frederic Chopin din Varşovia şi audiat de reprezentanţi ai Biroului Central Anticorupţie (CBA).

Ulterior, diplomatul a fost pus la dispoziţia ministrului de Externe, precizează AFP.

"Ministrul Radoslaw Sikorski a decis să suspende ambasadorul din funcţiile sale până când toate dubiile vor fi clarificate”, a declarat un purtător de cuvânt al diplomaţiei poloneze pentru agenţia PAP.

Ancheta vizează un presupus sistem de emitere a unor diplome MBA de către o universitate privată, înfiinţată de unul dintre suspecţi, diplome care ar fi fost folosite pentru a facilita numiri în funcţii importante din companii şi instituţii publice.

În acest dosar sunt implicaţi, pe lângă diplomat, înalţi funcţionari şi foşti deputaţi din partidul conservator Lege şi Justiţie, menționează Agerpres.

Autorităţile poloneze urmează să stabilească dacă persoanele vizate au participat direct la acest mecanism sau au beneficiat de pe urma lui.

